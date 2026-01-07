ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) ist ein technischer Analyseindikator zur Identifikation von Marktkompression, -freisetzung und Übergangszuständen mithilfe eines normalisierten, auf dem Schlusskurs basierenden Oszillators.

Der Indikator misst die Position des aktuellen Schlusskurses innerhalb eines gleitenden Preisbereichs und liefert einen Wert zwischen 0 und 100, wodurch Marktbedingungen klar und leicht interpretierbar werden.

ECRO ist ein beschreibendes Werkzeug und kein Handelssignalgenerator.

Hauptvorteile

Klare Identifikation der Zustände COMPRESSION , RELEASE und NEUTRAL

Normalisierter Oszillator (0–100)

Berechnung auf Basis des Schlusskurses

Kein Repainting

Delta ECRO zur Beobachtung von Momentumänderungen

Funktioniert auf allen Symbolen, Zeitrahmen und Charttypen (einschließlich Renko)

Leicht, schnell und ohne externe Abhängigkeiten

Keine DLLs, keine externen Verbindungen, keine Kontobeschränkungen

Anwendungsbereiche

ECRO kann verwendet werden, um:

Marktregime zu bewerten

Übergänge zwischen Kompressions- und Freisetzungsphasen zu beobachten

Price-Action-Analysen zu ergänzen

bestehende diskretionäre oder systematische Analyseframeworks zu unterstützen

ECRO liefert keine Kauf- oder Verkaufssignale und enthält keine Handelsanweisungen.

Indikatorzustände

COMPRESSION — Preis nahe der unteren Grenze des jüngsten Bereichs

RELEASE — Preis nahe der oberen Grenze des jüngsten Bereichs

NEUTRAL — Preis bewegt sich innerhalb des Bereichs ohne Richtungsdruck

Diese Zustände beschreiben das aktuelle Marktverhalten und implizieren keine zukünftige Kursbewegung.

Parameter (Inputs)

ECRO Window

Betrachtungszeitraum zur Berechnung des normalisierten Bereichs (Standard: 20).

Low Level

Schwellenwert zur Definition der Kompressionszone (Standard: 20).

High Level

Schwellenwert zur Definition der Freisetzungszone (Standard: 80).

Show Text Overlay

Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Informationstext im Chart.

Text Corner

Auswahl der Textecke (oben links, oben rechts, unten links, unten rechts).

Text X Offset

Horizontaler Versatz des Textes.

Text Y Offset

Vertikaler Versatz des Textes.

Text Color

Textfarbe.

Text Font Size

Schriftgröße des Textes.

Zusätzliche Hinweise

Die Indikatorlogik entspricht Offline-Forschungsimplementierungen

Keine Parameteroptimierung erforderlich

Geeignet für diskretionäre Analyse und quantitative Forschung

Entwickelt von Luca E. Mattei

L.M. Trading & Development