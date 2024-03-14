Ortalama Robotu

Robot çalışması istenen sembole yüklenir yüklenmez 1 adet Al ve 1 adet Sat pozisyonu açar. Piyasa hangi yöne giderse gitsin doğru yönde olan pozisyon karla kapatıp yanlış yönde olan pozisyona robot ayarlarında belirtirlen katsayı oranında çarpılarak yeni bir pozisyon açar. Açılan tüm pozisyonların lot ağırlıklarına göre ortalama maliyeti belirlenir ve bu ortalama maliyete yine robot ayarlarında belirtilen kar oranı eklenerek aynı yöndeki pozisyonlar karla kapatılır. Yani fiyat altta ve üstte bir kanal içerisinde sıkıştırılarak kar elde edilmeye çalışılır. 

Sizde MQL4 ve MQL5 diline ait yazılım taleplerinizi İpek Bilgisayar'a faturalı bir şekilde yaptırabilirsiniz. İpek Bilgisayar'a www.ipekbilgisayar.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Video Ortalama Robotu
MOST Indicator
Yasin Ipek
Göstergeler
Bu gösterge Anıl ÖZEKŞİ'nin Matriks Veri Terminal'inde yapmış olduğu MOST Göstergesinin MQL4 diline çevrilmiş halidir. Trend takip göstergesi olup oldukça başarılı bir göstergedir. Kullanımı ömür boyu ücretsiz ve sınırsız olacaktır. Bu göstergenin MQL5 dilinde yazılmış halinbe ulaşmak için profilime basabilirsiniz. Sizde MQL4 ve MQL5 diline ait yazılım taleplerinizi İpek Bilgisayar'a faturalı bir şekilde yaptırabilirsiniz. İpek Bilgisayar'a   www.ipekbilgisayar.org   adresinden ulaşabilirsiniz.
FREE
PMAX Indicator
Yasin Ipek
Göstergeler
Bu gösterge Kıvanç ÖZBİLGİÇ'in Matriks Veri Terminal'inde yapmış olduğu PMAX Göstergesinin MQL4 diline çevrilmiş halidir. Trend takip göstergesi olup oldukça başarılı bir göstergedir. Kullanımı ömür boyu ücretsiz ve sınırsız olacaktır. Bu göstergenin MQL5 dilinde yazılmış halinbe ulaşmak için profilime basabilirsiniz. Sizde MQL4 ve MQL5 diline ait yazılım taleplerinizi İpek Bilgisayar'a faturalı bir şekilde yaptırabilirsiniz. İpek Bilgisayar'a   www.ipekbilgisayar.org   adresinden ulaşabilirsini
FREE
Filtrele:
ckocabal
182
ckocabal 2024.11.01 12:45 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Yasin Ipek
1104
Geliştiriciden yanıt Yasin Ipek 2024.11.21 19:49
varsayılan ayarlar iyi çalışır başka set dosyası yoktur
696757
69
696757 2024.06.14 19:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Yasin Ipek
1104
Geliştiriciden yanıt Yasin Ipek 2024.06.14 19:48
Thank you
Anamaria Codruta
45
Anamaria Codruta 2024.04.10 19:31 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Yasin Ipek
1104
Geliştiriciden yanıt Yasin Ipek 2024.04.10 19:41
I will make an English version as soon as possible
worldofhunger
1054
worldofhunger 2024.04.03 17:34 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Yasin Ipek
1104
Geliştiriciden yanıt Yasin Ipek 2024.04.08 14:10
English version will follow as soon as possible. thank you for your attention
İncelemeye yanıt