ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
- Indikatoren
- Luca Enrico Mattei
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) ist ein technischer Analyseindikator zur Identifikation von Marktkompression, -freisetzung und Übergangszuständen mithilfe eines normalisierten, auf dem Schlusskurs basierenden Oszillators.
Der Indikator misst die Position des aktuellen Schlusskurses innerhalb eines gleitenden Preisbereichs und liefert einen Wert zwischen 0 und 100, wodurch Marktbedingungen klar und leicht interpretierbar werden.
ECRO ist ein beschreibendes Werkzeug und kein Handelssignalgenerator.
Hauptvorteile
-
Klare Identifikation der Zustände COMPRESSION, RELEASE und NEUTRAL
-
Normalisierter Oszillator (0–100)
-
Berechnung auf Basis des Schlusskurses
-
Kein Repainting
-
Delta ECRO zur Beobachtung von Momentumänderungen
-
Funktioniert auf allen Symbolen, Zeitrahmen und Charttypen (einschließlich Renko)
-
Leicht, schnell und ohne externe Abhängigkeiten
-
Keine DLLs, keine externen Verbindungen, keine Kontobeschränkungen
Anwendungsbereiche
ECRO kann verwendet werden, um:
-
Marktregime zu bewerten
-
Übergänge zwischen Kompressions- und Freisetzungsphasen zu beobachten
-
Price-Action-Analysen zu ergänzen
-
bestehende diskretionäre oder systematische Analyseframeworks zu unterstützen
ECRO liefert keine Kauf- oder Verkaufssignale und enthält keine Handelsanweisungen.
Indikatorzustände
-
COMPRESSION — Preis nahe der unteren Grenze des jüngsten Bereichs
-
RELEASE — Preis nahe der oberen Grenze des jüngsten Bereichs
-
NEUTRAL — Preis bewegt sich innerhalb des Bereichs ohne Richtungsdruck
Diese Zustände beschreiben das aktuelle Marktverhalten und implizieren keine zukünftige Kursbewegung.
Parameter (Inputs)
-
ECRO Window
Betrachtungszeitraum zur Berechnung des normalisierten Bereichs (Standard: 20).
-
Low Level
Schwellenwert zur Definition der Kompressionszone (Standard: 20).
-
High Level
Schwellenwert zur Definition der Freisetzungszone (Standard: 80).
-
Show Text Overlay
Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Informationstext im Chart.
-
Text Corner
Auswahl der Textecke (oben links, oben rechts, unten links, unten rechts).
-
Text X Offset
Horizontaler Versatz des Textes.
-
Text Y Offset
Vertikaler Versatz des Textes.
-
Text Color
Textfarbe.
-
Text Font Size
Schriftgröße des Textes.
Zusätzliche Hinweise
-
Die Indikatorlogik entspricht Offline-Forschungsimplementierungen
-
Keine Parameteroptimierung erforderlich
-
Geeignet für diskretionäre Analyse und quantitative Forschung
Entwickelt von Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development