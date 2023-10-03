Harmonizer EA

Bu EA, her bir işlem için giriş pozisyonlarını hesaplamak için sofistike bir algoritma kullanan güçlü bir grid işlem aracıdır. Tarihsel verilere aşırı uyum sağlamaz, bunun yerine kendini optimize etmek için piyasa volatilitesini kullanır. Piyasa volatilitesini kullanarak algoritma, piyasadaki değişikliklere hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu, piyasada mevcut fırsatlardan yararlanabileceği ve aynı zamanda belirlenmiş parametreler içinde riski en aza indirebileceği anlamına gelir.

Ancak, bu EA'yı dikkatli bir şekilde kullanmak ve sadece rahat olduğunuz bir miktar riskle kullanmak önemlidir. EA'yı geri test etmenizi ve ayarları deneyerek sizin için en iyi çalışanları bulmanızı öneririz.

Desteklenen semboller: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD

Tavsiye edilen zaman aralığı: M15 (15 dakikalık grafik)

Benzer EA'lardan daha uygun fiyatlı

Birden çok sembol üzerinde çalışır

Tek grafik kurulumu

Haber Filtresi

Canlı performans izleme

Tarihsel verilere aşırı uyum sağlamaz

Geliştirici desteği

Hedging hesabı

Bu EA, spread'e duyarlı değildir, ancak bir ECN hesabı önerilir.

Kesintisiz ticaret için sürekli olarak VPS üzerinde çalıştırılmalıdır.

1:100 veya daha yüksek kaldıraç kullanılması önerilir.

EA'yı yalnızca bir AUDCAD grafiğine ekleyin.

15 dakikalık bir grafik (M15) kullanın.

En az 500 USD ile başlayın.

.set dosyasına ihtiyacınız yoktur. Varsayılan ayarları kullanabilir veya geri testlerde farklı ayarları deneyerek en iyi çalışanları bulabilirsiniz.

Aracı kurumunuz bir ek sonek kullanıyorsa (örneğin, AUDCAD yerine AUDCAD.m olarak değiştirme), Ticaret Sembolleri parametresindeki isimleri güncellediğinizden emin olun.

Daha fazla bilgi için lütfen İngilizce sayfayı ziyaret edin.



