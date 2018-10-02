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自定义移动平均线输入 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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输入参数中添加了两个设置: 线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width)。

自定义移动平均线输入

您可能已经注意到，如果智能交易系统使用移动平均线指标的数据，则此指标在可视化测试器模式下仅能显示为红色。 如果此类 EA 使用三条移动平均线的数据，则所有三个指标均以红色显示。

三条均线一个颜色

因此很难区分它们。

为了解决移动平均线的可视化显示问题，在策略测试器中添加了两个参数：line colorline width。 现在，智能交易系统需要访问 iCustom 来替代 iMA:

//--- 创建指标 iMA 的句柄
   handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Inputst",
                            InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,InpMAFirstWith,PRICE_CLOSE);
//--- 如果未能创建句柄 
   if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 告之失败并输出错误代码 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标早早停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

现在，可以直接从智能交易系统中管理指标颜色和宽度:

图表上的自定义移动平均线输入

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21779

UltraMFI_HTF UltraMFI_HTF

UltraMFI 指标，可在输入参数种更改时间帧。

i-AnyRangeCldTail i-AnyRangeCldTail

一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。

自定义看涨动力输入 自定义看涨动力输入

改编版的“看涨”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

自定义看跌动力输入 自定义看跌动力输入

改编版的“看跌”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。