该指标的输出基于数学方法计算。





计算价格速度:



伽利略定义的速度为每单位时间内所覆盖的距离。(http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)







方程:此处 v 是速度, d 是距离, 并且 t 是时间。在这个指标中我们将定义 d 作为价格序列之间的距离, 以及 t 作为分钟数。我们使用分钟代替秒, 因为秒太快, 我们发现在分钟内, 有时没有价格。这对一些人可能比较烦。

计算价格平均速度:

指标采用算术平均计算平均速度。(http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)

方程:

如果 n 数字给定, 每个数字记为 ai, 此处 i = 1, ..., n, 算术平均值是 ai 的 [和] 除以 n 或





在这个指标中是天数,是速度, 以及是指标输出缓存区计算的点数/分钟。