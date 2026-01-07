ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar estados de compresión, liberación y transición del mercado mediante un oscilador normalizado basado en el precio de cierre.

El indicador mide la posición del precio de cierre actual dentro de un rango de precios móvil y devuelve un valor entre 0 y 100, lo que permite interpretar fácilmente las condiciones del mercado.

ECRO es una herramienta descriptiva, no un generador de señales de trading.

Principales ventajas

  • Identificación clara de los estados COMPRESSION, RELEASE y NEUTRAL

  • Oscilador normalizado (0–100)

  • Cálculo basado en el precio de cierre

  • Sin repintado

  • Delta ECRO para observar cambios en el impulso

  • Funciona en todos los símbolos, marcos temporales y tipos de gráficos (incluido Renko)

  • Indicador ligero, rápido y sin dependencias externas

  • Sin DLL, sin conexiones externas, sin restricciones de cuenta

Cómo puede utilizarse

ECRO puede utilizarse para:

  • evaluar el régimen del mercado

  • observar transiciones entre fases de compresión y liberación

  • complementar el análisis de Price Action

  • apoyar marcos de análisis discrecionales o sistemáticos

ECRO no proporciona señales de compra o venta ni incluye instrucciones de trading.

Estados del indicador

  • COMPRESSION — el precio se encuentra cerca del límite inferior del rango reciente

  • RELEASE — el precio se encuentra cerca del límite superior del rango reciente

  • NEUTRAL — el precio oscila dentro del rango sin presión direccional

Estos estados describen el comportamiento del mercado y no implican movimientos futuros del precio.

Parámetros (Inputs)

  • ECRO Window
    Periodo utilizado para calcular el rango normalizado (por defecto: 20).

  • Low Level
    Umbral que define la zona de compresión (por defecto: 20).

  • High Level
    Umbral que define la zona de liberación (por defecto: 80).

  • Show Text Overlay
    Activa o desactiva la información textual en el gráfico.

  • Text Corner
    Selecciona la esquina donde se muestra el texto (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha).

  • Text X Offset
    Desplazamiento horizontal del texto.

  • Text Y Offset
    Desplazamiento vertical del texto.

  • Text Color
    Color del texto.

  • Text Font Size
    Tamaño de la fuente del texto.

Notas adicionales

  • La lógica del indicador es coherente con implementaciones de investigación offline

  • No requiere optimización de parámetros

  • Adecuado para análisis discrecional y apoyo a investigación cuantitativa

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
Desarrollado por Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


Otros productos de este autor
Pips Counter Basic
Luca Enrico Mattei
5 (1)
Utilidades
PipsCounter Basic es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para mostrar en tiempo real la variación en pips de las posiciones abiertas y proporcionar un resumen diario de las operaciones cerradas. Toda la información se muestra directamente en la ventana principal del gráfico en un formato claro y discreto. Funciones Seguimiento de pips en tiempo real Actualiza continuamente la diferencia en pips de cada posición activa en cada tick del mercado. Total diario de pips Muestra el valor neto en
FREE
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
Utilidades
Trade Manager Basic – Utilidad para Breakeven y Trailing en MetaTrader 4 Trade Manager Basic es un Asesor Experto (EA) ligero para MetaTrader 4, diseñado para gestionar operaciones abiertas sin abrir nuevas posiciones. Realiza automáticamente: El ajuste del Stop Loss al nivel de breakeven tras alcanzar un beneficio determinado La activación de un trailing stop dinámico al superar un umbral de beneficio definido Características principales: Funciona con operaciones abiertas manualmente Parámetro
FREE
Equity Curve Overlay
Luca Enrico Mattei
Utilidades
Equity Curve Overlay – MT4 Equity Curve Overlay es un indicador para MetaTrader 4 que muestra la curva de equity directamente en el gráfico principal de precios, permitiendo una comparación visual entre el rendimiento de la cuenta y el movimiento del mercado. Características principales: Dibuja la curva de equity sobre el gráfico principal Comparación visual entre equity y acción del precio Escalado y desplazamiento vertical ajustables para una alineación precisa Opción para mostrar los niveles
FREE
TrendCatcher FVG
Luca Enrico Mattei
Indicadores
TrendCatcher   FVG   es un indicador diseñado para los traders que utilizan Smart Money Concepts (SMC). Detecta Fair Value Gaps (FVG, patrón ICT de tres velas), dibuja la zona del gap y la línea central (CE, 50%), y muestra en el gráfico los niveles de referencia: Entrada, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) y Take Profit 2 (TP2). La herramienta está pensada como apoyo visual y no abre ni gestiona órdenes . Cómo funciona El indicador analiza cada vela e identifica FVG alcistas o bajistas utiliz
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario