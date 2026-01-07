ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

TrendCatcher FVG Luca Enrico Mattei Göstergeler

TrendCatcher FVG , Smart Money Concepts (SMC) kullanan trader’lar için tasarlanmış bir indikatördür. Fair Value Gap’leri (FVG, ICT üç mum formasyonu) tespit eder, gap alanını ve merkezi çizgiyi (CE, %50) çizer ve grafikte referans seviyelerini gösterir: Entry, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) ve Take Profit 2 (TP2). Bu araç yalnızca görsel analiz için tasarlanmıştır; işlem açmaz veya yönetmez. Nasıl çalışır İndikatör her mumu tarar ve kullanıcı ayarına göre gölgeleri veya gövdeyi kullanarak y