ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

- 指标
- Luca Enrico Mattei
- 版本: 1.0
- 激活: 5
ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
ECRO（Extreme Compression & Release Oscillator） 是一款技术分析指标，用于识别市场的压缩、释放与过渡状态，基于收盘价计算的归一化振荡器。
该指标衡量当前收盘价在一定周期价格区间中的相对位置，并输出 0–100 的数值，使市场状态一目了然。
ECRO 是一个描述性工具，而不是交易信号生成器。
主要优势
-
清晰识别 压缩（COMPRESSION）、释放（RELEASE） 和 中性（NEUTRAL） 市场状态
-
归一化振荡器（0–100），便于跨市场解读
-
基于收盘价的稳定计算方式
-
无重绘逻辑
-
Delta ECRO 用于观察动量变化
-
适用于所有交易品种、周期和图表类型（包括 Renko）
-
轻量、高效、无外部依赖
-
无 DLL、无外部连接、无账户限制
使用方式
ECRO 可用于：
-
评估市场运行状态
-
观察价格从压缩到释放的变化过程
-
辅助 Price Action 或结构性分析
-
补充现有的交易或研究框架
ECRO 不提供买卖信号，也不包含任何交易指令。
指标状态说明
-
COMPRESSION（压缩） — 价格接近近期区间下沿
-
RELEASE（释放） — 价格接近近期区间上沿
-
NEUTRAL（中性） — 价格在区间内部波动
这些状态仅用于描述当前市场行为，不代表未来价格走势。
参数设置（Inputs）
-
ECRO Window
用于计算归一化区间的周期长度（默认：20）。
-
Low Level
定义压缩区域的阈值（默认：20）。
-
High Level
定义释放区域的阈值（默认：80）。
-
Show Text Overlay
开启或关闭图表上的信息文本显示。
-
Text Corner
选择文本显示位置（左上、右上、左下、右下）。
-
Text X Offset
文本的水平偏移量。
-
Text Y Offset
文本的垂直偏移量。
-
Text Color
文本颜色。
-
Text Font Size
文本字体大小。
附加说明
-
指标逻辑与离线研究实现保持一致
-
无需参数优化或曲线拟合
-
适用于主观分析与量化研究支持
开发者：Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development