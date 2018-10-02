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自定义看跌动力输入 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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输入参数中添加了两个设置: 线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width)。

自定义看跌动力输入

为什么线条颜色 (Color) 和线条宽度 (Width) 作为输入参数提供, 由于标准指标中的线条颜色和宽度可以 手工 改变？ 如果您在测试器中测试策略，或者智能交易系统将指标添加到图表中（通过 ChartIndicatorAdd），看跌动力将始终显示默认颜色和宽度：

FUTKCSEP18H1 Bears

在我看来，这样的显示很不方便, 所以这是一个自定义指标 自定义看跌动力输入 (使用 iCustom), 并可传递参数 colorswidths

//--- 创建指标 iBearsPower 的句柄
   handle_iBearsPower=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Bears Power Inputs",
                            InpMAPeriod,InpBearsColor,InpBearsWith);
//--- 如果未能创建句柄 
   if(handle_iBearsPower==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 告之失败并输出错误代码 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iBearsPower indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标早早停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

这可令您在测试器或终端图表中看到更漂亮的指标:

自定义看跌动力输入

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21781

自定义看涨动力输入 自定义看涨动力输入

改编版的“看涨”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

自定义移动平均线输入 自定义移动平均线输入

改编版的“自定义移动平均线”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

i-AnyRangeCldTail_System i-AnyRangeCldTail_System

该指标绘制超出 i-AnyRangeCldTail 通道的烛条。 通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。

i-AnyRangeCldTail_System_Alert i-AnyRangeCldTail_System_Alert

当烛条突破点划线通道时，i-AnyRangeCldTail_System 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。