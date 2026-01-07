ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar estados de compresión, liberación y transición del mercado mediante un oscilador normalizado basado en el precio de cierre.

El indicador mide la posición del precio de cierre actual dentro de un rango de precios móvil y devuelve un valor entre 0 y 100, lo que permite interpretar fácilmente las condiciones del mercado.

ECRO es una herramienta descriptiva, no un generador de señales de trading.

Principales ventajas

Identificación clara de los estados COMPRESSION , RELEASE y NEUTRAL

Oscilador normalizado (0–100)

Cálculo basado en el precio de cierre

Sin repintado

Delta ECRO para observar cambios en el impulso

Funciona en todos los símbolos, marcos temporales y tipos de gráficos (incluido Renko)

Indicador ligero, rápido y sin dependencias externas

Sin DLL, sin conexiones externas, sin restricciones de cuenta

Cómo puede utilizarse

ECRO puede utilizarse para:

evaluar el régimen del mercado

observar transiciones entre fases de compresión y liberación

complementar el análisis de Price Action

apoyar marcos de análisis discrecionales o sistemáticos

ECRO no proporciona señales de compra o venta ni incluye instrucciones de trading.

Estados del indicador

COMPRESSION — el precio se encuentra cerca del límite inferior del rango reciente

RELEASE — el precio se encuentra cerca del límite superior del rango reciente

NEUTRAL — el precio oscila dentro del rango sin presión direccional

Estos estados describen el comportamiento del mercado y no implican movimientos futuros del precio.

Parámetros (Inputs)

ECRO Window

Periodo utilizado para calcular el rango normalizado (por defecto: 20).

Low Level

Umbral que define la zona de compresión (por defecto: 20).

High Level

Umbral que define la zona de liberación (por defecto: 80).

Show Text Overlay

Activa o desactiva la información textual en el gráfico.

Text Corner

Selecciona la esquina donde se muestra el texto (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha).

Text X Offset

Desplazamiento horizontal del texto.

Text Y Offset

Desplazamiento vertical del texto.

Text Color

Color del texto.

Text Font Size

Tamaño de la fuente del texto.

Notas adicionales

La lógica del indicador es coherente con implementaciones de investigación offline

No requiere optimización de parámetros

Adecuado para análisis discrecional y apoyo a investigación cuantitativa

Desarrollado por Luca E. Mattei

L.M. Trading & Development