输入参数中添加了两个设置: 线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width)。

为什么线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width) 作为输入参数提供, 由于标准指标中的线条颜色和宽度可以 手工 改变？ 如果您在测试器中测试策略，或者智能交易系统将指标添加到图表中（通过 ChartIndicatorAdd），看跌动力将始终显示默认颜色和宽度：

在我看来，这样的显示很不方便, 所以这是一个自定义指标 自定义看跌动力输入 (使用 iCustom), 并可传递参数 colors 和 widths

handle_iBearsPower= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Bears Power Inputs" , InpMAPeriod, InpBearsColor , InpBearsWith ); if (handle_iBearsPower== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iBearsPower indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

这可令您在测试器或终端图表中看到更漂亮的指标: