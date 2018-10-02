自定义移动平均线输入

输入参数中添加了两个设置: 线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width)。

您可能已经注意到，如果智能交易系统使用移动平均线指标的数据，则此指标在可视化测试器模式下仅能显示为红色。 如果此类 EA 使用三条移动平均线的数据，则所有三个指标均以红色显示。

因此很难区分它们。

为了解决移动平均线的可视化显示问题，在策略测试器中添加了两个参数：line color 和 line width。 现在，智能交易系统需要访问 iCustom 来替代 iMA:

handle_iMA_First= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Moving Average Inputst" , InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst, InpMAFirstColor , InpMAFirstWith , PRICE_CLOSE ); if (handle_iMA_First== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

现在，可以直接从智能交易系统中管理指标颜色和宽度: