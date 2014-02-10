请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标的输出基于数学方法计算。
计算价格速度:
伽利略定义的速度为每单位时间内所覆盖的距离。(http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)
此处 v 是速度, d 是距离, 并且 t 是时间。在这个指标中我们将定义 d 作为价格序列之间的距离, 以及 t 作为分钟数。我们使用分钟代替秒, 因为秒太快, 我们发现在分钟内, 有时没有价格。这对一些人可能比较烦。
计算价格平均速度:
指标采用算术平均计算平均速度。(http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)
方程:
如果 n 数字给定, 每个数字记为 ai, 此处 i = 1, ..., n, 算术平均值是 ai 的 [和] 除以 n 或
在这个指标中 n 是天数, a 是速度, 以及 AM 是指标输出缓存区计算的点数/分钟。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1544
Skype 控制库
与 Skype 工作的库自动斐波那契指标 (自动 Fibos)
除此之外有许多斐波那契指标, 但是我决定为您制作我自己的指标。
RSI 扇形
RSI指标的扇形 ，它的周期由四个级数之一所定义。Stochastic 扇形
Stochastic指标的扇形 ，它的周期由四个级数类型之一所定义。