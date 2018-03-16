有颜色参数的自定义移动平均

增加了新的输入参数 "line color"。

您也许注意到了，如果EA交易使用移动平均指标的数据，这个指标在可视化测试模式下只能以红色显示，如果这个 EA 使用了3个移动平均的数据，所有这3个指标都以红色显示。

所以很难区分它们。

为了解决移动平均可视化中的这个问题，在策略测试器中加入了 "line color" 参数。现在，EA交易需要访问 iCustom 而不是 iMA (代码例子来自 两个 iMA 的交叉) :

handle_iMA_First= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Moving Average Input Color" , InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor, PRICE_CLOSE ); if (handle_iMA_First== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "创建 iMA 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

就像在两个iMA的交叉 EA中看到的, 在策略测试器中，移动平均用不同颜色显示。