ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
- インディケータ
- Luca Enrico Mattei
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
ECRO（Extreme Compression & Release Oscillator） は、終値ベースの正規化オシレーターを用いて、市場の圧縮（Compression）・解放（Release）・移行状態を識別するために設計されたテクニカル分析インジケーターです。
本インジケーターは、現在の終値が一定期間の価格レンジ内のどこに位置しているかを測定し、0～100 の数値として表示します。これにより、市場状態を直感的に把握できます。
ECRO は記述的ツールであり、売買シグナルを生成するものではありません。
主な特長
-
COMPRESSION / RELEASE / NEUTRAL の市場状態を明確に識別
-
0～100 に正規化されたオシレーター
-
終値ベースの安定した計算ロジック
-
リペイントなし
-
モメンタム変化を観測するための Delta ECRO
-
すべての銘柄・時間足・チャートタイプに対応（Renko を含む）
-
軽量・高速・外部依存なし
-
DLL 不使用、外部接続なし、口座制限なし
使用目的
ECRO は以下の用途に使用できます：
-
市場レジーム（状態）の評価
-
圧縮から解放への移行の観察
-
プライスアクション分析の補助
-
既存の裁量型またはシステマティックな分析手法の補完
ECRO は売買シグナルを提供しません。取引指示も含まれていません。
インジケーター状態
-
COMPRESSION（圧縮） — 価格が直近レンジの下限付近に位置
-
RELEASE（解放） — 価格が直近レンジの上限付近に位置
-
NEUTRAL（中立） — 価格がレンジ内部で推移
これらの状態は市場の現在の挙動を示すものであり、将来の価格変動を予測するものではありません。
パラメータ（Inputs）
-
ECRO Window
正規化レンジを計算するための期間（デフォルト：20）。
-
Low Level
圧縮ゾーンを定義する閾値（デフォルト：20）。
-
High Level
解放ゾーンを定義する閾値（デフォルト：80）。
-
Show Text Overlay
チャート上の情報テキストの表示／非表示。
-
Text Corner
テキストを表示する位置（左上／右上／左下／右下）。
-
Text X Offset
テキストの水平方向オフセット。
-
Text Y Offset
テキストの垂直方向オフセット。
-
Text Color
テキストの色。
-
Text Font Size
テキストのフォントサイズ。
補足事項
-
インジケーターのロジックはオフライン研究実装と一致
-
パラメータ最適化は不要
-
裁量分析および定量的リサーチの補助に適しています
開発者：Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development