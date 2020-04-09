Algoyin MT5 Strategy Tester
- Utilitaires
- Israel Pelumi Abioye
- Version: 1.0
- Activations: 10
Problème que cet outil résout
Dans le testeur de stratégies de MetaTrader 5, les traders ne peuvent généralement pas exécuter des transactions manuellement. Vous êtes limité à observer le comportement d’un Expert Advisor (EA) automatisé, sans pouvoir passer vous-même des ordres Buy ou Sell pour tester manuellement une stratégie, pratiquer l’action des prix ou effectuer une analyse discrétionnaire.
Algoyin MT5 Strategy Tester résout cette limitation en vous permettant de :
-
Exécuter des transactions directement dans le testeur de stratégies MT5
-
Ouvrir des positions Buy et Sell grâce à des boutons en un clic
-
Appliquer automatiquement des niveaux prédéfinis de Stop Loss et Take Profit à chaque transaction
-
Fermer instantanément toutes les positions ouvertes en une seule action
-
Tester et affiner manuellement vos idées de trading dans un environnement de backtesting contrôlé
-
Combiner l’exécution manuelle des trades avec les indicateurs techniques intégrés pour l’analyse et la confirmation
-
Définir Stop Loss et Take Profit pour chaque trade
Fonctionnalités d’exécution manuelle des trades
-
Bouton BUY : passer un ordre d’achat instantané
-
Bouton SELL : passer un ordre de vente instantané
-
Bouton CLOSE : fermer toutes les positions ouvertes créées par l’EA
-
Taille de lot fixe et application automatique du Stop Loss et Take Profit
-
Pas besoin de déplacer les niveaux ou de taper les prix manuellement
Explication des principaux paramètres d’entrée
1. LOT-SIZE
Définit le volume de trading fixe utilisé lors de l’exécution d’ordres Buy ou Sell.
-
Chaque transaction utilise la même taille de lot
-
Maintient la cohérence lors des tests de stratégie
-
Idéal pour le backtesting et les sessions d’entraînement
2. SL PRICE INTERVAL
Contrôle la distance entre le prix d’entrée et le Stop Loss.
-
Définie comme une valeur de prix, et non en points
-
Appliquée automatiquement lors de l’ouverture d’une transaction
-
Pour les achats, le SL est placé sous le prix d’entrée ; pour les ventes, le SL est placé au-dessus
3. TP PRICE INTERVAL
Contrôle la distance entre le prix d’entrée et le Take Profit.
-
Définie comme une valeur de prix
-
Appliquée automatiquement lors de l’exécution d’un trade
-
Facilite et accélère le test du ratio risque/rendement
Indicateurs optionnels (entièrement configurables)
Vous pouvez choisir quels indicateurs afficher et modifier leurs paramètres. Tous les indicateurs servent uniquement à l’analyse visuelle et ne déclenchent pas de trades automatiquement.
Indicateurs inclus
-
Fast Moving Average (Moyenne mobile rapide)
Visualisation de la tendance à court terme et du momentum
-
Slow Moving Average (Moyenne mobile lente)
Confirmation de la direction de la tendance à plus long terme
-
RSI (Relative Strength Index)
Conditions de surachat et de survente
-
ATR (Average True Range)
Mesure de la volatilité du marché
-
ADX (Average Directional Index)
Analyse de la force de la tendance
-
Stochastic Oscillator
Détection du momentum, des retournements et des pullbacks
Chaque indicateur peut :
-
Être activé ou désactivé
-
Être personnalisé (périodes, méthodes, types de prix)
Cas d’utilisation idéaux
-
Test manuel de stratégies dans le testeur de stratégies MT5
-
Pratique du trading basé sur l’action des prix et la discrétion
-
Validation de stratégies basées sur des indicateurs
-
Apprentissage et amélioration de l’exécution des trades