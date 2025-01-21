Функции активации нейронов при обучении: ключ к быстрой сходимости?

Введение



В предыдущей статье мы рассмотрели свойства простой нейронной сети MLP в качестве аппроксиматора (обучение с подкреплением) в составе торгового советника. При этом не уделялось особого внимания свойствам функций активации, а использовалась популярная сигмоида гиперболического тангенса. Также в одной из статей мы обсуждали возможности известного и широко применяемого алгоритма ADAM, но модифицированного мной в независимый популяционный метод глобальной оптимизации ADAMm.

В этой статье мы углубимся в возможности нейронной сети как интерполятора данных (обучение с учителем), акцентируя внимание на свойствах функций активации нейронов. Мы будем использовать встроенный в нейронную сеть алгоритм оптимизации ADAM (так, как это обычно и делается в применении нейронных сетей) и проведем исследования влияния функции активации и её производной на скорость сходимости алгоритма оптимизации.

Представьте себе реку со множеством притоков. В обычном состоянии вода течёт свободно, создавая сложный узор течений и водоворотов. Но что произойдет, если мы начнем строить систему шлюзов и плотин? Мы сможем контролировать поток воды, направлять его в нужное русло и регулировать силу течения. Функция активации в нейронных сетях выполняет аналогичную роль: она решает, какой сигнал пропустить дальше, а какой задержать или ослабить. Без неё нейронная сеть была бы просто набором линейных преобразований.

Функция активации добавляет динамику в работу нейронной сети, позволяя улавливать тонкие нюансы в данных. Например, в задаче распознавания лиц функция активации помогает сети замечать мельчайшие детали, такие как изгиб бровей или форма подбородка. Правильный выбор функции активации влияет на то, как нейронная сеть справляется с различными задачами. Некоторые функции лучше подходят для начальных этапов обучения, обеспечивая чёткие и понятные сигналы. Другие функции позволяют сети улавливать более тонкие закономерности на продвинутых этапах, а третьи — отсекают всё лишнее, оставляя только самое важное.

Если не знать свойства функций активации, то можно столкнуться с проблемами. Нейронная сеть может начать "спотыкаться" на простых задачах или "не замечать" важные детали. Основная задача функций активации — внесение нелинейности в нейронную сеть и нормализация выходных значений.

Цель этой статьи — выявить проблемы, связанные с использованием различных функций активации, и их влияние на точность прохождения нейронной сети через точки примеров (интерполяция) при минимизации ошибки. Мы также выясним, действительно ли функции активации влияют на скорость сходимости, или это свойство используемого алгоритма оптимизации. В качестве эталонного алгоритма мы применим модифицированный популяционный ADAMm, который использует элементы стохастичности, и проведем тесты со встроенным в MLP ADAM (классическое использование). Последний интуитивно должен иметь преимущество, так как имеет прямой доступ к градиенту поверхности фитнес-функции благодаря производной функции активации. В то время как популяционный стохастический ADAMm не имеет доступа к производной и совершенно не представляет себе поверхность задачи оптимизации. Давайте проследим, что из этого получится, и сделаем выводы.

Статья имеет исследовательский характер и повествование идет в порядке проведения эксперимента.





Реализация нейронной сети MLP со встроенным ADAM

Рисунок 1. Схематичное изображение нейронной сети MLP и ее обучение

Для проведения текущего исследования нам потребуется простой и прозрачный код нейронной сети MLP, без использования специализированных и встроенных в язык MQL5 матричных вычислений. Это позволит нам четко понять, что именно происходит в логике нейронной сети, а также разобраться в том, от чего зависят те или иные результаты.

Реализуем многослойный персептрон (MLP) со встроенным алгоритмом оптимизации ADAM (Adaptive Moment Estimation). Класс и структура представляют собой часть реализации нейронной сети, в которой определены основные компоненты: нейроны, слои нейронов и веса.

1. Класс"C_Neuro" представляет собой нейрон, который является основной единицей в нейронной сети.

C_Neuron() — конструктор, инициализирует значения свойств "m" и "v" нулями. Эти значения используются для алгоритма оптимизации.

out — выходное значение нейрона после применения функции активации.

delta — дельта ошибки, используемая для вычисления градиента в процессе обучения.

bias — значение смещения, добавляется к входам нейрона.

m и v — используются для хранения первых и вторых моментов для смещения, используются методом оптимизации ADAM.

2. Структура "S_NeuronLayer" представляет слой нейронов. "C_Neuron n []" — массив нейронов в слое нейронной сети.

Для хранения весов между нейронами мы используем объектно-ориентированный подход вместо простых двумерных массивов. В основе лежит класс "C_Weight", который хранит не только сам вес соединения, но и параметры для оптимизации - первый и второй моменты, используемые в алгоритме ADAM. Структура данных организована иерархически: "S_WeightsLayer" содержит массив структур "S_WeightsLayerR", которые в свою очередь содержат массивы объектов "C_Weight". Это позволяет легко адресовать любой вес в сети через понятную цепочку индексов.

Например, чтобы обратиться к весу соединения между первым нейроном нулевого слоя и вторым нейроном следующего слоя, мы используем запись: wL [0].nOnL [1].nOnR [2].w. Здесь первый индекс указывает на пару соседних слоев, второй — на нейрон в левом слое, третий — на нейрон в правом слое.

class C_Neuron { public : C_Neuron () { m = 0.0 ; v = 0.0 ; } double out; double delta; double bias; double m; double v; }; struct S_NeuronLayer { C_Neuron n []; }; class C_Weight { public : C_Weight () { w = 0.0 ; m = 0.0 ; v = 0.0 ; } double w; double m; double v; }; struct S_WeightsLayerR { C_Weight nOnR []; }; struct S_WeightsLayer { S_WeightsLayerR nOnL []; };

Класс "C_MLPa" многослойного персептрона (MLP) реализует основные функции нейронной сети, включая прямой проход и обучение методом обратного распространения ошибки с использованием алгоритма оптимизации ADAM. Давайте разберем, что он умеет делать:

Сеть состоит из последовательных слоев: входной -> скрытые слои -> выходной слой.

Каждый нейрон в слое соединен со всеми нейронами следующего слоя (полносвязная сеть).

Init — метод создание сети с заданной конфигурацией.

ImportWeights и ExportWeights — загрузка и сохранение весов сети.

ForwProp — прямой проход: получение ответа сети на входные данные.

BackProp — обучение сети на основе обратного распространения ошибок.

alpha (0.001) — насколько быстро сеть учится.

beta1 (0.9) и beta2 (0.999) — параметры, помогающие сети учиться стабильно.

epsilon (1e-8) — маленькое число для защиты от деления на ноль.

BackProp — хранит информацию о размере каждого слоя (layersSize).

Содержит все нейроны (nL) и веса между ними (wL).

Ведет подсчет количества весов (wC) и слоев (nLC).

actFunc — использует выбранную функцию активации.



Структура сети:Основные возможности:Параметры обучения (алгоритм ADAM):Внутренние компоненты:

По сути, этот класс — это "мозг" нейронной сети, который умеет принимать входные данные, обрабатывать их через систему нейронов и весов, выдавать результат и учиться на своих ошибках, постепенно улучшая точность своих предсказаний.

class C_MLPa { public : ~C_MLPa () { delete actFunc; } C_MLPa () { alpha = 0.001 ; beta1 = 0.9 ; beta2 = 0.999 ; epsilon = 1 e- 8 ; } int Init ( int &layerConfig [], int actFuncType, int seed); bool ImportWeights ( double &weights []); bool ExportWeights ( double &weights []); void ForwProp ( double &inLayer [], double &outLayer []); void BackProp ( double &errors []); int GetWcount () { return wC; } double alpha; double beta1; double beta2; double epsilon; int layersSize []; S_NeuronLayer nL []; S_WeightsLayer wL []; private : int wC; int nLC; int wLC; int t; C_Base_ActFunc *actFunc; };

Метод "Init" инициализирует структуру многослойного персептрона, устанавливая количество нейронов в каждом слое, выбирая функцию активации и генерируя начальные веса для нейронов. Он проверяет корректность конфигурации сети и возвращает общее количество необходимых весов или 0 в случае ошибки.

Параметры:

layerConfig [] — массив, содержащий количество нейронов в каждом слое сети.

actFuncType — тип функции активации, которая использоваться в нейронной сети (например, сигмоидная и т.д.).

seed — зерно, инициализирующее число для генератора случайных чисел, что позволяет получать воспроизводимые результаты при инициализации весов.

Логика работы:

Метод определяет количество слоев на основе переданного массива"layerConfig". Проверяет, что количество слоев не меньше 2, и что каждый слой содержит положительное количество нейронов. В случае ошибки — выводит сообщение и завершает выполнение. Копирует размеры слоев в массив "layersSize" и инициализирует массивы для хранения нейронов и весов. Вычисляет общее количество весов, необходимых для соединения нейронов между слоями. Инициализирует веса с использованием метода Xavier, что, теоретически, помогает избежать проблем с затуханием или взрывом градиентов. В зависимости от переданного типа функции активации создает соответствующий объект функции активации. Инициализирует счетчик итераций нулем, используется в алгоритме ADAM.



int C_MLPa::Init ( int &layerConfig [], int actFuncType, int seed) { nLC = ArraySize (layerConfig); if (nLC < 2 ) { Print ( "Ошибка конфигурации сети! Меньше 2 слоев!" ); return 0 ; } for ( int i = 0 ; i < nLC; i++) { if (layerConfig [i] <= 0 ) { Print ( "Ошибка конфигурации сети! Слой №" + string (i + 1 ) + " содержит 0 нейронов!" ); return 0 ; } } wLC = nLC - 1 ; ArrayCopy (layersSize, layerConfig, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayResize (nL, nLC); for ( int i = 0 ; i < nLC; i++) { ArrayResize (nL [i].n, layersSize [i]); } ArrayResize (wL, wLC); for ( int w = 0 ; w < wLC; w++) { ArrayResize (wL [w].nOnL, layersSize [w]); for ( int n = 0 ; n < layersSize [w]; n++) { ArrayResize (wL [w].nOnL [n].nOnR, layersSize [w + 1 ]); } } wC = 0 ; for ( int i = 0 ; i < nLC - 1 ; i++) wC += layersSize [i] * layersSize [i + 1 ] + layersSize [i + 1 ]; double weights []; ArrayResize (weights, wC); srand (seed); double n = sqrt ( 6.0 / (layersSize [ 0 ] + layersSize [nLC - 1 ])); for ( int i = 0 ; i < wC; i++) { weights [i] = ( 2.0 * n) * ( rand () / 32767.0 ) - n; } ImportWeights (weights); switch (actFuncType) { case eActACON: actFunc = new C_ActACON (); break ; case eActAlgSigm: actFunc = new C_ActAlgSigm (); break ; case eActBentIdent: actFunc = new C_ActBentIdent (); break ; case eActRatSigm: actFunc = new C_ActRatSigm (); break ; case eActSiLU: actFunc = new C_ActSiLU (); break ; case eActSoftPlus: actFunc = new C_ActSoftPlus (); break ; default : actFunc = new C_ActTanh (); break ; } t = 0 ; return wC; }

Давайте далее разберем два метода:"ImportWeights" и "ExportWeights". Эти методы предназначены для импорта и экспорта весов и смещений многослойного персептрона. "ImportWeights" — отвечает за импорт весов и смещений из массива"weights" в структуру нейронной сети.

Сначала метод проверяет, совпадает ли размер переданного массива "weights" с количеством весов, хранящимся в переменной "wC". Если размеры не совпадают, метод возвращает "false", указывая на ошибку.

Переменная "wCNT" используется для отслеживания текущего индекса в массиве "weights".

Циклы по слоям и нейронам:

Внешний цикл проходит по каждому слою, начиная со второго (индекс 1), поскольку первый слой — это входной слой и для него нет ни весов ни смещений.

Внутренний цикл проходит по каждому нейрону в текущем слое.

Для каждого нейрона устанавливается значение смещения "bias" из массива "weights", и счетчик "wCNT" увеличивается.

Вложенный цикл проходит по всем нейронам предыдущего слоя, устанавливая веса, которые соединяют нейроны текущего слоя с нейронами предыдущего слоя.

"ExportWeights" — метод отвечает за экспорт весов и смещений из структуры нейронной сети в массив "weights". Логика метода аналогична логике метода "ImportWeights". Оба эти метода позволяют сохранять веса и смещения во внешней программе по отношению к классу сети, использовать обученную сеть в дальнейшем, а так же позволяют использовать внешние алгоритмы оптимизации, такие как популяционные.

bool C_MLPa::ImportWeights ( double &weights []) { if ( ArraySize (weights) != wC) return false ; int wCNT = 0 ; for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { nL [ln].n [n].bias = weights [wCNT++]; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w = weights [wCNT++]; } } } return true ; } bool C_MLPa::ExportWeights ( double &weights []) { ArrayResize (weights, wC); int wCNT = 0 ; for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { weights [wCNT++] = nL [ln].n [n].bias; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { weights [wCNT++] = wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w; } } } return true ; }

Метод"ForwProp" (прямой проход) выполняет последовательное вычисление значений всех слоев многослойного персептрона от входного слоя к выходному. Он принимает входные значения, обрабатывает их через скрытые слои и генерирует выходные значения. Параметры:

inLayer [] — массив входных значений для нейронной сети (на рисунке 1 зеленым цветом).

outLayer [] — массив, в который будут записаны значения выходного слоя после обработки (на рисунке 1 желтым цветом).



Метод инициализирует значения активации для нейронов входного слоя, копируя входные значения из массива "inLayer" в соответствующие нейроны.

Обработка скрытых и выходного слоев:

Внешний цикл проходит по всем слоям, начиная со второго (индекс 1), поскольку первый слой — это входной слой.

Внутренний цикл проходит по каждому нейрону текущего слоя.

Для каждого нейрона вычисляется сумма взвешенных входов:

Начинается с добавления смещения (bias) нейрона.



Вложенный цикл проходит по всем нейронам предыдущего слоя, добавляя к "val" произведение выходного значения нейрона предыдущего слоя и соответствующего веса.

После вычисления суммы, к значению "val" применяется функция активации, и результат сохраняется в выход значении нейрона текущего слоя.

void C_MLPa::ForwProp ( double &inLayer [], double &outLayer []) { double val; for ( int n = 0 ; n < layersSize [ 0 ]; n++) { nL [ 0 ].n [n].out = inLayer [n]; } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { val = nL [ln].n [n].bias; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { val += nL [ln - 1 ].n [w].out * wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w; } nL [ln].n [n].out = actFunc.Activ (val); } } for ( int n = 0 ; n < layersSize [nLC - 1 ]; n++) outLayer [n] = nL [nLC - 1 ].n [n].out; }

После обработки всех слоев, метод копирует выходные значения из последнего слоя (выходного слоя) в массив "outLayer".

Метод"BackProp" реализует обратное распространение ошибки в многослойном персептроне. Он обновляет значения весов и смещений всех слоев от выходного к входному, используя алгоритм оптимизации ADAM. Логика работы:

Переменная "t" увеличивается на единицу, чтобы отслеживать количество итераций и используется в формуле логики ADAM.

Вычисление дельт для всех слоев:

Внешний цикл проходит по слоям в обратном порядке, начиная с выходного слоя и заканчивая входным.

Внутренний цикл проходит по нейронам текущего слоя.

Если текущий слой — выходной, дельта (delta) вычисляется как произведение ошибки (errors [nCurr]) и производной функции активации для выходного нейрона.

Для скрытых слоев дельта вычисляется как сумма произведений дельт следующего слоя на соответствующие веса.

После этого дельта корректируется с учетом производной функции активации, и результат сохраняется в nL [ln].n [nCurr].delta.

Внешний цикл проходит по всем слоям, начиная со второго.

Для каждого нейрона текущего слоя обновляются моменты смещения "m" и "v" с использованием параметров "beta1" и "beta2".

Затем происходит коррекция моментов смещения "m_hat" и "v_hat".

Наконец, смещение обновляется с использованием скорректированных моментов.

Внешний цикл проходит по всем весовым слоям.

Внутренние циклы проходят по нейронам текущего слоя и следующего слоя.

Для каждого веса вычисляется градиент, который затем используется для обновления моментов "m" и "v".

После коррекции моментов весов "m_hat" и "v_hat", веса обновляются с использованием скорректированных моментов.

void C_MLPa::BackProp ( double &errors []) { t++; double delta; double deltaNext; double out; double deriv; double w; for ( int ln = nLC - 1 ; ln > 0 ; ln--) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { if (ln == nLC - 1 ) { delta = errors [nCurr] * actFunc.Deriv (nL [ln].n [nCurr].out); } else { delta = 0.0 ; for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [ln + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [ln + 1 ].n [nNext].delta; w = wL [ln].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w; delta += deltaNext * w; } } out = nL [ln].n [nCurr].out; deriv = actFunc.Deriv (out); nL [ln].n [nCurr].delta = delta * deriv; } } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { delta = nL [ln].n [nCurr].delta; nL [ln].n [nCurr].m = beta1 * nL [ln].n [nCurr].m + ( 1.0 - beta1) * delta; nL [ln].n [nCurr].v = beta2 * nL [ln].n [nCurr].v + ( 1.0 - beta2) * delta * delta; double m_hat = nL [ln].n [nCurr].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = nL [ln].n [nCurr].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); nL [ln].n [nCurr].bias += alpha * m_hat / ( sqrt (v_hat) + epsilon); } } for ( int lw = 0 ; lw < wLC; lw++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [lw]; nCurr++) { for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [lw + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [lw + 1 ].n [nNext].delta; out = nL [lw].n [nCurr].out; double gradient = deltaNext * out; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m = beta1 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m + ( 1.0 - beta1) * gradient; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v = beta2 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v + ( 1.0 - beta2) * gradient * gradient; double m_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w += alpha * m_hat / ( sqrt (v_hat) + epsilon); } } } }

Обновление смещений с использованием ADAM:Обновление весов с использованием ADAM:





Код стенда для отрисовки функций активаций



Стенд предназначен для тестирования на корректность работы различных функций активации, используемых в нейронных сетях, а так же для отображения в виде графика. Полученные изображения используются далее в статье для визуальной оценки их внешнего вида. Код достаточно простой и описывать его нет особого смысла.

#include <Graphics\Graphic.mqh> #include <Math\AOs\NeuroNets\MLPa.mqh> #define SIZE_X 750 #define SIZE_Y 200 input E_Act ACT = eActTanh; input int CNT = 10000 ; void OnStart () { ObjectDelete ( ChartID (), "Test" ); double activ []; double deriv []; C_Base_ActFunc *act; switch (ACT) { default : act = new C_ActTanh (); break ; case eActAlgSigm: act = new C_ActAlgSigm (); break ; case eActRatSigm: act = new C_ActRatSigm (); break ; case eActSoftPlus: act = new C_ActSoftPlus (); break ; case eActBentIdent: act = new C_ActBentIdent (); break ; case eActSiLU: act = new C_ActSiLU (); break ; case eActACON: act = new C_ActACON (); break ; case eActSnake: act = new C_ActSnake (); break ; case eActSERF: act = new C_ActSERF (); break ; } ActFuncTest (act, activ, deriv, CNT, -10, 10); CGraphic gr_test; gr_test.Create ( 0 , "Test" , 0 , 0 , 20 , SIZE_X, SIZE_Y + 20 ); gr_test.YAxis ().Name (act.GetFuncName () + ": Value" ); gr_test.YAxis ().NameSize ( 13 ); gr_test.HistorySymbolSize ( 10 ); gr_test.CurveAdd (activ, ColorToARGB ( clrRed , 255 ), CURVE_LINES, "activ" ); gr_test.CurveAdd (deriv, ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), CURVE_LINES, "deriv" ); gr_test.CurvePlotAll (); gr_test.Redraw ( true ); gr_test.Update (); delete act; } void ActFuncTest (C_Base_ActFunc &act, double &arrayAct [], double &arrayDer [], int testCount, double min, double max) { Print (act.GetFuncName (), " [" , min, "; " , max, "]" ); Print (act.Activ (min), " " , act.Activ ( 0 ), " " , act.Activ (max)); Print (act.Deriv (min), " " , act.Deriv ( 0 ), " " , act.Deriv (max)); ArrayResize (arrayAct, testCount); ArrayResize (arrayDer, testCount); double x = 0.0 ; double step = (max - min) / testCount; for ( int i = 0 ; i < testCount; i++) { x = min + step * i; arrayAct [i] = act.Activ (x); arrayDer [i] = act.Deriv (x); } }





Код классов функций активаций



Существует множество различных функций активации нейронов, применяемых в разнообразных задачах нейронных сетей. Я постарался выбрать такие функции, которые включают как широко известный гиперболический тангенс, так и менее известные, как функция активации Змея (Snake), при этом исключил из рассмотрения очень похожие по внешнему виду и свойствам функции. Условно их можно разделить на три группы:

Сигмоидные функции, Нелинейные переключатели, Периодического вида функции.

Реализуем базовый класс "C_Base_ActFunc" для функций активации нейронов. Он содержит две виртуальные функции: "Activ" для вычисления активации и "Deriv" для вычисления производной. Метод "GetFuncName()" возвращает имя функции активации, хранящееся в защищенной ячейке "funcName". Класс предназначен для наследования, чтобы создавать конкретные реализации функций активации. Создав объект функции активации мы сможем ускорить вычисления за счет отсутствия необходимости многочисленного использования "if" и "switch".



class C_Base_ActFunc { public : virtual double Activ ( double inp) = 0 ; virtual double Deriv ( double inp) = 0 ; string GetFuncName () { return funcName;} protected : string funcName; };

Класс "C_ActTanh" реализует функцию активации гиперболического тангенса и её производную и наследуется от базового класса "C_Base_ActFunc". В конструкторе класса устанавливается имя функции активации в переменной "funcName" как "ActTanh". Метод активации:

Activ (double x) вычисляет значение функции активации гиперболического тангенса по формуле: f(x) = 2 / (1 + exp ( − 2 ⋅ (x)) − 1. Эта формула преобразует входное значение "x" в диапазон от -1 до 1.

Deriv(double x) вычисляет производную функции активации. Производная гиперболического тангенса выражается как: f′(x) = 1 − (f (x)) ^ 2, где f(x) — это значение функции активации, вычисленное для текущего "x". Производная показывает, насколько быстро функция меняется в зависимости от входного значения.

Метод производной:

class C_ActTanh : public C_Base_ActFunc { public : C_ActTanh () {funcName = "ActTanh" ;} double Activ ( double x) { return 2.0 / ( 1.0 + exp (- 2 * (x))) - 1.0 ; } double Deriv ( double x) { double fx = Activ (x); return 1.0 - fx * fx; } };

Рисунок 2. Гиперболический тангенс и его производная

Класс "C_ActAlgSigm" аналогично классу "C_ActTanh" реализует алгебраическую сигмоиду как функцию активации с методами для вычисления активации и её производной.

class C_ActAlgSigm : public C_Base_ActFunc { public : C_ActAlgSigm () {funcName = "ActAlgSigm" ;} double Activ ( double x) { return x / sqrt ( 1.0 + x * x); } double Deriv ( double x) { double d = 1.0 / sqrt ( 1.0 + x * x); return d * d * d; } };

Рисунок 3. Алгебраическая сигмоида и ее производная

Класс "C_ActRatSigm" реализует рациональную сигмоиду с методами активации и производной.

class C_ActRatSigm : public C_Base_ActFunc { public : C_ActRatSigm () {funcName = "ActRatSigm" ;} double Activ ( double x) { return x / ( 1.0 + fabs (x)); } double Deriv ( double x) { double d = 1.0 + fabs (x); return 1.0 / (d * d); } };

Рисунок 4. Рациональная сигмоида и ее производная

Класс "C_ActSoftPlus" реализует функцию активации "Softplus" и её производную.

class C_ActSoftPlus : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSoftPlus () {funcName = "ActSoftPlus" ;} double Activ ( double x) { return log ( 1.0 + exp (x)); } double Deriv ( double x) { return 1.0 / ( 1.0 + exp (-x)); } };

Рисунок 5. Функция "SoftPlus" и ее производная

Класс "C_ActBentIdent" реализует функцию активации "Bent Identity" и её производную.

class C_ActBentIdent : public C_Base_ActFunc { public : C_ActBentIdent () {funcName = "ActBentIdent" ;} double Activ ( double x) { return ( sqrt (x * x + 1.0 ) - 1.0 ) / 2.0 + x; } double Deriv ( double x) { return x / ( 2.0 * sqrt (x * x + 1.0 )) + 1.0 ; } };

Рисунок 6. Функция "Bent Identity" и ее производная

Класс "C_ActSiLU" предоставляет реализацию функции активации "SiLU" и её производной.

class C_ActSiLU : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSiLU () {funcName = "ActSiLU" ;} double Activ ( double x) { return x / ( 1.0 + exp (-x)); } double Deriv ( double x) { if (x == 0.0 ) return 0.5 ; double fx = Activ (x); return fx + (fx * ( 1.0 - fx)) / x; } };

Рисунок 7. Функция "SiLU" и ее производная

Класс "C_ActACON" реализует функцию активации "ACON" и её производную.

class C_ActACON : public C_Base_ActFunc { public : C_ActACON () {funcName = "ActACON" ;} double Activ ( double x) { return (x * cos (x) + sin (x)) / ( 1.0 + fabs (x)); } double Deriv ( double x) { if (x == 0.0 ) return 2.0 ; double sinX = sin (x); double cosX = cos (x); double fabsX = fabs (x); double fabsXp = fabsX + 1.0 ; double part1 = ( 2.0 * cosX - x * sinX) / fabsXp; double part2 = -x * (sinX + x * cosX) / (fabsX * fabsXp * fabsXp); return part1 + part2; } };

Рисунок 8. Функция "ACON" и ее производная

Класс "C_ActSERF" реализует функцию активации "SERF" и её производную.

class C_ActSERF : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSERF () { alpha = 0.5 ; funcName = "ActSERF" ; } double Activ ( double x) { double sigmoid = 1.0 / ( 1.0 + exp (-alpha * x)); if (x >= 0 ) return sigmoid * x; else return sigmoid * ( exp (x) - 1.0 ); } double Deriv ( double x) { double sigmoid = 1.0 / ( 1.0 + exp (-alpha * x)); double sigmoidDeriv = alpha * sigmoid * ( 1.0 - sigmoid); double e = exp (x); if (x >= 0 ) return sigmoid + x * sigmoidDeriv; else return sigmoid * e + (e - 1.0 ) * sigmoidDeriv; } private : double alpha; };

Рисунок 9. Функция "SERF" и ее производная

Класс "C_ActSNAKE" реализует функцию активации "SNAKE" и её производную.

class C_ActSnake : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSnake () { frequency = 1 ; funcName = "ActSnake" ; } double Activ ( double x) { double sinx = sin (frequency * x); return x + sinx * sinx; } double Deriv ( double x) { double fx = frequency * x; return 1.0 + 2.0 * sin (fx) * cos (fx) * frequency; } private : double frequency; };

Рисунок 10. Функция "SNAKE" и ее производная





Испытание функций активации



Теперь пришло время рассмотреть, как происходит обучение сети MLP с различными функциями активации. Сложность функции активации для алгоритма оптимизации можно наглядно продемонстрировать на конфигурации MLP 1-1-1, используя всего один пример в обучении (одно значение на вход и одно целевое значение).

На первый взгляд это может показаться неочевидным: почему такая простая задача вызывает интерес? Здесь кроется важный методологический момент: использование единственной точки данных позволяет нам изолировать и исследовать именно сложность самой функции активации и её влияние на процесс оптимизации. Когда мы работаем с большим набором данных, на процесс обучения влияют множество факторов: распределение данных, взаимозависимости между примерами и проявление их влияния при прохождении через функцию активации. Используя только одну точку, мы убираем все эти внешние факторы и можем сосредоточиться на том, насколько сложно алгоритму оптимизации работать именно с конкретной функцией активации.

Дело в том, что нейронная сеть, проходящая через единственную точку интерполируемой функции, может иметь бесчисленное множество вариантов весов. Это может показаться невероятным, но следует из уравнения "in * w + b = out", где in - вход сети, w - вес, b - смещение, out - выход сети для конфигурации 1-1.

Проблем с такой конфигурацией не возникает, однако, они появляются при добавлении еще одного слоя, то есть при конфигурации 1-1-1. В этом случае, даже простейшая задача становится нетривиальной для алгоритма оптимизации, так как пространство поиска решения существенно усложняется: теперь нужно найти правильную комбинацию весов через промежуточный слой с его функцией активации. Именно эта сложность и позволяет нам оценить, насколько эффективно различные алгоритмы оптимизации справляются с настройкой весов при работе с разными функциями активации.

Ниже представлены таблицы с результатами работы алгоритмов ADAM в классической реализации и популяционного ADAMm. Для обоих алгоритмов было выполнено 10'000 итераций, при этом, для популяционного алгоритма учитывалось наличие популяции, а общее количество расчетов нейронной сети оставалось одинаковым. В распечатках указано зерно генератора псевдослучайных чисел (для воспроизведения проблемных вариантов запусков обучения), итерация, на которой был получен наилучший результат, и результат на текущей эпохе, кратной 1000.

Инициализация весов проводилась случайными числами по методу Хавьера для ADAM и случайными числами в диапазоне [-10; 10] для ADAMm. Выполнялись несколько тестов с различными зернами, и выбирались наихудшие результаты. Процесс подбора весов завершался либо по достижению максимального количества итераций, либо при снижении ошибки ниже 0.000001.

Таблица результатов для сигмоидных функций активации:

Tanh AlgSigm RatSigm MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActTanh, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 0.2415125490594974, 0: 0.24151254905949734

0: 0.2415125490594974, 1000: 0.24987227299268625

0: 0.2415125490594974, 2000: 0.24999778562849811

0: 0.2415125490594974, 3000: 0.24999995996010888

0: 0.2415125490594974, 4000: 0.2499999992693791

0: 0.2415125490594974, 5000: 0.24999999998663514

0: 0.2415125490594974, 6000: 0.2499999999997553

0: 0.2415125490594974, 7000: 0.24999999999999556

0: 0.2415125490594974, 8000: 0.25

0: 0.2415125490594974, 9000: 0.25

Best result iteration: 0, Err: 0.241513

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2499999999999871

Best result iteration: 883, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActAlgSigm, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 0.1878131682539310, 0: 0.18781316825393096

0: 0.1878131682539310, 1000: 0.22880505258129305

0: 0.1878131682539310, 2000: 0.2395439537933131

0: 0.1878131682539310, 3000: 0.24376284285887292

0: 0.1878131682539310, 4000: 0.24584964230029535

0: 0.1878131682539310, 5000: 0.2470364071634453

0: 0.1878131682539310, 6000: 0.24777681648987268

0: 0.1878131682539310, 7000: 0.2482702131676117

0: 0.1878131682539310, 8000: 0.24861563983949608

0: 0.1878131682539310, 9000: 0.2488669473265396

Best result iteration: 0, Err: 0.187813

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2481251241755712

1000: 0.0000009070157679

Best result iteration: 1000, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActRatSigm, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 0.0354471509280691, 0: 0.03544715092806905

0: 0.0354471509280691, 1000: 0.10064226929576263

0: 0.0354471509280691, 2000: 0.13866170841306655

0: 0.0354471509280691, 3000: 0.16067944018111643

0: 0.0354471509280691, 4000: 0.17502946224977484

0: 0.0354471509280691, 5000: 0.18520767592761297

0: 0.0354471509280691, 6000: 0.19285431843628092

0: 0.0354471509280691, 7000: 0.1988366186290051

0: 0.0354471509280691, 8000: 0.20365853142896836

0: 0.0354471509280691, 9000: 0.20763502064394074

Best result iteration: 0, Err: 0.035447

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.1928944265733889

Best result iteration: 688, Err: 0.000000



Таблица результатов для функций активации типа SiLU:

SoftPlus BentIdent SiLU MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSoftPlus, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.5380138004155748, 0: 0.5380138004155747

0: 0.5380138004155748, 1000: 131.77685264891647

0: 0.5380138004155748, 2000: 1996.1250363225556

0: 0.5380138004155748, 3000: 8050.259717531171

0: 0.5380138004155748, 4000: 20321.169969814575

0: 0.5380138004155748, 5000: 40601.21872791767

0: 0.5380138004155748, 6000: 70655.44591598355

0: 0.5380138004155748, 7000: 112311.81150857621

0: 0.5380138004155748, 8000: 167489.98562842538

0: 0.5380138004155748, 9000: 238207.27978678182

Best result iteration: 0, Err: 0.538014

-----Population-based ADAMm-----

0: 18.4801637203493884

778: 0.0000022070092175

Best result iteration: 1176, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActBentIdent, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 15.1221330593320857, 0: 15.122133059332086

0: 15.1221330593320857, 1000: 185.646717568436

0: 15.1221330593320857, 2000: 1003.1026112225994

0: 15.1221330593320857, 3000: 2955.8393027057205

0: 15.1221330593320857, 4000: 6429.902382962495

0: 15.1221330593320857, 5000: 11774.781156010686

0: 15.1221330593320857, 6000: 19342.379583340015

0: 15.1221330593320857, 7000: 29501.355075464813

0: 15.1221330593320857, 8000: 42640.534930000824

0: 15.1221330593320857, 9000: 59168.850722337185

Best result iteration: 0, Err: 15.122133

-----Population-based ADAMm-----

0: 7818.0964949082390376

Best result iteration: 15, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSiLU, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.0021199944516222, 0: 0.0021199944516222444

0: 0.0021199944516222, 1000: 4.924850697388685

0: 0.0021199944516222, 2000: 14.827133542234415

0: 0.0021199944516222, 3000: 28.814259008218087

0: 0.0021199944516222, 4000: 45.93517121925276

0: 0.0021199944516222, 5000: 65.82077308420028

0: 0.0021199944516222, 6000: 88.26782602934948

0: 0.0021199944516222, 7000: 113.15535264604428

0: 0.0021199944516222, 8000: 140.41067538093935

0: 0.0021199944516222, 9000: 169.9878269747845

Best result iteration: 0, Err: 0.002120

-----Population-based ADAMm-----

0: 17.2288020548757288

1000: 0.0000030959186317

Best result iteration: 1150, Err: 0.000001



Таблица результатов для периодических функций активации:

ACON SERF Snake MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActACON, Seed: 3

-----Integrated ADAM-----

0: 0.8183728267492676, 0: 0.8183728267492675

160: 0.5853150801288914, 1000: 1.2003151947973498

2000: 0.0177702331540612, 2000: 0.017770233154061187

3000: 0.0055801976952827, 3000: 0.005580197695282676

4000: 0.0023096724537356, 4000: 0.002309672453735598

5000: 0.0010238849157595, 5000: 0.0010238849157594616

6000: 0.0004581612824611, 6000: 0.0004581612824611273

7000: 0.0002019092359805, 7000: 0.00020190923598049711

8000: 0.0000867118074097, 8000: 0.00008671180740972474

9000: 0.0000361764073840, 9000: 0.00003617640738397845

Best result iteration: 9999, Err: 0.000015

-----Population-based ADAMm-----

0: 1.3784017183806672

Best result iteration: 481, Err: 0.000000

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSERF, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 0.2415125490594974, 0: 0.24151254905949734

0: 0.2415125490594974, 1000: 0.24987227299268625

0: 0.2415125490594974, 2000: 0.24999778562849811

0: 0.2415125490594974, 3000: 0.24999995996010888

0: 0.2415125490594974, 4000: 0.2499999992693791

0: 0.2415125490594974, 5000: 0.24999999998663514

0: 0.2415125490594974, 6000: 0.2499999999997553

0: 0.2415125490594974, 7000: 0.24999999999999556

0: 0.2415125490594974, 8000: 0.25

0: 0.2415125490594974, 9000: 0.25

Best result iteration: 0, Err: 0.241513

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2499999999999871

Best result iteration: 883, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSnake, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 0.2415125490594974, 0: 0.24151254905949734

0: 0.2415125490594974, 1000: 0.24987227299268625

0: 0.2415125490594974, 2000: 0.24999778562849811

0: 0.2415125490594974, 3000: 0.24999995996010888

0: 0.2415125490594974, 4000: 0.2499999992693791

0: 0.2415125490594974, 5000: 0.24999999998663514

0: 0.2415125490594974, 6000: 0.2499999999997553

0: 0.2415125490594974, 7000: 0.24999999999999556

0: 0.2415125490594974, 8000: 0.25

0: 0.2415125490594974, 9000: 0.25

Best result iteration: 0, Err: 0.241513

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2499999999999871

Best result iteration: 883, Err: 0.000001



Теперь можно сделать предварительные выводы о сложности функций активации для классического градиентного ADAM и популяционного ADAMm. Хотя обычный ADAM имеет непосредственную информацию о градиенте функции активации, то есть буквально знает направление наискорейшего спуска, он не справился с такой простой, на первый взгляд, задачей. По результатам самой простой функцией для ADAM оказался ACON, на ней он смог последовательно минимизировать ошибку. А вот функции типа SiLU оказались для него проблемой: на них ошибка не только не уменьшалась, но и стремительно росла. Очевидно, что так как для ADAM не были введены граничные условия весов и смещений, он, выбрав неправильное направление, увеличивал значения весов. Веса свободно разлетались в стороны, ничем не ограниченные и буквально сдуваемые направленным ветром производной функции активации.

Проблема только усугубится, если использовать большее количество нейронов в слоях, ведь каждый нейрон принимает на вход сумму произведений выходов нейронов предыдущего слоя на соответствующий вес. Таким образом, сумма может стать настолько большой, что станет невозможно корректно вычислить экспоненциальную функцию.

Как видим, для популяционного ADAMm не представляет проблемы ни одна из функций активации. Он стабильно сходится на всех из них, и лишь на некоторых количество итераций слегка превысило 1000.





Доработка классов функций активации, MLP и ADAM



Чтобы исправить ситуацию с разлетающимися весами в нейронной сети, внесем изменения в классы функций активации. Это позволит отслеживать границы соответствующих функций и предотвратить накопление большой суммы при ее подаче на нейрон, а так же ограничит значения самих весов и смещений.

Добавим в базовый класс методы "GetBoundUp" и "GetBoundLo", которые предоставляют доступ к границам соответствующих функций активации, позволяя другим классам или функциям получать информацию о допустимых значениях.

Ниже приведен код базового класса и класса гиперболического тангенса, в которые внесены изменения (остальной код остался без изменений). Остальные классы других функций активации выполнены аналогично, с соответствующими им собственными границами.

class C_Base_ActFunc { public : double GetBoundUp () { return boundUp;} double GetBoundLo () { return boundLo;} protected : double boundUp; double boundLo; }; class C_ActTanh : public C_Base_ActFunc { public : C_ActTanh () { boundUp = 6.0 ; boundLo = - 6.0 ; } };

Теперь добавим в код метода прямого прохода MLP проверку значений суммы перед подачей ее на функцию активации нейрона, чтобы убедиться, что она не выходят за пределы заданных границ. Нет смысла наращивать сумму больше заданных границ, кроме того, это позволит сделать раннюю остановку при вычислении суммы для конфигурации сетей с большим количеством нейронов в слоях, что может существенно ускорить вычисления.

Проверка верхней границы: в данном фрагменте кода проверяется, превышает ли текущее значение суммы установленную верхнюю границу. Если значение больше этой границы, оно устанавливается равным этой границе, и выполнение цикла прерывается. Аналогично выполняется проверка нижней границы.

void C_MLPa::ForwProp ( double &inLayer [], double &outLayer []) { double val; for ( int n = 0 ; n < layersSize [ 0 ]; n++) { nL [ 0 ].n [n]. out = inLayer [n]; } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { val = nL [ln].n [n].bias; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { val += nL [ln - 1 ].n [w]. out * wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w; if (val > actFunc.GetBoundUp ()) { val = actFunc.GetBoundUp (); break ; } if (val < actFunc.GetBoundLo ()) { val = actFunc.GetBoundLo (); break ; } } nL [ln].n [n]. out = actFunc.Activ (val); } } for ( int n = 0 ; n < layersSize [nLC - 1 ]; n++) outLayer [n] = nL [nLC - 1 ].n [n]. out ; }

Теперь добавим код проверок границ в метод обратного распространения ошибки. В этих добавках реализована логика отражения значений смещений и весов от заданных границ к обратной границе. Это необходимо для обеспечения того, чтобы значения не выходили за пределы допустимых диапазонов, предотвращая неконтролируемое увеличение или уменьшение весов и смещений.

Простое отсечение значений по границе привело бы к застою в обучении, так как вес просто упирался бы в границу, и изменение весов стало бы невозможным. Именно для предотвращения таких ситуаций реализовано отражение, а не отсечение значений. Таким образом обеспечивается "оживление" или своеобразная "встряска" при подстройке весов и смещений.

void C_MLPa::BackProp ( double &errors []) { t++; double delta; double deltaNext; double out ; double deriv; double w; double bias; for ( int ln = nLC - 1 ; ln > 0 ; ln--) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { if (ln == nLC - 1 ) { delta = errors [nCurr] * actFunc.Deriv (nL [ln].n [nCurr]. out ); } else { delta = 0.0 ; for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [ln + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [ln + 1 ].n [nNext].delta; w = wL [ln].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w; delta += deltaNext * w; } } out = nL [ln].n [nCurr]. out ; deriv = actFunc.Deriv ( out ); nL [ln].n [nCurr].delta = delta * deriv; } } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { delta = nL [ln].n [nCurr].delta; nL [ln].n [nCurr].m = beta1 * nL [ln].n [nCurr].m + ( 1.0 - beta1) * delta; nL [ln].n [nCurr].v = beta2 * nL [ln].n [nCurr].v + ( 1.0 - beta2) * delta * delta; double m_hat = nL [ln].n [nCurr].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = nL [ln].n [nCurr].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); nL [ln].n [nCurr].bias += alpha * m_hat / (sqrt (v_hat) + epsilon); bias = nL [ln].n [nCurr].bias; if (bias < actFunc.GetBoundLo ()) { nL [ln].n [nCurr].bias = actFunc.GetBoundUp () - (actFunc.GetBoundLo () - bias); } else if (bias > actFunc.GetBoundUp ()) { nL [ln].n [nCurr].bias = actFunc.GetBoundLo () + (bias - actFunc.GetBoundUp ()); } } } for ( int lw = 0 ; lw < wLC; lw++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [lw]; nCurr++) { for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [lw + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [lw + 1 ].n [nNext].delta; out = nL [lw].n [nCurr]. out ; double gradient = deltaNext * out ; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m = beta1 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m + ( 1.0 - beta1) * gradient; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v = beta2 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v + ( 1.0 - beta2) * gradient * gradient; double m_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w += alpha * m_hat / (sqrt (v_hat) + epsilon); w = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w; if (w < actFunc.GetBoundLo ()) { wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w = actFunc.GetBoundUp () - (actFunc.GetBoundLo () - w); } else if (w > actFunc.GetBoundUp ()) { wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w = actFunc.GetBoundLo () + (w - actFunc.GetBoundUp ()); } } } } }

Теперь повторим те же самые тесты, как и выше, и посмотрим на полученные результаты. Теперь взрыва весов не наблюдается, и не происходит лавинообразного роста ошибки на протяжении обучения.

Таблица результатов для сигмоидных функций активации:

Tanh AlgSigm RatSigm MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActTanh, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.0169277701441132, 0: 0.016927770144113192

0: 0.0169277701441132, 1000: 0.24726166610109795

0: 0.0169277701441132, 2000: 0.24996248252671016

0: 0.0169277701441132, 3000: 0.2499877118017991

0: 0.0169277701441132, 4000: 0.2260068617570163

0: 0.0169277701441132, 5000: 2.2499589217599363

0: 0.0169277701441132, 6000: 2.2499631351033904

0: 0.0169277701441132, 7000: 2.248459789732414

0: 0.0169277701441132, 8000: 2.146138260175548

0: 0.0169277701441132, 9000: 0.15279792149898394

Best result iteration: 0, Err: 0.016928

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2491964938729135

1000: 0.0000010386817829

Best result iteration: 1050, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActAlgSigm, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.0095411465043040, 0: 0.009541146504303972

0: 0.0095411465043040, 1000: 0.20977102640908893

0: 0.0095411465043040, 2000: 0.23464558094398064

0: 0.0095411465043040, 3000: 0.23657904914082925

0: 0.0095411465043040, 4000: 0.17812555648593617

0: 0.0095411465043040, 5000: 2.1749975763135927

0: 0.0095411465043040, 6000: 2.2093668968051166

0: 0.0095411465043040, 7000: 2.1657244506071813

0: 0.0095411465043040, 8000: 1.9330415523200173

0: 0.0095411465043040, 9000: 0.10441382194622865

Best result iteration: 0, Err: 0.009541

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2201830630768654

Best result iteration: 750, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActRatSigm, Seed: 1

-----Integrated ADAM-----

0: 1.2866075458561122, 0: 1.2866075458561121

1000: 0.2796061866784148, 1000: 0.2796061866784148

2000: 0.0450819127087337, 2000: 0.04508191270873367

3000: 0.0200306843648248, 3000: 0.020030684364824806

4000: 0.0098744349153286, 4000: 0.009874434915328582

5000: 0.0049448920462547, 5000: 0.00494489204625467

6000: 0.0024344513388710, 6000: 0.00243445133887102

7000: 0.0011602603038120, 7000: 0.0011602603038120354

8000: 0.0005316894732581, 8000: 0.0005316894732581081

9000: 0.0002339388712666, 9000: 0.00023393887126662818

Best result iteration: 9999, Err: 0.000099

-----Population-based ADAMm-----

0: 1.8418367346938778

Best result iteration: 645, Err: 0.000000



Таблица результатов для функций активации типа SiLU:

SoftPlus BentIdent SiLU MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSoftPlus, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.5380138004155748, 0: 0.5380138004155747

0: 0.5380138004155748, 1000: 12.377378915308087

0: 0.5380138004155748, 2000: 12.377378915308087

3000: 0.1996421769021168, 3000: 0.19964217690211675

4000: 0.1985425345613517, 4000: 0.19854253456135168

5000: 0.1966512639256550, 5000: 0.19665126392565502

6000: 0.1933509943676914, 6000: 0.1933509943676914

7000: 0.1874142582090466, 7000: 0.18741425820904659

8000: 0.1762132792048514, 8000: 0.17621327920485136

9000: 0.1538331138702293, 9000: 0.15383311387022927

Best result iteration: 9999, Err: 0.109364

-----Population-based ADAMm-----

0: 12.3773789153080873

Best result iteration: 677, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActBentIdent, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 15.1221330593320857, 0: 15.122133059332086

0: 15.1221330593320857, 1000: 25.619316876852988

1922: 8.6344718719116980, 2000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 3000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 4000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 5000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 6000: 8.634471871911698

6652: 4.3033564303197833, 7000: 8.634471871911698

6652: 4.3033564303197833, 8000: 8.634471871911698

6652: 4.3033564303197833, 9000: 7.11489380279475

Best result iteration: 9999, Err: 3.589207

-----Population-based ADAMm-----

0: 25.6193168768529880

Best result iteration: 15, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSiLU, Seed: 4

-----Integrated ADAM-----

0: 0.6585816582701970, 0: 0.658581658270197

0: 0.6585816582701970, 1000: 5.142928362480306

1393: 0.3271208998291733, 2000: 0.32712089982917325

1393: 0.3271208998291733, 3000: 0.32712089982917325

1393: 0.3271208998291733, 4000: 0.4029355474095988

5000: 0.0114993205601383, 5000: 0.011499320560138332

6000: 0.0003946998191595, 6000: 0.00039469981915948605

7000: 0.0000686308316624, 7000: 0.00006863083166239227

8000: 0.0000176901182322, 8000: 0.000017690118232197302

9000: 0.0000053723044223, 9000: 0.000005372304422295116

Best result iteration: 9999, Err: 0.000002

-----Population-based ADAMm-----

0: 19.9499415647445524

1000: 0.0000057228950379

Best result iteration: 1051, Err: 0.000000



Таблица результатов для периодических функций активации:

ACON SERF Snake MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActACON, Seed: 3

-----Integrated ADAM-----

0: 0.8183728267492676, 0: 0.8183728267492675

160: 0.5853150801288914, 1000: 1.2003151947973498

2000: 0.0177702331540612, 2000: 0.017770233154061187

3000: 0.0055801976952827, 3000: 0.005580197695282676

4000: 0.0023096724537356, 4000: 0.002309672453735598

5000: 0.0010238849157595, 5000: 0.0010238849157594616

6000: 0.0004581612824611, 6000: 0.0004581612824611273

7000: 0.0002019092359805, 7000: 0.00020190923598049711

8000: 0.0000867118074097, 8000: 0.00008671180740972474

9000: 0.0000361764073840, 9000: 0.00003617640738397845

Best result iteration: 9999, Err: 0.000015

-----Population-based ADAMm-----

0: 1.3784017183806672

Best result iteration: 300, Err: 0.000000

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSERF, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.0169277701441132, 0: 0.016927770144113192

0: 0.0169277701441132, 1000: 0.24726166610109795

0: 0.0169277701441132, 2000: 0.24996248252671016

0: 0.0169277701441132, 3000: 0.2499877118017991

0: 0.0169277701441132, 4000: 0.2260068617570163

0: 0.0169277701441132, 5000: 2.2499589217599363

0: 0.0169277701441132, 6000: 2.2499631351033904

0: 0.0169277701441132, 7000: 2.248459789732414

0: 0.0169277701441132, 8000: 2.146138260175548

0: 0.0169277701441132, 9000: 0.15279792149898394

Best result iteration: 0, Err: 0.016928

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2491964938729135

1000: 0.0000010386817829

Best result iteration: 1050, Err: 0.000001

MLP config: 1|1|1, Weights: 4, Activation func: eActSnake, Seed: 2

-----Integrated ADAM-----

0: 0.0169277701441132, 0: 0.016927770144113192

0: 0.0169277701441132, 1000: 0.24726166610109795

0: 0.0169277701441132, 2000: 0.24996248252671016

0: 0.0169277701441132, 3000: 0.2499877118017991

0: 0.0169277701441132, 4000: 0.2260068617570163

0: 0.0169277701441132, 5000: 2.2499589217599363

0: 0.0169277701441132, 6000: 2.2499631351033904

0: 0.0169277701441132, 7000: 2.248459789732414

0: 0.0169277701441132, 8000: 2.146138260175548

0: 0.0169277701441132, 9000: 0.15279792149898394

Best result iteration: 0, Err: 0.016928

-----Population-based ADAMm-----

0: 0.2491964938729135

1000: 0.0000010386817829

Best result iteration: 1050, Err: 0.000001







Выводы



Итак, давайте подведем итоги нашего исследования. Напомню суть эксперимента: мы взяли два алгоритма оптимизации, построенных на одной логике, но работающих принципиально по-разному. Первый (классический ADAM) — это встроенный оптимизатор, который работает изнутри нейронной сети, имея прямой доступ к функциям активации и всей внутренней структуре — словно штурман с детальной картой местности. Второй (популяционный ADAMm) — внешний оптимизатор, работает с нейронной сетью как с "черным ящиком", не имея никакой информации о её внутреннем устройстве и специфике задачи — как путешественник, который находит дорогу, ориентируясь только по звездам и общему направлению.

В качестве объекта исследования мы использовали одну и ту же нейронную сеть для обоих алгоритмов. Это критически важно, поскольку позволяет нам локализовать источник возможных проблем: если возникают трудности в работе с определенными функциями активации, мы можем быть уверены, что это не проблема самой нейронной сети, а особенность взаимодействия алгоритма оптимизации с этими функциями.

Такая экспериментальная установка позволяет нам четко увидеть, как различные функции активации проявляют себя в контексте разных подходов к оптимизации. Важно отметить, что мы намеренно не рассматриваем вопрос обобщающей способности сети или её работу с новыми данными. Наша цель — исследовать именно взаимовлияние функций активации и алгоритмов оптимизации, их совместимость и эффективность их взаимодействия.

Этот подход позволяет нам получить чистую картину того, как разные стратегии оптимизации справляются с различными функциями активации, без влияния посторонних факторов. И результаты эксперимента наглядно показывают, что иногда "слепой" внешний оптимизатор может оказаться эффективнее, чем алгоритм, обладающий полной информацией о структуре сети.

На всех функциях активации внешний ADAMm показал быструю и стабильную сходимость, из чего можно сделать вывод, что для него не играет особой роли свойства функции активации, с другой стороны классический встроенный ADAM столкнулся с серьезными проблемами.

Теперь рассмотрим поведение встроенного ADAM на каждой из функций активаций и суммируем в следующие выводы:

1. Проблемные функции (застревание или медленная сходимость):

TanH (гиперболический тангенс)

AlgSigm (алгебраическая сигмоида)

SERF (сигмоидально-взвешенное экспоненциальное выпрямление)

Snake (периодическая функция)

2. Успешные случаи (сходимость):

RatSigm (рациональная сигмоида), лучшая из сигмоидных



SoftPlus

BentIdent (изогнутая идентичность)



SiLU (Swish), лучшая из второй группы



ACON (адаптивная функция), лучшая из периодических



3. Закономерности:

Классические сигмоидальные функции (TanH, AlgSigm) показывают проблемы с застреванием. Более современные адаптивные функции (ACON, SiLU) демонстрируют лучшую сходимость. Из периодических функций ACON показывает сходимость, а Snake застревает.

Таким образом, в представленном исследовании разработан комплексный подход к оптимизации нейронных сетей, объединяющий контроль весов, границы функций активации и процесс обучения в единую взаимосвязанную систему. Ключевым нововведением стало внедрение методов GetBoundUp и GetBoundLo, позволяющих каждой функции активации определять собственные границы, которые затем используются для контроля весов сети. Этот механизм дополнен системой раннего прерывания суммирования при достижении границ, что не только предотвращает избыточные вычисления, особенно в крупных сетях, но и обеспечивает контроль значений до применения функции активации.

Особенно важным элементом стал механизм отражения весов, который, в отличие от традиционного отсечения или нормализации, предотвращает застой в обучении через своеобразную "встряску" весов при достижении границ. Это решение позволяет сохранить возможность изменения весов даже в критических ситуациях, обеспечивая непрерывность процесса обучения. Системная интеграция всех этих компонентов создает эффективный механизм предотвращения разлета весов без потери гибкости обучения, что особенно важно при работе с различными функциями активации. Такой комплексный подход не только решает проблему контроля весов, но и открывает новые перспективы в понимании взаимодействия различных компонентов нейронной сети в процессе обучения.

Проведенное исследование не говорит об бесполезности ADAM в обучении нейронных сетей, а лишь заостряет внимание на его реакции на те или иные функции активации. Возможно, для больших нейронных сетей ему вообще нет альтернативы (или его современные аналоги методов градиентного спуска), это может стать следующей темой для рассмотрения эффективности ADAM (как представителя современных алгоритмов оптимизации методом обратного распространения ошибки) в в контексте крупномасштабных нейронных сетей, а также изучение влияния выбора функций активации на обобщающую способность сети и стабильность её работы на новых данных.

Программы, используемые в статье

# Имя Тип Описание 1 #C_AO.mqh

Включаемый файл

Родительский класс популяционных алгоритмов оптимизации

2 #C_AO_enum.mqh

Включаемый файл

Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации

3

MLPa.mqh

Скрипт

Нейронная сеть MLP с ADAM

4

Tests and Drawing act func.mq5 Скрипт Скрипт визуального построения функций активации

5

Test act func in training.mq5

Скрипт

Скрипт обучения MLP с ADAM и ADAMm





