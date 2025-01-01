函数

每个任务都可以分解成子任务，既可以用代码形式直接表示，也可以分成子任务。这个方法称为逐步求精。函数用来输入要解决的子任务的代码。描述函数的代码称为函数定义：

function_header

{

instructions

}

第一个括号前是函数定义的表头，括号中间是函数定义主体。函数表头包括返回值类型描述，名称(标识符)和正式参数 。通过函数的参数有限制，不能超过64。

函数不能从程序的其他部分多次调用。实际上，返回类型，函数标识符和参数类型组成函数原型。

函数原型是函数说明，但是不是定义。由于明确说明返回类型和自变量类型列表，调用函数时严格检测类型和隐藏的类型转换。经常使用函数说明提高代码可读性。

函数定义必须与其说明相匹配。每个说明的函数都要下定义。

示例：

double // 返回值类型

linfunc (double a, double b) // 函数名和参量列表

{

// 组合操作符

return (a + b); // 返回值

}

返回操作符能够返回位于这个操作符的表达式的值。如果有必要，表达式值可以转换为函数结果类型。返回到零值的函数描述为空型。

示例：

void errmesg(string s)

{

Print("error: "+s);

}

通过函数的参量可能存在由特定类型常数指定的默认值。

示例：

int somefunc(double a,

double d=0.0001,

int n=5,

bool b=true,

string s="passed string")

{

Print("Required parameter a = ",a);

Print("Pass the following parameters: d = ",d," n = ",n," b = ",b," s = ",s);

return(0);

}

如果任何参数有默认值，所有的子参数也一定有默认值。

错误说明示例：

int somefunc(double a,

double d=0.0001, // 声明默认值

int n, // 没有指定默认值 !

bool b, // 没有指定默认值 !

string s="passed string")

{

}

