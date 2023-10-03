Harmonizer EA

Bu EA, her bir işlem için giriş pozisyonlarını hesaplamak için sofistike bir algoritma kullanan güçlü bir grid işlem aracıdır. Tarihsel verilere aşırı uyum sağlamaz, bunun yerine kendini optimize etmek için piyasa volatilitesini kullanır. Piyasa volatilitesini kullanarak algoritma, piyasadaki değişikliklere hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu, piyasada mevcut fırsatlardan yararlanabileceği ve aynı zamanda belirlenmiş parametreler içinde riski en aza indirebileceği anlamına gelir.

Ancak, bu EA'yı dikkatli bir şekilde kullanmak ve sadece rahat olduğunuz bir miktar riskle kullanmak önemlidir. EA'yı geri test etmenizi ve ayarları deneyerek sizin için en iyi çalışanları bulmanızı öneririz.

Desteklenen semboller: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Tavsiye edilen zaman aralığı: M15 (15 dakikalık grafik)

Özellikler
  • Benzer EA'lardan daha uygun fiyatlı
  • Birden çok sembol üzerinde çalışır
  • Tek grafik kurulumu
  • Haber Filtresi
  • Canlı performans izleme
  • Tarihsel verilere aşırı uyum sağlamaz
  • Geliştirici desteği

Gereksinimler
  • Hedging hesabı
  • Bu EA, spread'e duyarlı değildir, ancak bir ECN hesabı önerilir.
  • Kesintisiz ticaret için sürekli olarak VPS üzerinde çalıştırılmalıdır.
  • 1:100 veya daha yüksek kaldıraç kullanılması önerilir.

Tavsiye edilen kurulum
  • EA'yı yalnızca bir AUDCAD grafiğine ekleyin.
  • 15 dakikalık bir grafik (M15) kullanın.
  • En az 500 USD ile başlayın.
  • .set dosyasına ihtiyacınız yoktur. Varsayılan ayarları kullanabilir veya geri testlerde farklı ayarları deneyerek en iyi çalışanları bulabilirsiniz.
  • Aracı kurumunuz bir ek sonek kullanıyorsa (örneğin, AUDCAD yerine AUDCAD.m olarak değiştirme), Ticaret Sembolleri parametresindeki isimleri güncellediğinizden emin olun.
Daha fazla bilgi için lütfen İngilizce sayfayı ziyaret edin.


İncelemeler 2
Daniel Chait
197
Daniel Chait 2023.10.27 09:07 
 

Today I purchased the bot "Harmonizer EA" ... already in the first minutes the bot started to give amazing results, constant profit over time with an extremely low DD.. I absolutely recommend anyone looking for a serious and professional bot to purchase this product immediately.

