ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
- Индикаторы
- Luca Enrico Mattei
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) — это индикатор технического анализа, предназначенный для определения состояний сжатия, расширения и перехода рынка с помощью нормализованного осциллятора, основанного на цене закрытия.
Индикатор показывает, где находится текущая цена закрытия внутри скользящего ценового диапазона, и возвращает значение от 0 до 100, что делает рыночные состояния легко интерпретируемыми.
ECRO является описательным инструментом, а не генератором торговых сигналов.
Ключевые преимущества
-
Четкое определение состояний COMPRESSION, RELEASE и NEUTRAL
-
Нормализованный осциллятор (0–100)
-
Расчет на основе цены закрытия
-
Без перерисовки
-
Delta ECRO для оценки изменения импульса
-
Работает на любых инструментах, таймфреймах и типах графиков (включая Renko)
-
Легкий и быстрый индикатор без внешних зависимостей
-
Без DLL, без внешних подключений, без ограничений по счету
Как можно использовать
ECRO может применяться для:
-
оценки рыночного режима
-
наблюдения за фазами сжатия и расширения
-
дополнения анализа Price Action
-
поддержки существующих торговых или аналитических моделей
ECRO не предоставляет сигналов Buy/Sell и не содержит торговых инструкций.
Состояния индикатора
-
COMPRESSION — цена находится у нижней границы диапазона
-
RELEASE — цена находится у верхней границы диапазона
-
NEUTRAL — цена движется внутри диапазона без выраженного давления
Эти состояния описывают текущее поведение рынка и не прогнозируют будущее движение цены.
Параметры (Inputs)
-
ECRO Window
Период расчета нормализованного диапазона (по умолчанию: 20).
-
Low Level
Уровень, определяющий зону сжатия (по умолчанию: 20).
-
High Level
Уровень, определяющий зону расширения (по умолчанию: 80).
-
Show Text Overlay
Включает или отключает текстовую информацию на графике.
-
Text Corner
Выбор угла отображения текста (верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый).
-
Text X Offset
Горизонтальное смещение текста.
-
Text Y Offset
Вертикальное смещение текста.
-
Text Color
Цвет текста.
-
Text Font Size
Размер шрифта текста.
Дополнительная информация
-
Логика индикатора соответствует офлайн-исследовательским реализациям
-
Не требует оптимизации параметров
-
Подходит для дискреционного анализа и количественных исследований
Разработан Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development