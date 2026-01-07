ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) — это индикатор технического анализа, предназначенный для определения состояний сжатия, расширения и перехода рынка с помощью нормализованного осциллятора, основанного на цене закрытия.

Индикатор показывает, где находится текущая цена закрытия внутри скользящего ценового диапазона, и возвращает значение от 0 до 100, что делает рыночные состояния легко интерпретируемыми.

ECRO является описательным инструментом, а не генератором торговых сигналов.

Ключевые преимущества

  • Четкое определение состояний COMPRESSION, RELEASE и NEUTRAL

  • Нормализованный осциллятор (0–100)

  • Расчет на основе цены закрытия

  • Без перерисовки

  • Delta ECRO для оценки изменения импульса

  • Работает на любых инструментах, таймфреймах и типах графиков (включая Renko)

  • Легкий и быстрый индикатор без внешних зависимостей

  • Без DLL, без внешних подключений, без ограничений по счету

Как можно использовать

ECRO может применяться для:

  • оценки рыночного режима

  • наблюдения за фазами сжатия и расширения

  • дополнения анализа Price Action

  • поддержки существующих торговых или аналитических моделей

ECRO не предоставляет сигналов Buy/Sell и не содержит торговых инструкций.

Состояния индикатора

  • COMPRESSION — цена находится у нижней границы диапазона

  • RELEASE — цена находится у верхней границы диапазона

  • NEUTRAL — цена движется внутри диапазона без выраженного давления

Эти состояния описывают текущее поведение рынка и не прогнозируют будущее движение цены.

Параметры (Inputs)

  • ECRO Window
    Период расчета нормализованного диапазона (по умолчанию: 20).

  • Low Level
    Уровень, определяющий зону сжатия (по умолчанию: 20).

  • High Level
    Уровень, определяющий зону расширения (по умолчанию: 80).

  • Show Text Overlay
    Включает или отключает текстовую информацию на графике.

  • Text Corner
    Выбор угла отображения текста (верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый).

  • Text X Offset
    Горизонтальное смещение текста.

  • Text Y Offset
    Вертикальное смещение текста.

  • Text Color
    Цвет текста.

  • Text Font Size
    Размер шрифта текста.

Дополнительная информация

  • Логика индикатора соответствует офлайн-исследовательским реализациям

  • Не требует оптимизации параметров

  • Подходит для дискреционного анализа и количественных исследований

Разработан Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


