Ortalama Robotu
- Uzman Danışmanlar
- Yasin Ipek
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Robot çalışması istenen sembole yüklenir yüklenmez 1 adet Al ve 1 adet Sat pozisyonu açar. Piyasa hangi yöne giderse gitsin doğru yönde olan pozisyon karla kapatıp yanlış yönde olan pozisyona robot ayarlarında belirtirlen katsayı oranında çarpılarak yeni bir pozisyon açar. Açılan tüm pozisyonların lot ağırlıklarına göre ortalama maliyeti belirlenir ve bu ortalama maliyete yine robot ayarlarında belirtilen kar oranı eklenerek aynı yöndeki pozisyonlar karla kapatılır. Yani fiyat altta ve üstte bir kanal içerisinde sıkıştırılarak kar elde edilmeye çalışılır.Sizde MQL4 ve MQL5 diline ait yazılım taleplerinizi İpek Bilgisayar'a faturalı bir şekilde yaptırabilirsiniz. İpek Bilgisayar'a www.ipekbilgisayar.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı