自定义移动平均线输入

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输入参数中添加了两个设置: 线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width)。
您可能已经注意到，如果智能交易系统使用移动平均线指标的数据，则此指标在可视化测试器模式下仅能显示为红色。 如果此类 EA 使用三条移动平均线的数据，则所有三个指标均以红色显示。
因此很难区分它们。
为了解决移动平均线的可视化显示问题，在策略测试器中添加了两个参数：line color 和 line width。 现在，智能交易系统需要访问 iCustom 来替代 iMA:
//--- 创建指标 iMA 的句柄 handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Inputst", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,InpMAFirstWith,PRICE_CLOSE); //--- 如果未能创建句柄 if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- 告之失败并输出错误代码 PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标早早停止 return(INIT_FAILED); }
现在，可以直接从智能交易系统中管理指标颜色和宽度:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21779
UltraMFI_HTF
UltraMFI 指标，可在输入参数种更改时间帧。i-AnyRangeCldTail
一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。