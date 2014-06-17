真实作者:

transport_david

在一个价格图表中，基于四个不同周期 RSI 振荡器的信号量指标。

当 RSI 振荡器处于输入参数定义的超买超卖区域，则趋势信号出现:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 19.09.2007。

图例 1. 该 X4Period_RSI_Arrows 指标