ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) est un indicateur d’analyse technique conçu pour identifier les phases de compression, de libération et de transition du marché à l’aide d’un oscillateur normalisé basé sur le prix de clôture.

L’indicateur mesure la position du prix de clôture actuel à l’intérieur d’une plage de prix mobile et renvoie une valeur comprise entre 0 et 100, permettant une lecture claire et immédiate des conditions de marché.

ECRO est un outil descriptif et ne génère pas de signaux de trading.

Principaux avantages

Identification claire des états COMPRESSION , RELEASE et NEUTRAL

Oscillateur normalisé (0–100)

Calcul basé sur le prix de clôture

Sans repaint

Delta ECRO pour observer les variations de momentum

Fonctionne sur tous les instruments, unités de temps et types de graphiques (y compris Renko)

Indicateur léger, rapide et sans dépendances externes

Aucune DLL, aucune connexion externe, aucune restriction de compte

Utilisation

ECRO peut être utilisé pour :

évaluer le régime du marché

observer les transitions entre phases de compression et de libération

compléter l’analyse Price Action

soutenir des approches d’analyse discrétionnaires ou systématiques

ECRO ne fournit aucun signal d’achat ou de vente et ne contient aucune instruction de trading.

États de l’indicateur

COMPRESSION — le prix est proche de la limite inférieure de la plage récente

RELEASE — le prix est proche de la limite supérieure de la plage récente

NEUTRAL — le prix évolue à l’intérieur de la plage sans pression directionnelle

Ces états décrivent le comportement actuel du marché et n’impliquent aucun mouvement futur des prix.

Paramètres (Inputs)

ECRO Window

Période utilisée pour calculer la plage normalisée (par défaut : 20).

Low Level

Seuil définissant la zone de compression (par défaut : 20).

High Level

Seuil définissant la zone de libération (par défaut : 80).

Show Text Overlay

Active ou désactive l’affichage du texte informatif sur le graphique.

Text Corner

Sélectionne le coin d’affichage du texte (haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit).

Text X Offset

Décalage horizontal du texte.

Text Y Offset

Décalage vertical du texte.

Text Color

Couleur du texte.

Text Font Size

Taille de la police du texte.

Informations complémentaires

La logique de l’indicateur est cohérente avec les implémentations de recherche hors ligne

Aucune optimisation des paramètres requise

Adapté à l’analyse discrétionnaire et au support de recherche quantitative

Développé par Luca E. Mattei

L.M. Trading & Development