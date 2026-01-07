ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
- Indicatori
- Luca Enrico Mattei
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) è un indicatore di analisi tecnica progettato per identificare fasi di compressione, rilascio e transizione del mercato tramite un oscillatore normalizzato basato sul prezzo di chiusura.
L’indicatore misura la posizione del prezzo di chiusura corrente all’interno di un range mobile e restituisce un valore compreso tra 0 e 100, rendendo immediata la lettura delle condizioni di mercato.
ECRO è uno strumento descrittivo e non genera segnali di trading.
Vantaggi principali
-
Identificazione chiara degli stati COMPRESSION, RELEASE e NEUTRAL
-
Oscillatore normalizzato (0–100)
-
Calcolo basato sul prezzo di chiusura
-
Nessun repaint
-
Delta ECRO per osservare le variazioni di momentum
-
Funziona su tutti gli strumenti, timeframe e tipi di grafico (incluso Renko)
-
Indicatore leggero, veloce e senza dipendenze esterne
-
Nessuna DLL, nessuna connessione esterna, nessuna limitazione di conto
Come può essere utilizzato
ECRO può essere utilizzato per:
-
valutare il regime di mercato
-
osservare le transizioni tra fasi di compressione e rilascio
-
integrare l’analisi di Price Action
-
supportare framework di analisi discrezionali o sistematici
ECRO non fornisce segnali di acquisto o vendita e non include istruzioni operative.
Stati dell’indicatore
-
COMPRESSION — il prezzo è vicino al limite inferiore del range recente
-
RELEASE — il prezzo è vicino al limite superiore del range recente
-
NEUTRAL — il prezzo oscilla all’interno del range senza pressione direzionale
Questi stati descrivono il comportamento attuale del mercato e non implicano movimenti futuri dei prezzi.
Parametri (Inputs)
-
ECRO Window
Periodo utilizzato per calcolare il range normalizzato (default: 20).
-
Low Level
Soglia che definisce la zona di compressione (default: 20).
-
High Level
Soglia che definisce la zona di rilascio (default: 80).
-
Show Text Overlay
Attiva o disattiva la visualizzazione del testo informativo sul grafico.
-
Text Corner
Seleziona l’angolo di visualizzazione del testo (alto sinistra, alto destra, basso sinistra, basso destra).
-
Text X Offset
Spostamento orizzontale del testo.
-
Text Y Offset
Spostamento verticale del testo.
-
Text Color
Colore del testo.
-
Text Font Size
Dimensione del font del testo.
Note aggiuntive
-
La logica dell’indicatore è coerente con implementazioni di ricerca offline
-
Non richiede ottimizzazione dei parametri
-
Adatto ad analisi discrezionale e supporto alla ricerca quantitativa
ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
Sviluppato da Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development