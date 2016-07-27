请观看如何免费下载自动交易
此智能交易程序即可工作于单一持仓的正常模式, 也可工作于多持仓的对冲模式。
尾随可基于分形, 柱线极值, 抛物线均线和 ATR 指标, 或通过指定的点数执行。也可依据盈利百分比来进行订单尾随。
基于抛物线的操作例子:
基于均线的操作例子:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15848
