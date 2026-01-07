ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator), kapanış fiyatına dayalı normalize edilmiş bir osilatör kullanarak piyasanın sıkışma, serbest bırakılma ve geçiş durumlarını belirlemek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir.

Gösterge, mevcut kapanış fiyatının belirli bir dönem içindeki fiyat aralığında nerede konumlandığını ölçer ve 0–100 arasında bir değer üretir. Bu sayede piyasa koşulları kolayca yorumlanabilir.

ECRO bir tanımlayıcı araçtır ve alım-satım sinyali üretmez.

Başlıca avantajlar

  • COMPRESSION, RELEASE ve NEUTRAL piyasa durumlarının net tanımı

  • Normalize edilmiş osilatör (0–100)

  • Kapanış fiyatına dayalı hesaplama

  • Yeniden çizim (repaint) yok

  • Momentum değişimlerini izlemek için Delta ECRO

  • Tüm enstrümanlar, zaman dilimleri ve grafik türleri ile uyumlu (Renko dahil)

  • Hafif, hızlı ve harici bağımlılık içermeyen yapı

  • DLL yok, harici bağlantı yok, hesap kısıtlaması yok

Nasıl kullanılabilir

ECRO şu amaçlarla kullanılabilir:

  • piyasa rejimini değerlendirmek

  • sıkışma ve serbest bırakılma fazları arasındaki geçişleri gözlemlemek

  • Price Action analizini desteklemek

  • mevcut takdirsel veya sistematik analiz yaklaşımlarını tamamlamak

ECRO alım veya satım sinyali vermez ve herhangi bir işlem talimatı içermez.

Gösterge durumları

  • COMPRESSION — fiyat, son aralığın alt sınırına yakındır

  • RELEASE — fiyat, son aralığın üst sınırına yakındır

  • NEUTRAL — fiyat, yön baskısı olmadan aralık içinde hareket eder

Bu durumlar piyasanın mevcut davranışını açıklar ve gelecekteki fiyat hareketlerini garanti etmez.

Parametreler (Inputs)

  • ECRO Window
    Normalize edilmiş aralığın hesaplandığı periyot (varsayılan: 20).

  • Low Level
    Sıkışma bölgesini tanımlayan eşik (varsayılan: 20).

  • High Level
    Serbest bırakılma bölgesini tanımlayan eşik (varsayılan: 80).

  • Show Text Overlay
    Grafik üzerindeki bilgi metnini açar veya kapatır.

  • Text Corner
    Metnin görüntüleneceği köşeyi seçer (sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt).

  • Text X Offset
    Metnin yatay kaydırması.

  • Text Y Offset
    Metnin dikey kaydırması.

  • Text Color
    Metin rengi.

  • Text Font Size
    Metin yazı tipi boyutu.

Ek notlar

  • Gösterge mantığı, çevrimdışı araştırma uygulamalarıyla uyumludur

  • Parametre optimizasyonu gerekmez

  • Takdirsel analiz ve nicel araştırma desteği için uygundur

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
Geliştirici: Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


