InfinityByAlligator

EA InfinityByAlligator
grid - averaging - hedge 
backtest 17 years (2005-2023)
in MT4 using FBS - Timeframe M5

basic indicator with Alligator

filter infinty true
setting filter infinty = medium 
---> this properties for filter from SIGNAL Alligator , when EA Open Order

averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal
averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance

Risk Warning:
Before you Rent InfinityByAlligator, please baktest again
Forex is High Risk High Return
thankyou
----------------------------------------------------------------------------------------
ver 2.00
properties filter Infinity 
- low
- medium
- high

Önerilen ürünler
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Midas Touch
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/135726 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/135727 Midas Touch – XAUUSD için Tek Atışlık Hassasiyet “Kral Midas'ın dokunduğu her şey altına dönüştü.” Şimdi piyasaya dokunma ve onu saf kara dönüştürme sırası sizde. Mitoloji Piyasa Ustalığıyla Buluşuyor Midas Touch EA, antik bilgeliğin efsanevi hassasiyetini modern algoritmik güçle birleştiren, M15 zaman diliminde XAUUSD için özel olarak tasarlanmış tek atışlık uzman bir danışma
Gold Crowd Density Flip mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Uzman Danışmanlar
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
EA Alex
Ruslan Pishun
1.8 (5)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor contains multiple trading strategies, including news trading, use of indicators, price velocity and various built-in filters. The EA places pending orders. It has successfully completed stress testing. No Martingale No Arbitrage No any other risky strategy inside No scalping Working currency pair/timeframe: EURUSD H1. Optimized. You can adjust the Expert Advisor to any currency pair! Key Features: It can work with a small deposit. Only pending orders. Every trade has a tight
FoxTrotTWO EA
Thomas Gruening
3.8 (40)
Uzman Danışmanlar
FoxTrotTWO EA   is a scalper Expert Advisor intended for EURUSD. It is also available for other major pairs and cross currency pairs. Recommended timeframe is M15. FT2 trades a narrow range at night. At the top and bottom of the range, FT2 will try to generate trades in the opposite direction. To open suitable trades, the Expert Advisor uses several indicators and analyzes several timeframes. But the trades are generated by price actions and are not opened by the indicator. FT2 requires a modera
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Uzman Danışmanlar
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Uzman Danışmanlar
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EA Permanent FREE
Vladimir Gorbachev
2 (1)
Uzman Danışmanlar
This is a medium-term conservative system. It tracks quote movements and defines entry points. The Expert Advisor is completely automated and features the unique algorithm. This demo version trades USDJPY. Features It does not use Martingale; No grid; No scalping; No excessive parameters; Fixed lot; No complicated settings. Trades are usually opened infrequently. Orders may remain open for a few days for obtaining greater profit. Amount of trades per month is from 5 to 20. Deals are closed by T
FREE
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Dax H4 Algobot
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed for DAX (GER30) H4 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on  BREAKOUT of the MOMENTUM  after some time of consolidation. It uses    STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and TAKE PROFIT . To catch as much profit as possible there is also a    TRAILING PROFIT function provided. Every Friday at 9:00 pm we are closing trading to prevent from weekly gaps. !!!Adjust this time to your broker time. Preset valu
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
CCI Multi Currency EA MT4
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
CCI Multi-Currency EA MT4 , birçok döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiş sağlam Emtia Kanal Endeksi (CCI) stratejilerini uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile birlikte, d
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Australian Hunter
Jose Daniel Stromberg Martinez
Uzman Danışmanlar
This EA is an EA that let you decide the risk.  Currency pairs and timeframe Recommended pair:   AUDUSD Recommended timeframe:  M30 EA is working with trend that is build with a complec system of different indicators and priceaction. It protects your account with a safe stoploss, and ofcourse take profit level.  There is also an Autolot function that lets the EA adapt to your account size when it grows. We developed this EA for 10 month ago, and nothing is changed since. In other words, this
GoldenHawk Mt4
Van Thuan Le
Uzman Danışmanlar
GoldenHawk EA is an Expert Advisor developed for trading gold (XAU/USD). It combines multiple strategies, including Price Action and technical indicators such as Moving Average, Bollinger Bands, and Parabolic SAR, to support trend analysis and entry point identification. EA Setup Details  Working trading pairs: XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $200 Min leverage 1:100  Works with any broker, though an ECN broker is recommended
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Uzman Danışmanlar
Introducing Jade Jaguar: The Ultimate Trend Reversal Expert Advisor Elevate your trading game with Jade Jaguar, a sophisticated Expert Advisor designed to harness the power of Moving Averages and RSI indicators for optimal market timing. Jade Jaguar excels in identifying overbought and oversold market conditions, ensuring you enter trades with precision when these crucial thresholds are met. Settings of the results shown in the images: settings Key Features: Advanced Market Analysis:   Utilizes
InfinityByBB
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByBB grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Bollinger Band filter infinty true setting filter infinty = medium  ---> this properties for filter from SIGNAL Bollinger Band , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByBB, please baktest again  Forex is High Ris
SPD Fractal Breakout
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
This trading system is based on criteria of various technical indicators . These include fractals , Alligator and ADX (measuring trend strength with average directional movement index) . This algorithm uses a hedging strategy in the zone of volatility. To explain it: if fractal to buy is above the Alligator's Teeth line, the pending Sell Stop order to open the position should be placed 1 point below the low bar, which formed a fractal. If the fractal to sell is below the Alligator's Teeth line,
Shuttle Runner
Sergey Ermolov
3.95 (19)
Uzman Danışmanlar
La strategia swing è la base del consulente Shuttle Runner . La strategia è stata descritta nel lontano 2009 ed è stata attivamente utilizzata dai trader nel mercato Forex. Shuttle runner è una versione migliorata e migliorata di questa strategia. Telegram sohbeti: @it_trader_chat Yeni Uzman Danışman Prop Master   - bunu ticaret terminalinizde test edin https://www.mql5.com/tr/market/product/115375 L'essenza principale della strategia è la seguente: Il trading di questo consulente  è solo nelle
FREE
Trend Sensing Pro EA
Andri Maulana
Uzman Danışmanlar
Trade Gold Smarter with Trend-Sensing Pro EA! Are you ready to elevate your Gold trading strategy ? The Trend-Sensing Pro EA is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to systematically capture market trends on the volatile XAUUSD (Gold) market. This EA is not just another automated tool—it's your personalized assistant, using advanced logic based on customized Heiken Ashi and Moving Averages to identify high-probability entry points. Forget guesswork and emotional
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
AW CCI based EA
AW Trading Software Limited
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, klasik CCI göstergesinin sinyalleri üzerinde çalışır. Sistemin birçok senaryosu ve esnek konfigürasyonları vardır. Ortalama alma, ilk ve son sepet siparişlerini kapatma işlevi ve otomatik lot hesaplama işlevini kullanır. Problem solving ->  HERE   / MT5 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   Avantajlar: Kolay kurulum ve sezgisel panel arayüzü Özelleştirilebilir CCİ Gösterge Sinyalleri Gerekirse ortalamayı kullanır Dahili otomatik lot hesaplama İlk ve son sepet siparişleri
Fractal Plus MT4
Erwin Rustandi
Uzman Danışmanlar
Fractal Plus  is a trading tool in the form of an expert advisor. I n it there are 1 indicators that are position execution and 4 indicators that function as filters. You can choose whether each indicator is active or not, it can even be combined according to your trading needs. All filter indicators have multi timeframes options. Indicators as execution position: 1. Fractal 4 Indicators as Filter: 1. Moving Averages 2. Stochastic Oscillator 3. RSI 4. Alligator Parameter Information: - Lot Mo
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Uzman Danışmanlar
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
Auto Gold Trading
Thi Tra Mi Duong
Uzman Danışmanlar
EA Auto Gold Trading has been developed and improved over the years for stable performance with low risk. This EA's strategy is based on price movements in overbought, oversold and reversing zones. Expert is specially developed for Gold (XAUUSD). EA is optimized and very easy to use, if you have no experience with EA then you just need to set the default. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.   +   Position trailing stop is used.  + Winrate > 90%. Recommend:  + Use EA with
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy GOLD Scalper PRO with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $137 (Regular Price: $447) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by th
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Yazarın diğer ürünleri
InfinityByRsi
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByRsi grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with RSI filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL RSI, when EA Open Order Risk Warning: Before you Rent InfinityByRsi, please baktest again  Forex is High Risk High Return thankyou ---------------------------------------------------------------------------------------- ver 2.00 properties filter Infinity  - low - medium
InfinityByBB
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByBB grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Bollinger Band filter infinty true setting filter infinty = medium  ---> this properties for filter from SIGNAL Bollinger Band , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByBB, please baktest again  Forex is High Ris
InfinityByEnvelope
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByEnvelope grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Envelope filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL Envelope , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByEnvelope, please baktest again  Forex is High Risk
InfinityBySAR
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityBySar grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Parabolic Sar filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL Parabolic Sar, when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityBySar, please baktest again Forex is High Risk H
InfinityByIchimoku
Arifin
Uzman Danışmanlar
EA InfinityByIchimoku grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with Ichimoku filter infinty true setting filter infinty = medium ---> this properties for filter from SIGNAL Ichimoku , when EA Open Order averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByIchimoku, please baktest again  Forex is High Risk
PowerInfinity
Arifin
Uzman Danışmanlar
PowerInfinity grid - averaging - hedge  backtest 17 years (2005-2023) in MT4 using FBS - Timeframe M5 basic indicator with 7 Indicator Basic Trigger, combination indicator with candle and trend POWER INFINITY --> FOR FILTER STRENGTH OF TREND  averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance Risk Warning: Before you Rent InfinityByAlligator, please baktest again Forex is High Risk High Return thankyou
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt