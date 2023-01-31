InfinityByBB
- Uzman Danışmanlar
- Arifin
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 7 Mart 2023
- Etkinleştirmeler: 5
EA InfinityByBB
grid - averaging - hedge
backtest 17 years (2005-2023)
in MT4 using FBS - Timeframe M5
basic indicator with Bollinger Band
filter infinty true
setting filter infinty = medium
---> this properties for filter from SIGNAL Bollinger Band , when EA Open Order
averaging by signal = on ---> grid open order with distance and signal
averaging by signal = off ---> grid open order, only with distance
Risk Warning:
Before you Rent InfinityByBB, please baktest again
Forex is High Risk High Return
thankyou
----------------------------------------------------------------------------------------
ver 2.00
properties filter Infinity
- low
- medium
- high