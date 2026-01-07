ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
Luca Enrico Mattei
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar estados de compresión, liberación y transición del mercado mediante un oscilador normalizado basado en el precio de cierre.
El indicador mide la posición del precio de cierre actual dentro de un rango de precios móvil y devuelve un valor entre 0 y 100, lo que permite interpretar fácilmente las condiciones del mercado.
ECRO es una herramienta descriptiva, no un generador de señales de trading.
Principales ventajas
-
Identificación clara de los estados COMPRESSION, RELEASE y NEUTRAL
-
Oscilador normalizado (0–100)
-
Cálculo basado en el precio de cierre
-
Sin repintado
-
Delta ECRO para observar cambios en el impulso
-
Funciona en todos los símbolos, marcos temporales y tipos de gráficos (incluido Renko)
-
Indicador ligero, rápido y sin dependencias externas
-
Sin DLL, sin conexiones externas, sin restricciones de cuenta
Cómo puede utilizarse
ECRO puede utilizarse para:
-
evaluar el régimen del mercado
-
observar transiciones entre fases de compresión y liberación
-
complementar el análisis de Price Action
-
apoyar marcos de análisis discrecionales o sistemáticos
ECRO no proporciona señales de compra o venta ni incluye instrucciones de trading.
Estados del indicador
-
COMPRESSION — el precio se encuentra cerca del límite inferior del rango reciente
-
RELEASE — el precio se encuentra cerca del límite superior del rango reciente
-
NEUTRAL — el precio oscila dentro del rango sin presión direccional
Estos estados describen el comportamiento del mercado y no implican movimientos futuros del precio.
Parámetros (Inputs)
-
ECRO Window
Periodo utilizado para calcular el rango normalizado (por defecto: 20).
-
Low Level
Umbral que define la zona de compresión (por defecto: 20).
-
High Level
Umbral que define la zona de liberación (por defecto: 80).
-
Show Text Overlay
Activa o desactiva la información textual en el gráfico.
-
Text Corner
Selecciona la esquina donde se muestra el texto (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha).
-
Text X Offset
Desplazamiento horizontal del texto.
-
Text Y Offset
Desplazamiento vertical del texto.
-
Text Color
Color del texto.
-
Text Font Size
Tamaño de la fuente del texto.
Notas adicionales
-
La lógica del indicador es coherente con implementaciones de investigación offline
-
No requiere optimización de parámetros
-
Adecuado para análisis discrecional y apoyo a investigación cuantitativa
Desarrollado por Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development