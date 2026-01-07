ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

TrendCatcher FVG Luca Enrico Mattei Indicatori

TrendCatcher FVG è un indicatore progettato per i trader che utilizzano gli Smart Money Concepts (SMC). Individua i Fair Value Gaps (FVG, pattern ICT a tre candele), disegna l’area del gap e la linea centrale (CE, 50%) e mostra sul grafico i livelli di riferimento: Entry, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) e Take Profit 2 (TP2). Questo strumento è pensato esclusivamente per l’analisi visiva e non apre né gestisce ordini. Come funziona L’indicatore analizza ogni candela e identifica FVG rialzist