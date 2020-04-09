Problème que cet outil résout

Dans le testeur de stratégies de MetaTrader 5, les traders ne peuvent généralement pas exécuter des transactions manuellement. Vous êtes limité à observer le comportement d’un Expert Advisor (EA) automatisé, sans pouvoir passer vous-même des ordres Buy ou Sell pour tester manuellement une stratégie, pratiquer l’action des prix ou effectuer une analyse discrétionnaire.

Algoyin MT5 Strategy Tester résout cette limitation en vous permettant de :

Exécuter des transactions directement dans le testeur de stratégies MT5

Ouvrir des positions Buy et Sell grâce à des boutons en un clic

Appliquer automatiquement des niveaux prédéfinis de Stop Loss et Take Profit à chaque transaction

Fermer instantanément toutes les positions ouvertes en une seule action

Tester et affiner manuellement vos idées de trading dans un environnement de backtesting contrôlé

Combiner l’exécution manuelle des trades avec les indicateurs techniques intégrés pour l’analyse et la confirmation

Définir Stop Loss et Take Profit pour chaque trade

Fonctionnalités d’exécution manuelle des trades

Bouton BUY : passer un ordre d’achat instantané

Bouton SELL : passer un ordre de vente instantané

Bouton CLOSE : fermer toutes les positions ouvertes créées par l’EA

Taille de lot fixe et application automatique du Stop Loss et Take Profit

Pas besoin de déplacer les niveaux ou de taper les prix manuellement

Explication des principaux paramètres d’entrée

1. LOT-SIZE

Définit le volume de trading fixe utilisé lors de l’exécution d’ordres Buy ou Sell.

Chaque transaction utilise la même taille de lot

Maintient la cohérence lors des tests de stratégie

Idéal pour le backtesting et les sessions d’entraînement

2. SL PRICE INTERVAL

Contrôle la distance entre le prix d’entrée et le Stop Loss.

Définie comme une valeur de prix, et non en points

Appliquée automatiquement lors de l’ouverture d’une transaction

Pour les achats, le SL est placé sous le prix d’entrée ; pour les ventes, le SL est placé au-dessus

3. TP PRICE INTERVAL

Contrôle la distance entre le prix d’entrée et le Take Profit.

Définie comme une valeur de prix

Appliquée automatiquement lors de l’exécution d’un trade

Facilite et accélère le test du ratio risque/rendement

Indicateurs optionnels (entièrement configurables)

Vous pouvez choisir quels indicateurs afficher et modifier leurs paramètres. Tous les indicateurs servent uniquement à l’analyse visuelle et ne déclenchent pas de trades automatiquement.

Indicateurs inclus

Fast Moving Average (Moyenne mobile rapide)

Visualisation de la tendance à court terme et du momentum

Slow Moving Average (Moyenne mobile lente)

Confirmation de la direction de la tendance à plus long terme

RSI (Relative Strength Index)

Conditions de surachat et de survente

ATR (Average True Range)

Mesure de la volatilité du marché

ADX (Average Directional Index)

Analyse de la force de la tendance

Stochastic Oscillator

Détection du momentum, des retournements et des pullbacks

Chaque indicateur peut :

Être activé ou désactivé

Être personnalisé (périodes, méthodes, types de prix)

Cas d’utilisation idéaux