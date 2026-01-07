ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) 는 종가(Closing Price)를 기반으로 한 정규화 오실레이터를 사용하여 시장의 압축(Compression), 확장/해제(Release), 전환 상태를 식별하도록 설계된 기술적 분석 지표입니다.

이 지표는 현재 종가가 일정 기간의 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 측정하고, 0~100 사이의 값으로 표시하여 시장 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 합니다.

ECRO는 설명용(Descriptive) 도구이며, 매매 신호를 생성하지 않습니다.

주요 장점

COMPRESSION / RELEASE / NEUTRAL 시장 상태를 명확하게 구분

0~100 범위의 정규화된 오실레이터

종가 기반의 안정적인 계산 방식

리페인트 없음

모멘텀 변화 관찰을 위한 Delta ECRO 제공

모든 종목, 타임프레임 및 차트 유형 에서 사용 가능 (Renko 포함)

가볍고 빠르며 외부 의존성 없음

DLL 미사용, 외부 연결 없음, 계좌 제한 없음

활용 방법

ECRO는 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:

시장 레짐(상태) 평가

압축에서 해제로의 전환 과정 관찰

Price Action 분석 보조

기존 재량적 또는 시스템 분석 프레임워크 보완

ECRO는 매수/매도 신호를 제공하지 않으며, 어떠한 거래 지침도 포함하지 않습니다.

지표 상태 설명

COMPRESSION(압축) — 가격이 최근 범위의 하단 근처에 위치

RELEASE(해제) — 가격이 최근 범위의 상단 근처에 위치

NEUTRAL(중립) — 가격이 범위 내부에서 방향성 없이 움직임

이 상태들은 현재 시장 행동을 설명할 뿐, 미래 가격 움직임을 예측하지 않습니다.

파라미터 (Inputs)

ECRO Window

정규화 범위를 계산하는 데 사용되는 기간 (기본값: 20).

Low Level

압축 구간을 정의하는 임계값 (기본값: 20).

High Level

해제 구간을 정의하는 임계값 (기본값: 80).

Show Text Overlay

차트 상의 정보 텍스트 표시 여부.

Text Corner

텍스트 표시 위치 선택 (좌상단, 우상단, 좌하단, 우하단).

Text X Offset

텍스트의 수평 오프셋.

Text Y Offset

텍스트의 수직 오프셋.

Text Color

텍스트 색상.

Text Font Size

텍스트 글꼴 크기.

추가 정보

지표 로직은 오프라인 연구 구현과 일치

파라미터 최적화 불필요

재량적 분석 및 정량적 연구 보조에 적합

개발자: Luca E. Mattei

L.M. Trading & Development