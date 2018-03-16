有颜色参数的自定义移动平均

请观看如何免费下载自动交易
增加了新的输入参数 "line color"。
您也许注意到了，如果EA交易使用移动平均指标的数据，这个指标在可视化测试模式下只能以红色显示，如果这个 EA 使用了3个移动平均的数据，所有这3个指标都以红色显示。
所以很难区分它们。
为了解决移动平均可视化中的这个问题，在策略测试器中加入了 "line color" 参数。现在，EA交易需要访问 iCustom 而不是 iMA (代码例子来自 两个 iMA 的交叉) :
//--- 创建 iMA 指标的句柄 handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE); //handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE); //--- 如果句柄没有创建 if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- 报告失败并输出错误代码 PrintFormat("创建 iMA 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标早些停止运行 return(INIT_FAILED); }
就像在两个iMA的交叉 EA中看到的, 在策略测试器中，移动平均用不同颜色显示。
