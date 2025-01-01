函数
每个任务都可以分解成子任务，既可以用代码形式直接表示，也可以分成子任务。这个方法称为逐步求精。函数用来输入要解决的子任务的代码。描述函数的代码称为函数定义：
function_header
第一个括号前是函数定义的表头，括号中间是函数定义主体。函数表头包括返回值类型描述，名称(标识符)和正式参数 。通过函数的参数有限制，不能超过64。
函数不能从程序的其他部分多次调用。实际上，返回类型，函数标识符和参数类型组成函数原型。
函数原型是函数说明，但是不是定义。由于明确说明返回类型和自变量类型列表，调用函数时严格检测类型和隐藏的类型转换。经常使用函数说明提高代码可读性。
函数定义必须与其说明相匹配。每个说明的函数都要下定义。
示例：
double // 返回值类型
返回操作符能够返回位于这个操作符的表达式的值。如果有必要，表达式值可以转换为函数结果类型。返回到零值的函数描述为空型。
示例：
void errmesg(string s)
示例：
int somefunc(double a,
如果任何参数有默认值，所有的子参数也一定有默认值。
错误说明示例：
int somefunc(double a,
