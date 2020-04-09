このツールが解決する問題

MetaTrader 5 のストラテジーテスターでは、トレーダーは 通常、手動でトレードを実行できません。自動化されたエキスパートアドバイザー（EA）の動作を観察することしかできず、自分で Buy や Sell の注文を出して手動で戦略をテストしたり、プライスアクションを練習したり、裁量的な分析を行ったりすることができません。

Algoyin MT5 Strategy Tester はこの制限を解消し、以下のことを可能にします：

MT5 ストラテジーテスター内で直接トレードを実行

ワンクリックボタンで Buy と Sell のポジションを開く

各トレードに事前設定された Stop Loss（SL）と Take Profit（TP）を自動適用

すべてのオープンポジションをワンクリックで即時クローズ

管理されたバックテスト環境で手動でトレーディングアイデアをテスト・改善

手動トレードと組み込みのテクニカル指標を組み合わせて分析・確認

手動トレード実行機能

BUY ボタン ：即座に買い注文を実行

SELL ボタン ：即座に売り注文を実行

CLOSE ボタン ：EA によって作成されたすべてのポジションをクローズ

固定ロットサイズと自動的な SL/TP 設定

レベルを手動でドラッグしたり、価格を入力する必要なし

主要トレード入力パラメータの説明

1. LOT-SIZE

Buy または Sell の注文を実行する際の固定取引数量を定義します。

すべてのトレードで同じロットサイズを使用

戦略テスト中の一貫性を維持

バックテストや練習に最適

2. SL PRICE INTERVAL

エントリ価格とストップロスの距離を制御します。

ポイントではなく、価格の値として定義

トレード実行時に自動適用

Buy トレードでは SL がエントリ価格の下に、Sell トレードでは上に設定

3. TP PRICE INTERVAL

エントリ価格とテイクプロフィットの距離を制御します。

価格の値として定義

トレード実行時に自動適用

リスクリワードテストを簡単かつ迅速に

オプションのインジケーター（完全に設定可能）

表示するインジケーターを選択でき、設定も変更可能です。

すべてのインジケーターは 視覚的分析用 であり、自動的にトレードを実行することはありません。

含まれるインジケーター

高速移動平均 (Fast Moving Average)

短期のトレンドとモメンタムの可視化

低速移動平均 (Slow Moving Average)

大局的なトレンド方向の確認

RSI（相対力指数）

過買い・過売りの市場状況

ATR（平均真値幅）

市場のボラティリティ測定

ADX（平均方向性指数）

トレンドの強さの分析

ストキャスティクスオシレーター

モメンタム、反転、プルバックの検出

各インジケーターは以下が可能です：