ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO（Extreme Compression & Release Oscillator） 是一款技术分析指标，用于识别市场的压缩、释放与过渡状态，基于收盘价计算的归一化振荡器。

该指标衡量当前收盘价在一定周期价格区间中的相对位置，并输出 0–100 的数值，使市场状态一目了然。

ECRO 是一个描述性工具，而不是交易信号生成器。

主要优势

清晰识别 压缩（COMPRESSION） 、 释放（RELEASE） 和 中性（NEUTRAL） 市场状态

归一化振荡器（0–100），便于跨市场解读

基于收盘价的稳定计算方式

无重绘逻辑

Delta ECRO 用于观察动量变化

适用于 所有交易品种、周期和图表类型 （包括 Renko）

轻量、高效、无外部依赖

无 DLL、无外部连接、无账户限制

使用方式

ECRO 可用于：

评估市场运行状态

观察价格从压缩到释放的变化过程

辅助 Price Action 或结构性分析

补充现有的交易或研究框架

ECRO 不提供买卖信号，也不包含任何交易指令。

指标状态说明

COMPRESSION（压缩） — 价格接近近期区间下沿

RELEASE（释放） — 价格接近近期区间上沿

NEUTRAL（中性） — 价格在区间内部波动

这些状态仅用于描述当前市场行为，不代表未来价格走势。

参数设置（Inputs）

ECRO Window

用于计算归一化区间的周期长度（默认：20）。

Low Level

定义压缩区域的阈值（默认：20）。

High Level

定义释放区域的阈值（默认：80）。

Show Text Overlay

开启或关闭图表上的信息文本显示。

Text Corner

选择文本显示位置（左上、右上、左下、右下）。

Text X Offset

文本的水平偏移量。

Text Y Offset

文本的垂直偏移量。

Text Color

文本颜色。

Text Font Size

文本字体大小。

附加说明

指标逻辑与离线研究实现保持一致

无需参数优化或曲线拟合

适用于主观分析与量化研究支持

开发者：Luca E. Mattei

L.M. Trading & Development