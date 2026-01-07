ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) est un indicateur d’analyse technique conçu pour identifier les phases de compression, de libération et de transition du marché à l’aide d’un oscillateur normalisé basé sur le prix de clôture.

L’indicateur mesure la position du prix de clôture actuel à l’intérieur d’une plage de prix mobile et renvoie une valeur comprise entre 0 et 100, permettant une lecture claire et immédiate des conditions de marché.

ECRO est un outil descriptif et ne génère pas de signaux de trading.

Principaux avantages

  • Identification claire des états COMPRESSION, RELEASE et NEUTRAL

  • Oscillateur normalisé (0–100)

  • Calcul basé sur le prix de clôture

  • Sans repaint

  • Delta ECRO pour observer les variations de momentum

  • Fonctionne sur tous les instruments, unités de temps et types de graphiques (y compris Renko)

  • Indicateur léger, rapide et sans dépendances externes

  • Aucune DLL, aucune connexion externe, aucune restriction de compte

Utilisation

ECRO peut être utilisé pour :

  • évaluer le régime du marché

  • observer les transitions entre phases de compression et de libération

  • compléter l’analyse Price Action

  • soutenir des approches d’analyse discrétionnaires ou systématiques

ECRO ne fournit aucun signal d’achat ou de vente et ne contient aucune instruction de trading.

États de l’indicateur

  • COMPRESSION — le prix est proche de la limite inférieure de la plage récente

  • RELEASE — le prix est proche de la limite supérieure de la plage récente

  • NEUTRAL — le prix évolue à l’intérieur de la plage sans pression directionnelle

Ces états décrivent le comportement actuel du marché et n’impliquent aucun mouvement futur des prix.

Paramètres (Inputs)

  • ECRO Window
    Période utilisée pour calculer la plage normalisée (par défaut : 20).

  • Low Level
    Seuil définissant la zone de compression (par défaut : 20).

  • High Level
    Seuil définissant la zone de libération (par défaut : 80).

  • Show Text Overlay
    Active ou désactive l’affichage du texte informatif sur le graphique.

  • Text Corner
    Sélectionne le coin d’affichage du texte (haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit).

  • Text X Offset
    Décalage horizontal du texte.

  • Text Y Offset
    Décalage vertical du texte.

  • Text Color
    Couleur du texte.

  • Text Font Size
    Taille de la police du texte.

Informations complémentaires

  • La logique de l’indicateur est cohérente avec les implémentations de recherche hors ligne

  • Aucune optimisation des paramètres requise

  • Adapté à l’analyse discrétionnaire et au support de recherche quantitative

Développé par Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


