在 MQL5.com 上的自由职业者工作 - 开发者喜爱的位置

自动交易的开发者不再需要去市场中寻找需要 EA 的交易者 - 现在他们会来找你。目前，成千上万的交易者到 MQL5 上给自由开发人员下订单，并在 MQL5.com 上为任务支付报酬。

服务的本质是简单的 - 它是一个单一的，自动交易开发者与他们的客户相会的地方。自由职业者服务可以让他们彼此学习，组织开发进程，以保证双方的安全。依照经验显示，交易员和开发者双方都需要如此机制进行长久的交互。4 年以来，这项服务促成了三千名交易员对超过 10,000 个任务进行了支付。并且交易员与开发者的行动正在持续增长！





这项服务的原理类似于拍卖：交易员下单，众多开发者参与竞争，说明他们的条件，时间和成本，来赢取订单的实施。当一位交易员决定了所选开发者，约定的费用金额被锁定在交易者的帐户，并且被选择的开发者开始完成定单。





整个工作分成若干阶段。这种方式令开发者可以清晰地理解交易者的项目需求，而且交易者可以极大地控制进程。重要的是，记录每一个动作：作为一个开发者，您接受了需求规范 - 这一事实被记录，您有责任按照所描述的那样，确切地创建一个应用程序；作为一个客户，您接受了定单完成 - 这一事实也被记录下来，并将报酬转移到开发者的账户。这种机制有效增加成功完成定单的份额，并减少纠纷的数量。





所有服务任务通过这种方式执行，但这仅是蓝图的一部分。

基础设施

创建自由职业者服务的目标是消除所有开发者的障碍：寻找客户，提供与客户之间的有效互动，并处理资金往来业务。所有这些工作均顺利完成：

寻找客户 - 对自由职业者来讲最重要的任务。MQL5.com 最初主要是自动交易的开发者访问，他们协助开发了庞大的知识库。不过，网站开发与 MetaTrader 4/5 交易平台的集成已显著改变了这种局面。 如今，许多 MQL5.com 的访问者是没有编程经验的正规交易员。他们访问站点不是为了学习如何进行算法交易编程，而是使用这些应用程序提供的所有优势。每个人都可以下载，购买，当然，定购交易应用程序的开发。MQL5.com 不再是高级程序员的网站，因为现在它使得算法交易可由所有人访问。

在交易平台中集成 MQL5 服务进一步为自由职业者增加了观众中的潜在客户。现在，七百万用户可以通过交易平台的自由职业者板块来定购一款应用程序。



与客户有效互动 - 使用与订单绑定的注释，您随时可以发表评论，极其便利。双方都可以发表注释 - 在一个位置记录订单相关消息，这是极好的机会。此外，聊天功能可以随时快速解决简单问题。

为服务付款 - 这种服务的财务挑战可以通过使用 MQL5 社区支付系统 成功处理。对于付款方，无所谓使用何种方式：信用卡，PayPal 或一个银行支付系统。所有 MQL5.com 用户可以使用多种支持的方法往他们的账户里存款。

开发者从 MQL5 社区的支付系统中收到以美元计价的款项，这样可以通过 PayPal，WebMoney 或银行账户取款。

所以，所有非产品问题已经解决，开发者不必为此担忧。相反，开发人员可以专注于绝对基本点 - 实现订单以及接收报酬。打算在这个巨大的交易员市场中成为自由职业开发者？那么 阅读 "如何在 MQL5.com 的自由职业者板块开始创造财富" 这篇文章。

欢迎来到 MQL5.com 自由职业者板块 - 自动交易开发者的最佳园地！