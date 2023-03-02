InfinityByIchimoku

EA InfinityByIchimoku
grid - averaging - hedge 
backtest 17 years (2005-2023)
in MT4 using FBS - Timeframe M5

basic indicator with Ichimoku

filter infinty true
setting filter infinty = medium
---> this properties for filter from SIGNAL Ichimoku , when EA Open Order

averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal
averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance

Risk Warning:
Before you Rent InfinityByIchimoku, please baktest again 
Forex is High Risk High Return
thankyou
----------------------------------------------------------------------------------------
ver 2.00
properties filter Infinity 
- low
- medium
- high
Önerilen ürünler
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Gold Crowd Density Flip mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Uzman Danışmanlar
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Uzman Danışmanlar
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
Golden Key MT4
Zhen Min Zhu
Uzman Danışmanlar
Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统， 采用 独家专利的行情相位识别技术，并 深度融合了 精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。 该系统 内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了 Golden Key， 相 当于你同时拥有了3款不同的交易系统 ，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。 近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。 交易对象： XAUUSD（GOLD） 时间范围： 任意时间范围 适合人群： ️ 希望自动化交易黄金的上班族 ️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员 ️ 机构资金管理人（支持千万级资金量） 核心策略： 趋势追踪模式  采用自主训练的多时间框架趋势模型 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合 建议起始资金不低于$200 实时信号： Golden Key Classic 智能网格
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Uzman Danışmanlar
Golden Monk Pro       is the combination of indicators such as Bollinger Bands, Moving Averages, Rsi, Momentum and Angles that together seek price direction through impulses in areas of important divergence. Matrix Golden Monk Pro   encapsulates many tools and resources in a 5*4 matrix to improve the level of success in each entry with a maximum of 4 simultaneous operations, optimizing capital management, this matrix can be displayed on the left side of your screen. Recommendations: Currency Pa
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Uzman Danışmanlar
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Fractal Scalper MT4
Stephen Reynolds
Uzman Danışmanlar
This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
FREE
Sableng Stochastic Sar
Destian Tri Handoko
Uzman Danışmanlar
Trade signals of advanced   parabolic sar, and stochastic   indicator Best used   1-2 hours after high impact news after the robot makes an order and get a profit or loss, the   robot will automatically stop , so your capital is maintained, you can set how many points you want, but you   cannot change the loss you want ,   you can change the amount of loss you want if the order already occurred tips take profit 50 to 150 points You can set the robot active at a certain time if the robot has gain
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Uzman Danışmanlar
NeveScalping is a Scalping Trading and Intraday Trading. NeverScalping uses predictions and predictions using artificial intelligence algorithms. In this way, the professional higher law has lost its luck. EURUSD does a practical, historically important job. Download the demo yourself. My tests were 90 days of accuracy, actual spread, extra slip and high visibility date of actual ticks. The recommendations are as follows optimized   for the   EUR / USD's D1 chart.   There are no other compone
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Uzman Danışmanlar
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
Reef Scalper
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
DAX H1 Undecision breakout
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live on DAX H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE LONG ONLY STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on the  breakout of the UNDECISION on the daily chart.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR   STOP LOSS.   To catch the profits there is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy and   TIME BASED EXIT . EA has been backtested on
InvestorPRO
Andrey Spiridonov
Uzman Danışmanlar
InvestorPRO is a stable Expert Advisor for professional traders. The EA trades in a fully automated mode. The trading algorithm of the EA is based on analysis of numerous factors that affect the dynamics of an instrument. This EA has been created to provide the trader with a comfortable environment for investment in the financial instruments of the Forex market. The EA is installed in the usual way and is suitable for trading any trading symbols. The EA is designed for trading on the D1 timefram
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Uzman Danışmanlar
RRS Impulse Plus EA is an advanced version of RRS Impulse EA . This upgraded version provides more flexibility with several new options. The EA scalps using the Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, Moving Average (MA), and Bollinger Bands indicators to identify trend and counter-trend opportunities. As a multi-pair EA , it scans multiple currency pairs for signals. This EA includes various features such as Trailing, Risk Management, Money Management, Restriction Mode, and more.
FREE
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Uzman Danışmanlar
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
ADX Crossover EA
Steve Zoeger
Uzman Danışmanlar
ADX Welcome to the ADX Crossover Trader ================================= The Robot is based on ADX Crossovers. You decide which time frame. The Ea has the following settings Recommended Time Frame EUro / CHF  Day On the lower Frames there are too many small trades but its up to yourself.  I would recommend to test it on a Cent Account if you are not sure. The Ea has been created by myself and i use it as well for my private trading.  The EA has more settings It can be used as Fixed TP and SL T
Nano Zen
Imam Nasrudin
Uzman Danışmanlar
The current version has been tested on the GBPUSD pair. See other products here: https://www.mql5.com/en/users/jekicun/seller Join the   MQL5   channel   for other interesting information :  autofxinvestment Recommendation: - Minimum deposit $1000. - Pair GBPUSD. - TimeFrame M15. - Default Properties settings. - Use standard or Cent accounts. Strategy used: uses Power Candle Strength Volume by combining it with the height of the candle, this is almost similar to the RSI Indicator. while order
FREE
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy GOLD Scalper PRO with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $137 (Regular Price: $447) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by th
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Yazarın diğer ürünleri
InfinityByRsi
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByRsi grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with RSI filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL RSI, when EA Open Order Risk Warning: Before you Rent InfinityByRsi, please baktest again  Forex is High Risk High Return thankyou ---------------------------------------------------------------------------------------- ver 2.00 properties filter Infinity  - low - medium
InfinityByBB
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByBB grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Bollinger Band filter infinty true setting filter infinty = medium  ---> this properties for filter from SIGNAL Bollinger Band , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByBB, please baktest again  Forex is High Ris
InfinityByEnvelope
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByEnvelope grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Envelope filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL Envelope , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByEnvelope, please baktest again  Forex is High Risk
InfinityBySAR
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityBySar grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Parabolic Sar filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL Parabolic Sar, when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityBySar, please baktest again Forex is High Risk H
InfinityByAlligator
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByAlligator grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Alligator filter infinty true setting filter infinty = medium  ---> this properties for filter from SIGNAL Alligator , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByAlligator, please baktest again Forex is High
PowerInfinity
Arifin
Uzman Danışmanlar
PowerInfinity grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with 7 Indicator Basic Trigger, combination indicator with candle and trend POWER INFINITY --> FOR FILTER STRENGTH OF TREND  averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByAlligator, please baktest again Forex is High Risk High Return thankyou
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt