ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
- Göstergeler
- Luca Enrico Mattei
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator), kapanış fiyatına dayalı normalize edilmiş bir osilatör kullanarak piyasanın sıkışma, serbest bırakılma ve geçiş durumlarını belirlemek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir.
Gösterge, mevcut kapanış fiyatının belirli bir dönem içindeki fiyat aralığında nerede konumlandığını ölçer ve 0–100 arasında bir değer üretir. Bu sayede piyasa koşulları kolayca yorumlanabilir.
ECRO bir tanımlayıcı araçtır ve alım-satım sinyali üretmez.
Başlıca avantajlar
COMPRESSION, RELEASE ve NEUTRAL piyasa durumlarının net tanımı
Normalize edilmiş osilatör (0–100)
Kapanış fiyatına dayalı hesaplama
Yeniden çizim (repaint) yok
Momentum değişimlerini izlemek için Delta ECRO
Tüm enstrümanlar, zaman dilimleri ve grafik türleri ile uyumlu (Renko dahil)
Hafif, hızlı ve harici bağımlılık içermeyen yapı
DLL yok, harici bağlantı yok, hesap kısıtlaması yok
Nasıl kullanılabilir
ECRO şu amaçlarla kullanılabilir:
piyasa rejimini değerlendirmek
sıkışma ve serbest bırakılma fazları arasındaki geçişleri gözlemlemek
Price Action analizini desteklemek
mevcut takdirsel veya sistematik analiz yaklaşımlarını tamamlamak
ECRO alım veya satım sinyali vermez ve herhangi bir işlem talimatı içermez.
Gösterge durumları
COMPRESSION — fiyat, son aralığın alt sınırına yakındır
RELEASE — fiyat, son aralığın üst sınırına yakındır
NEUTRAL — fiyat, yön baskısı olmadan aralık içinde hareket eder
Bu durumlar piyasanın mevcut davranışını açıklar ve gelecekteki fiyat hareketlerini garanti etmez.
Parametreler (Inputs)
ECRO Window
Normalize edilmiş aralığın hesaplandığı periyot (varsayılan: 20).
Low Level
Sıkışma bölgesini tanımlayan eşik (varsayılan: 20).
High Level
Serbest bırakılma bölgesini tanımlayan eşik (varsayılan: 80).
Show Text Overlay
Grafik üzerindeki bilgi metnini açar veya kapatır.
Text Corner
Metnin görüntüleneceği köşeyi seçer (sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt).
Text X Offset
Metnin yatay kaydırması.
Text Y Offset
Metnin dikey kaydırması.
Text Color
Metin rengi.
Text Font Size
Metin yazı tipi boyutu.
Ek notlar
Gösterge mantığı, çevrimdışı araştırma uygulamalarıyla uyumludur
Parametre optimizasyonu gerekmez
Takdirsel analiz ve nicel araştırma desteği için uygundur
Geliştirici: Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development