Algoyin MT5 Strategy Tester

このツールが解決する問題

MetaTrader 5 のストラテジーテスターでは、トレーダーは 通常、手動でトレードを実行できません。自動化されたエキスパートアドバイザー（EA）の動作を観察することしかできず、自分で Buy や Sell の注文を出して手動で戦略をテストしたり、プライスアクションを練習したり、裁量的な分析を行ったりすることができません。

Algoyin MT5 Strategy Tester はこの制限を解消し、以下のことを可能にします：

  • MT5 ストラテジーテスター内で直接トレードを実行

  • ワンクリックボタンで Buy と Sell のポジションを開く

  • 各トレードに事前設定された Stop Loss（SL）と Take Profit（TP）を自動適用

  • すべてのオープンポジションをワンクリックで即時クローズ

  • 管理されたバックテスト環境で手動でトレーディングアイデアをテスト・改善

  • 手動トレードと組み込みのテクニカル指標を組み合わせて分析・確認

手動トレード実行機能

  • BUY ボタン：即座に買い注文を実行

  • SELL ボタン：即座に売り注文を実行

  • CLOSE ボタン：EA によって作成されたすべてのポジションをクローズ

  • 固定ロットサイズと自動的な SL/TP 設定

  • レベルを手動でドラッグしたり、価格を入力する必要なし

主要トレード入力パラメータの説明

1. LOT-SIZE

Buy または Sell の注文を実行する際の固定取引数量を定義します。

  • すべてのトレードで同じロットサイズを使用

  • 戦略テスト中の一貫性を維持

  • バックテストや練習に最適

2. SL PRICE INTERVAL

エントリ価格とストップロスの距離を制御します。

  • ポイントではなく、価格の値として定義

  • トレード実行時に自動適用

  • Buy トレードでは SL がエントリ価格の下に、Sell トレードでは上に設定

3. TP PRICE INTERVAL

エントリ価格とテイクプロフィットの距離を制御します。

  • 価格の値として定義

  • トレード実行時に自動適用

  • リスクリワードテストを簡単かつ迅速に

オプションのインジケーター（完全に設定可能）

表示するインジケーターを選択でき、設定も変更可能です。
すべてのインジケーターは 視覚的分析用 であり、自動的にトレードを実行することはありません

含まれるインジケーター

  • 高速移動平均 (Fast Moving Average)
    短期のトレンドとモメンタムの可視化

  • 低速移動平均 (Slow Moving Average)
    大局的なトレンド方向の確認

  • RSI（相対力指数）
    過買い・過売りの市場状況

  • ATR（平均真値幅）
    市場のボラティリティ測定

  • ADX（平均方向性指数）
    トレンドの強さの分析

  • ストキャスティクスオシレーター
    モメンタム、反転、プルバックの検出

各インジケーターは以下が可能です：

  • 有効/無効の切り替え

  • カスタマイズ（期間、計算方法、価格タイプ）


おすすめのプロダクト
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
ユーティリティ
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
エキスパート
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
ユーティリティ
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
エキスパート
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!! RSIグリッドはRSIの買われ過ぎと売られ過ぎの条件に基づいており、取引が市場の負け側にあるときにグリッドを開きます。 RSIはテクニカルトレーダーに強気と弱気の価格の勢いに関するシグナルを提供し、多くの場合、資産の価格のグラフの下にプロットされます。資産は通常、RSIが70％を超えると買われ過ぎと見なされ、30％を下回ると売られ過ぎと見なされます。 パラメーター： タイムフィルター 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 始まる時間 終了時間 RSI設定 RSI期間 買われ過ぎ 売られ過ぎ 時間枠 資金管理 Autolot 最大ロット 利益を得る グリッドサイズ 乗数 トレーリングオプション トレーリングストップ トレーリングステップ トレイルオフセット ファイルを設定する v1.8GBPUSDセット1 https://youtu.be/a7PfCr1jYXQ htt
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
エキスパート
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
エキスパート
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
ユーティリティ
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
エキスパート
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
エキスパート
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
エキスパート
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
エキスパート
PROMO  - Only for next 3 buyers, one free expert - DYNAMIC PORTFOLIO   expert advisor !   NO 5 STAR REVIEW IS REQUESTED FOR THE GIFT! LIVE RESULTS:   click here Portfolio EVOLUTION represents a cutting-edge Expert Advisor concept that utilizes a range of strategies across multiple currency pairs. It can be operated in a MULTICURRENCIES mode or in SINGLE PAIR mode, creating an extensive multi-strategy portfolio designed to achieve safe and steady profits from the forex markets. This expert a
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
エキスパート
King of Pullbacks — Expert Advisor King of Pullbacks is a proprietary Expert Advisor developed to exploit temporary price retracements within established bullish market structures . The trading logic is based on a multi-layer confirmation model that evaluates market conditions dynamically before any trade is executed. The internal methodology is non-disclosed and protected by design. General Trading Concept The EA focuses on: XAUUSD H4, H1 Recommended brokers: Exness, FBS, etc Trading with
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Qora
Sergej Maehler
エキスパート
QORA is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts – the same methodology used by institutional traders and hedge funds. Instead of lagging indicators, Q ORA analyzes Fair Value Gaps, Order Blocks, and Market Structure to identify high-probability setups. The built-in confluence system ensures trades are only executed when multiple elements align. An adaptive engine automatically adjusts parameters to current market conditions , while comprehensive risk management including n
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT5 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT5 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT5 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT5> MT5、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
ユーティリティ
MT5のトレードコピー機は、МetaТrader5プラットフォームのトレードコピー機です 。 それは間の 外国為替取引をコピーします   任意のは 、MT5 - MT5、MT4 - MT5   COPYLOT MT5版の アカウント （またはを MT4 - MT4   MT5 - MT4   COPYLOT MT4版用） 信頼できるコピー機！ MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 МТ4ターミナルでトレードをコピーすることもできます（   МТ4   -   МТ4、МТ5   -   МТ4   ）：   MT4のCOPYLOT CLIENT このバージョンには、端末間 МТ5   -   МТ5、МТ4   -   МТ5が含まれ ます。 ディールコピー機は、2/3/10端末間でディール/ポジションをコピーするために作成されます。 デモ口座と投資口座からのコピーがサポートされています。 プログラムは、複数の端末バインデ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
ユーティリティ
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
ユーティリティ
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 5で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。カスタムシンボルをサポートしているインジケーターやEAをすべて使用できます。標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 組み込みのティックデータベースにより、ヒストリカルデータを 瞬時にロード 。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング や高頻度取引。 正確なエントリーとエグジット。 短期タイムフレームでの取引戦略のテスト。 タイムフレームの設定 デフォルトの設
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 当社の取引パネルを使用すると、チャートから直接シングルクリックで取引を実行でき、標準の MetaTrader コントロールよりも 30 倍高速に取引操作を実行できます。 パラメータと関数の自動計算により、トレーダーにとって取引がより速く、より便利になります。 グラフィックのヒント、情報ラベル、取引取引に関する完全な情報はチャート MetaTrader にあります。 MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。  開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader5 のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
ユーティリティ
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
ユーティリティ
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
ユーティリティ
Cerberus the Equity Watcher はリスク管理ツールであり、アカウントの資産を常に監視し、不完全な EA や裁量的なトレーダーの場合は感情的な行動によって引き起こされる大きなドローダウンを回避します。これは、バグを含む可能性のある EA や、予想外の市況でうまく機能しない可能性のある EA に依存するシステマティック トレーダーにとって非常に役立ちます。 Cerberus では、最小エクイティ値と (オプションで) 最大値を設定できます。これらのいずれかに達すると、すべてのポジションがフラットになり、すべての未決注文がクローズされ、すべての EA が「強制終了」されます。すべての位置を平坦化すると、ユーザーの携帯電話に通知が送信され、画面に明確なメッセージが表示されます。 「平坦化」の後、Cerberus は株式価値を監視し続け、再初期化されるまでそれ以上の取引の試みを停止し続けます。 Cerberus によって実行されるすべての操作は、画面に明確に表示され、Expert advisor タブに報告され、通知がユーザーに送信されます。ユーザーのミスを避けるために、
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
ユーティリティ
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Filter EA
Rashed Samir
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
作者のその他のプロダクト
AI ChartPattern Pro
Israel Pelumi Abioye
インディケータ
AIチャートパターン・プロ AI ChartPattern Pro は、高精度で設計されたインジケーターで、トレーダーが主観的な判断や人の介入なしに、高度なチャートパターンを客観的に識別できるようにサポートします。 バージョン1.0では、強力な2つのパターン（ ウルフウェーブ と ヘッド・アンド・ショルダーズ ）を含んでいます。 このインジケーターは、パターンを描くだけでなく、すぐに使えるエントリーシグナルも提供します： エントリープライス ストップロス（SL） 第1ターゲット（TP1） 第2ターゲット（TP2） 設定は非常にシンプルです。複雑なパラメーターを調整する必要はありません。インストールすれば、すぐに使い始めることができます。 主な特徴 ウルフウェーブとヘッド・アンド・ショルダーズを自動で検出 エントリー、SL、TP1、TP2を明確に表示 完全に客観的な検出（人の判断や介入なし） 最小限のユーザー設定、すぐに使用可能 初期ユーザー向けに特別価格で提供。今後、新しいパターンが追加されるたびに価格は上昇予定 今後の予定 将来的には、ユーザーの提案や市場のニーズに基づき、より多くの
FREE
Deriv Volatility Bot
Israel Pelumi Abioye
エキスパート
Deriv Volatility Bot は、 Derivのボラティリティ・インデックス資産 向けに特別に設計された、強力で使いやすいトレーディングアルゴリズムです。広範なバックテストとリアル市場での使用を経て、このEAは シンセティックインデックスの特性 に適応するよう慎重に調整されました。 このEAは Derivのボラティリティ・インデックス資産向けに最適化 されていますが、 通貨ペアや金（ゴールド）などの他の金融商品 にも使用できます。ただし、特殊な設計により、 Derivのシンセティックインデックスで最高のパフォーマンス を発揮します。 このEAは 非常に使いやすく、4つの入力パラメータのみで設定可能 なため、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く利用できます。これらのパラメータにより、さまざまな設定でバックテストを実行し、各資産に最適な構成を見つけることができます。ただし、説明に添付されているスクリーンショットは デフォルト設定 で実施されたものです。 入力パラメータ: 1回の取引でいくら（$）リスクを取るか？ – 取引ごとのリスク額（米ドル）を設定します。 説明に添付され
TradeWatch EA
Israel Pelumi Abioye
ユーティリティ
TradeWatch EAで取引戦略を強化しましょう TradeWatch EAは、リアルタイムの情報と取引コントロールを提供する強力なツールで、取引プロセスを簡素化し、リスク管理を改善します。 主な特徴: 取引の視覚化: グラフ上にストップロスとテイクプロフィットのレベルを直接表示します。 視覚的な表示により、迅速な意思決定とより良いリスク管理が可能です。 ポジションインデックス: ポジションインデックス番号を設定することで特定のポジションを監視できます（インデックスは0から始まります）。 複数の取引を同時に扱う際に非常に便利な機能です。 包括的な取引概要: すべての取引および履歴データを単一のグラフで表示します。 詳細な取引情報への簡単なアクセスにより、過去のパフォーマンスの分析と将来の戦略計画が容易になります。 リアルタイムの利益と損失の追跡: 取引の利益や損失に関する即時のフィードバックを提供します。 利益を最大化し、損失を最小化するためのタイムリーな意思決定をサポートします。 ユーザーフレンドリーなインターフェース: シンプルで直感的なデザインにより、すべての経験レベルのトレ
FREE
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
エキスパート
移動平均EAの紹介 注意 - The Moving Average EAを購入後、私にプライベートメッセージを送っていただければ、無料でユーティリティTradeWatch EAをお送りします！ 移動平均EAは、合成インデックス用に特別に設計された柔軟な取引ツールであり、外国為替やその他の資産クラスにも効果的に機能します。固定された移動平均設定に依存する多くのEAとは異なり、このEAはユーザーがコーディングスキルなしで移動平均のパラメータを完全にカスタマイズできるようにします。この柔軟性により、ユーザーは異なる時間枠にわたって詳細なバックテストを行い、各金融商品に適した最適な設定を特定できます。 EAは、市場の状況に基づいてストップロスの配置場所を賢く決定し、ユーザーがテイクプロフィットレベルのためのリスク・リワード比（RRR）を指定できるようにします。また、ユーザーは取引ごとにリスクにさらすアカウント残高の割合を設定できるため、リスク管理においてさらに正確な制御を提供します。 さらに、ユーザーはMT5の期間区切り機能を使用して、特定の期間内の取引数を制御できます。期間区切りは選択された
Boom and Crash Ultimate Spikes
Israel Pelumi Abioye
エキスパート
Boom and Crash Ultimate Spikes のご紹介 Boom and Crash Ultimate Spikes EAは、BoomおよびCrash市場での取引専用に設計されており、Boom 1000インデックス、Boom 900インデックス、Boom 600インデックス、Boom 500インデックス、Boom 300インデックス、Crash 1000インデックス、Crash 900インデックス、Crash 600インデックス、Crash 500インデックス、Crash 300インデックスに対応しています。このEAは非常に使いやすく、他のEAのような複雑で面倒な設定を必要とせず、1つの入力パラメーターだけで動作します。必要な設定はすべて自動化されているため、初心者から上級トレーダーまで、スムーズで手間のかからない取引体験を提供します。このEAを使用することで、すべてのBoomおよびCrashインデックスを自信を持って効率的に取引することができます。 Boom and Crash Ultimate Spikes EAは、1日中無差別に取引を行う一般的なスパイクボットでは
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信