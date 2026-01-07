ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) è un indicatore di analisi tecnica progettato per identificare fasi di compressione, rilascio e transizione del mercato tramite un oscillatore normalizzato basato sul prezzo di chiusura.

L’indicatore misura la posizione del prezzo di chiusura corrente all’interno di un range mobile e restituisce un valore compreso tra 0 e 100, rendendo immediata la lettura delle condizioni di mercato.

ECRO è uno strumento descrittivo e non genera segnali di trading.

Vantaggi principali

  • Identificazione chiara degli stati COMPRESSION, RELEASE e NEUTRAL

  • Oscillatore normalizzato (0–100)

  • Calcolo basato sul prezzo di chiusura

  • Nessun repaint

  • Delta ECRO per osservare le variazioni di momentum

  • Funziona su tutti gli strumenti, timeframe e tipi di grafico (incluso Renko)

  • Indicatore leggero, veloce e senza dipendenze esterne

  • Nessuna DLL, nessuna connessione esterna, nessuna limitazione di conto

Come può essere utilizzato

ECRO può essere utilizzato per:

  • valutare il regime di mercato

  • osservare le transizioni tra fasi di compressione e rilascio

  • integrare l’analisi di Price Action

  • supportare framework di analisi discrezionali o sistematici

ECRO non fornisce segnali di acquisto o vendita e non include istruzioni operative.

Stati dell’indicatore

  • COMPRESSION — il prezzo è vicino al limite inferiore del range recente

  • RELEASE — il prezzo è vicino al limite superiore del range recente

  • NEUTRAL — il prezzo oscilla all’interno del range senza pressione direzionale

Questi stati descrivono il comportamento attuale del mercato e non implicano movimenti futuri dei prezzi.

Parametri (Inputs)

  • ECRO Window
    Periodo utilizzato per calcolare il range normalizzato (default: 20).

  • Low Level
    Soglia che definisce la zona di compressione (default: 20).

  • High Level
    Soglia che definisce la zona di rilascio (default: 80).

  • Show Text Overlay
    Attiva o disattiva la visualizzazione del testo informativo sul grafico.

  • Text Corner
    Seleziona l’angolo di visualizzazione del testo (alto sinistra, alto destra, basso sinistra, basso destra).

  • Text X Offset
    Spostamento orizzontale del testo.

  • Text Y Offset
    Spostamento verticale del testo.

  • Text Color
    Colore del testo.

  • Text Font Size
    Dimensione del font del testo.

Note aggiuntive

  • La logica dell’indicatore è coerente con implementazioni di ricerca offline

  • Non richiede ottimizzazione dei parametri

  • Adatto ad analisi discrezionale e supporto alla ricerca quantitativa

