ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
- Indicateurs
- Luca Enrico Mattei
- Version: 1.0
- Activations: 5
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) est un indicateur d’analyse technique conçu pour identifier les phases de compression, de libération et de transition du marché à l’aide d’un oscillateur normalisé basé sur le prix de clôture.
L’indicateur mesure la position du prix de clôture actuel à l’intérieur d’une plage de prix mobile et renvoie une valeur comprise entre 0 et 100, permettant une lecture claire et immédiate des conditions de marché.
ECRO est un outil descriptif et ne génère pas de signaux de trading.
Principaux avantages
-
Identification claire des états COMPRESSION, RELEASE et NEUTRAL
-
Oscillateur normalisé (0–100)
-
Calcul basé sur le prix de clôture
-
Sans repaint
-
Delta ECRO pour observer les variations de momentum
-
Fonctionne sur tous les instruments, unités de temps et types de graphiques (y compris Renko)
-
Indicateur léger, rapide et sans dépendances externes
-
Aucune DLL, aucune connexion externe, aucune restriction de compte
Utilisation
ECRO peut être utilisé pour :
-
évaluer le régime du marché
-
observer les transitions entre phases de compression et de libération
-
compléter l’analyse Price Action
-
soutenir des approches d’analyse discrétionnaires ou systématiques
ECRO ne fournit aucun signal d’achat ou de vente et ne contient aucune instruction de trading.
États de l’indicateur
-
COMPRESSION — le prix est proche de la limite inférieure de la plage récente
-
RELEASE — le prix est proche de la limite supérieure de la plage récente
-
NEUTRAL — le prix évolue à l’intérieur de la plage sans pression directionnelle
Ces états décrivent le comportement actuel du marché et n’impliquent aucun mouvement futur des prix.
Paramètres (Inputs)
-
ECRO Window
Période utilisée pour calculer la plage normalisée (par défaut : 20).
-
Low Level
Seuil définissant la zone de compression (par défaut : 20).
-
High Level
Seuil définissant la zone de libération (par défaut : 80).
-
Show Text Overlay
Active ou désactive l’affichage du texte informatif sur le graphique.
-
Text Corner
Sélectionne le coin d’affichage du texte (haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit).
-
Text X Offset
Décalage horizontal du texte.
-
Text Y Offset
Décalage vertical du texte.
-
Text Color
Couleur du texte.
-
Text Font Size
Taille de la police du texte.
Informations complémentaires
-
La logique de l’indicateur est cohérente avec les implémentations de recherche hors ligne
-
Aucune optimisation des paramètres requise
-
Adapté à l’analyse discrétionnaire et au support de recherche quantitative
Développé par Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development