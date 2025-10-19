Multi Timeframe ATR ADR
- Göstergeler
- LEE SAMSON
- Sürüm: 1.0
Multi-Timeframe ATR göstergesi, MetaTrader 4 için standart ATR göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur; trader’ların istediği herhangi bir zaman dilimindeki volatiliteyi mevcut grafikte doğrudan görmesini sağlar. Standart ATR yalnızca aktif grafik zaman diliminin verilerini gösterirken, bu versiyon başka bir zaman dilimini seçme imkânı verir — örneğin M15 veya H1 grafiğinde Günlük ATR’yi görüntülemek gibi.
Nasıl çalışır:
Gösterge, seçtiğiniz zaman diliminden (örneğin H1, H4 veya D1) ATR değerlerini alır ve bu değerleri ayrı bir pencerede, standart ATR çizgisi gibi çizgi halinde gösterir. Üst zaman dilimindeki bar kaydırmayı (bar-shift) mevcut grafiğinizin barlarıyla otomatik olarak senkronize eder, böylece kısa dönem grafiği incelerken daha uzun zaman diliminin volatilitesini görebilirsiniz. Ayrıca grafik üzerinde pips cinsinden güncel ATR değeri etiketi gösterilir; bu değer, brokerınızın ondalık hassasiyetine (2-6 basamak) göre otomatik olarak dönüştürülüp yuvarlanır.
Tüccarlar için pratik kullanım:
-
Zaman dilimleri arasında volatilite bağlamı — düşük zaman dilimlerinde işlem yaparken, bir üst zaman diliminin (örneğin günlük veya haftalık) ATR’sini izleyerek, pazarın ne zaman genişlediğini veya daraldığını anlayın.
-
Pozisyon büyüklüğü belirleme — pips cinsinden gösterilen ATR değerini kullanarak stop-loss ayarlayın veya pozisyon büyüklüğünüzü pazar volatilitesine göre hesaplayın.
-
İşlem zamanı belirleme — ATR artıyorsa bu bir kırılmayı veya trend fazını onaylayabilir; ATR düşüyorsa bu bir konsolidasyon dönemini işaret edebilir.
-
Strateji filtresi — kırılma veya momentum stratejileriyle kombinasyon halinde kullanın; sadece üst zaman diliminin ATR’si belirli eşik değerini aştığında işlem yapın.
Ana özellikler:
-
ATR hesaplaması için seçilebilir zaman dilimi (M1’den MN1’e kadar)
-
Ayarlanabilir ATR periyodu
-
Broker’ın ondalık hassasiyetine göre otomatik normalize edilmiş pips cinsinden ATR değeri görüntüleme
-
Güncel ATR değerini gösteren isteğe bağlı grafik etiketi
-
Temiz, hafif ve hızlı çalışacak şekilde optimize edilmiş kod