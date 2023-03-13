PowerInfinity

PowerInfinity
grid - averaging - hedge 
backtest 17 years (2005-2023)
in MT4 using FBS - Timeframe M5

basic indicator with 7 Indicator

Basic Trigger, combination indicator with candle and trend

POWER INFINITY --> FOR FILTER STRENGTH OF TREND 

averaging by signal = on  ---> grid open order with distance and signal
averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance

Risk Warning:
Before you Rent InfinityByAlligator, please baktest again
Forex is High Risk High Return
thankyou
