ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) 는 종가(Closing Price)를 기반으로 한 정규화 오실레이터를 사용하여 시장의 압축(Compression), 확장/해제(Release), 전환 상태를 식별하도록 설계된 기술적 분석 지표입니다.

이 지표는 현재 종가가 일정 기간의 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 측정하고, 0~100 사이의 값으로 표시하여 시장 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 합니다.

ECRO는 설명용(Descriptive) 도구이며, 매매 신호를 생성하지 않습니다.

주요 장점

  • COMPRESSION / RELEASE / NEUTRAL 시장 상태를 명확하게 구분

  • 0~100 범위의 정규화된 오실레이터

  • 종가 기반의 안정적인 계산 방식

  • 리페인트 없음

  • 모멘텀 변화 관찰을 위한 Delta ECRO 제공

  • 모든 종목, 타임프레임 및 차트 유형에서 사용 가능 (Renko 포함)

  • 가볍고 빠르며 외부 의존성 없음

  • DLL 미사용, 외부 연결 없음, 계좌 제한 없음

활용 방법

ECRO는 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:

  • 시장 레짐(상태) 평가

  • 압축에서 해제로의 전환 과정 관찰

  • Price Action 분석 보조

  • 기존 재량적 또는 시스템 분석 프레임워크 보완

ECRO는 매수/매도 신호를 제공하지 않으며, 어떠한 거래 지침도 포함하지 않습니다.

지표 상태 설명

  • COMPRESSION(압축) — 가격이 최근 범위의 하단 근처에 위치

  • RELEASE(해제) — 가격이 최근 범위의 상단 근처에 위치

  • NEUTRAL(중립) — 가격이 범위 내부에서 방향성 없이 움직임

이 상태들은 현재 시장 행동을 설명할 뿐, 미래 가격 움직임을 예측하지 않습니다.

파라미터 (Inputs)

  • ECRO Window
    정규화 범위를 계산하는 데 사용되는 기간 (기본값: 20).

  • Low Level
    압축 구간을 정의하는 임계값 (기본값: 20).

  • High Level
    해제 구간을 정의하는 임계값 (기본값: 80).

  • Show Text Overlay
    차트 상의 정보 텍스트 표시 여부.

  • Text Corner
    텍스트 표시 위치 선택 (좌상단, 우상단, 좌하단, 우하단).

  • Text X Offset
    텍스트의 수평 오프셋.

  • Text Y Offset
    텍스트의 수직 오프셋.

  • Text Color
    텍스트 색상.

  • Text Font Size
    텍스트 글꼴 크기.

추가 정보

  • 지표 로직은 오프라인 연구 구현과 일치

  • 파라미터 최적화 불필요

  • 재량적 분석 및 정량적 연구 보조에 적합

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
개발자: Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


제작자의 제품 더 보기
Pips Counter Basic
Luca Enrico Mattei
5 (1)
유틸리티
PipsCounter Basic 은(는) MetaTrader 5용 인디케이터로, 미결제 포지션의 실시간 핍 변동을 표시하고 당일 마감된 거래의 요약을 제공합니다. 모든 정보는 메인 차트 창에 명확하고 방해되지 않는 형식으로 직접 표시됩니다. 기능 실시간 핍 추적 각 미결제 포지션의 핍 차이를 시장의 각 틱마다 지속적으로 업데이트합니다. 일일 핍 합계 현재 거래일 동안 마감된 모든 거래의 순 핍 값을 표시합니다. TP/SL 가격 라벨 (신규) 테이크 프로핏과 스톱 로스 가격을 해당 라인에 자동으로 표시하며, 색상, 글꼴, 위치를 사용자 정의할 수 있습니다. 시각적 사용자 정의 패널 위치(차트 네 모서리), 글꼴, 글자 크기, 수익/손실/중립 상태의 색상을 완전히 제어할 수 있습니다. 광범위한 호환성 통화쌍, 지수, 금속, 원자재, 합성 자산 등 모든 MetaTrader 5 종목에서 작동하며, 틱 크기, 소수점 자리수, 호가 형식에 영향을 받지 않습니다. 사용 사례 미결제 거래
FREE
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
유틸리티
Trade Manager Basic – MetaTrader 4용 브레이크이븐 및 트레일링 관리 유틸리티 Trade Manager Basic 는 MetaTrader 4용으로 설계된 가벼운 유틸리티형 전문가 어드바이저(EA)로, 새로운 포지션을 열지 않고 기존의 거래를 관리하는 데 사용됩니다. 자동으로 수행하는 기능: 설정된 이익 수준에 도달하면 손절매(Stop Loss)를 진입가로 이동 (브레이크이븐) 특정 이익 임계값을 초과하면 트레일링 스탑을 활성화 주요 기능: 수동으로 개설된 거래에 작동 브레이크이븐 및 트레일링 스탑에 대한 사용자 정의 가능 설정 모든 브로커 및 거래 상품과 호환됨 (금, 지수, 원유 포함) 사용 방법: EA를 아무 차트에나 적용하면 모든 열린 거래를 모니터링하고 입력된 설정에 따라 자동으로 손절매를 조정합니다. 참고: 이 EA는 포지션을 열거나 닫지 않습니다 . 기존 주문의 손절매만 관리합니다. 입력 파라미터: BreakEvenTrigger : 브레이크이븐을
FREE
Equity Curve Overlay
Luca Enrico Mattei
유틸리티
Equity Curve Overlay – MT4 Equity Curve Overlay 는 MetaTrader 4용 인디케이터로, 계좌의 순자산 곡선(equity curve)을 메인 가격 차트에 직접 표시하여 계좌 수익성과 시장 가격 움직임 간의 시각적 비교를 가능하게 합니다. 주요 기능: 메인 차트에 순자산 곡선을 직접 표시 순자산과 가격 행동을 시각적으로 비교 가능 정밀한 정렬을 위한 조정 가능한 스케일 및 수직 오프셋 전일 고가 및 저가 수준의 표시 여부 설정 가능 입력 매개변수: EquityScaleFactor : 순자산 곡선 값을 조정하기 위한 스케일 팩터 EquityOffset : 곡선의 수직 위치를 조정하는 오프셋 (양수 또는 음수) ShowPrevDayHighLow : 전일 고가/저가 라벨 표시 여부 설정 ColorHighLabel , ColorLowLabel : 고가 및 저가 라벨의 색상 설정 사용 예: 이 도구는 다음과 같은 경우에 유용합니다: 전략 백테스트 중 수익
FREE
TrendCatcher FVG
Luca Enrico Mattei
지표
TrendCatcher FVG 는 Smart Money Concepts (SMC) 를 사용하는 트레이더를 위해 설계된 인디케이터입니다. Fair Value Gaps (FVG, ICT 3캔들 패턴) 을 탐지하고, 갭 영역과 중앙선 (CE, 50%) 을 표시하며, 차트에 진입(Entry), 스톱로스 (SL), 테이크프로핏 1 (TP1), 테이크프로핏 2 (TP2) 참조 레벨을 보여줍니다. 본 도구는 분석 및 시각화를 목적으로 하며, 주문을 열거나 관리하지 않습니다. 작동 방식 인디케이터는 각 캔들을 스캔하여, 사용자 설정에 따라 그림자 또는 몸통을 이용해 상승/하락 FVG를 식별합니다. 캔들이 갭의 중앙선(50%)에서 마감될 때 진입 신호가 표시됩니다. 스톱로스는 갭의 반대쪽 경계에 배치되며, TP1과 TP2는 각각 1R과 2R에 설정됩니다. 정보 패널은 최근 신호의 시간, Entry, SL, TP1, TP2 값을 표시합니다. 추가 기능: 상승 및 하락 FVG 자동 탐지 CE (50%)
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변