Algoyin MT5 Strategy Tester
- ユーティリティ
- Israel Pelumi Abioye
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
このツールが解決する問題
MetaTrader 5 のストラテジーテスターでは、トレーダーは 通常、手動でトレードを実行できません。自動化されたエキスパートアドバイザー（EA）の動作を観察することしかできず、自分で Buy や Sell の注文を出して手動で戦略をテストしたり、プライスアクションを練習したり、裁量的な分析を行ったりすることができません。
Algoyin MT5 Strategy Tester はこの制限を解消し、以下のことを可能にします：
-
MT5 ストラテジーテスター内で直接トレードを実行
-
ワンクリックボタンで Buy と Sell のポジションを開く
-
各トレードに事前設定された Stop Loss（SL）と Take Profit（TP）を自動適用
-
すべてのオープンポジションをワンクリックで即時クローズ
-
管理されたバックテスト環境で手動でトレーディングアイデアをテスト・改善
-
手動トレードと組み込みのテクニカル指標を組み合わせて分析・確認
手動トレード実行機能
-
BUY ボタン：即座に買い注文を実行
-
SELL ボタン：即座に売り注文を実行
-
CLOSE ボタン：EA によって作成されたすべてのポジションをクローズ
-
固定ロットサイズと自動的な SL/TP 設定
-
レベルを手動でドラッグしたり、価格を入力する必要なし
主要トレード入力パラメータの説明
1. LOT-SIZE
Buy または Sell の注文を実行する際の固定取引数量を定義します。
-
すべてのトレードで同じロットサイズを使用
-
戦略テスト中の一貫性を維持
-
バックテストや練習に最適
2. SL PRICE INTERVAL
エントリ価格とストップロスの距離を制御します。
-
ポイントではなく、価格の値として定義
-
トレード実行時に自動適用
-
Buy トレードでは SL がエントリ価格の下に、Sell トレードでは上に設定
3. TP PRICE INTERVAL
エントリ価格とテイクプロフィットの距離を制御します。
-
価格の値として定義
-
トレード実行時に自動適用
-
リスクリワードテストを簡単かつ迅速に
オプションのインジケーター（完全に設定可能）
表示するインジケーターを選択でき、設定も変更可能です。
すべてのインジケーターは 視覚的分析用 であり、自動的にトレードを実行することはありません。
含まれるインジケーター
-
高速移動平均 (Fast Moving Average)
短期のトレンドとモメンタムの可視化
-
低速移動平均 (Slow Moving Average)
大局的なトレンド方向の確認
-
RSI（相対力指数）
過買い・過売りの市場状況
-
ATR（平均真値幅）
市場のボラティリティ測定
-
ADX（平均方向性指数）
トレンドの強さの分析
-
ストキャスティクスオシレーター
モメンタム、反転、プルバックの検出
各インジケーターは以下が可能です：
-
有効/無効の切り替え
-
カスタマイズ（期間、計算方法、価格タイプ）