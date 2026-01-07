ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) ist ein technischer Analyseindikator zur Identifikation von Marktkompression, -freisetzung und Übergangszuständen mithilfe eines normalisierten, auf dem Schlusskurs basierenden Oszillators.

Der Indikator misst die Position des aktuellen Schlusskurses innerhalb eines gleitenden Preisbereichs und liefert einen Wert zwischen 0 und 100, wodurch Marktbedingungen klar und leicht interpretierbar werden.

ECRO ist ein beschreibendes Werkzeug und kein Handelssignalgenerator.

Hauptvorteile

  • Klare Identifikation der Zustände COMPRESSION, RELEASE und NEUTRAL

  • Normalisierter Oszillator (0–100)

  • Berechnung auf Basis des Schlusskurses

  • Kein Repainting

  • Delta ECRO zur Beobachtung von Momentumänderungen

  • Funktioniert auf allen Symbolen, Zeitrahmen und Charttypen (einschließlich Renko)

  • Leicht, schnell und ohne externe Abhängigkeiten

  • Keine DLLs, keine externen Verbindungen, keine Kontobeschränkungen

Anwendungsbereiche

ECRO kann verwendet werden, um:

  • Marktregime zu bewerten

  • Übergänge zwischen Kompressions- und Freisetzungsphasen zu beobachten

  • Price-Action-Analysen zu ergänzen

  • bestehende diskretionäre oder systematische Analyseframeworks zu unterstützen

ECRO liefert keine Kauf- oder Verkaufssignale und enthält keine Handelsanweisungen.

Indikatorzustände

  • COMPRESSION — Preis nahe der unteren Grenze des jüngsten Bereichs

  • RELEASE — Preis nahe der oberen Grenze des jüngsten Bereichs

  • NEUTRAL — Preis bewegt sich innerhalb des Bereichs ohne Richtungsdruck

Diese Zustände beschreiben das aktuelle Marktverhalten und implizieren keine zukünftige Kursbewegung.

Parameter (Inputs)

  • ECRO Window
    Betrachtungszeitraum zur Berechnung des normalisierten Bereichs (Standard: 20).

  • Low Level
    Schwellenwert zur Definition der Kompressionszone (Standard: 20).

  • High Level
    Schwellenwert zur Definition der Freisetzungszone (Standard: 80).

  • Show Text Overlay
    Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Informationstext im Chart.

  • Text Corner
    Auswahl der Textecke (oben links, oben rechts, unten links, unten rechts).

  • Text X Offset
    Horizontaler Versatz des Textes.

  • Text Y Offset
    Vertikaler Versatz des Textes.

  • Text Color
    Textfarbe.

  • Text Font Size
    Schriftgröße des Textes.

Zusätzliche Hinweise

  • Die Indikatorlogik entspricht Offline-Forschungsimplementierungen

  • Keine Parameteroptimierung erforderlich

  • Geeignet für diskretionäre Analyse und quantitative Forschung

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
Entwickelt von Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


