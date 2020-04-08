TrendCatcher FVG, yeniden boyamayan profesyonel bir indikatördür ve Smart Money Concepts (SMC) kullanan trader’lar için tasarlanmıştır.

Bu indikatör, otomatik olarak Fair Value Gaps (FVG, ICT 3 mum formasyonu) tespit eder, grafikte kutuyu çizer, orta çizgiyi (CE, %50) işaretler ve Giriş (Entry), Zarar Durdur (SL), 1. Kar Al (TP1) ve 2. Kar Al (TP2) seviyeleri ile bir işlem kurulumu oluşturur.

Nasıl Çalışır

İndikatör her mumu analiz eder ve boğa/ayı FVG’lerini tespit eder (fitil veya gövdeye göre ayarlanabilir).

Giriş (Entry) , CE (%50) seviyesine dokunan kapanış mumunda önerilir.

Zarar Durdur (SL) , gap’in karşı kenarına yerleştirilir.

TP1 = 1R, TP2 = 2R .

Grafikte, son sinyali gösteren bir bilgi paneli görünür: zaman, Entry, SL, TP1, TP2.

Varsayılan Ayarlar

Kutudan çıkar çıkmaz indikatör şu şekilde yapılandırılmıştır:

Fitillere göre FVG tespiti (klasik ICT mantığı) .

Minimum gap boyutu = 50 puan .

CE (%50) seviyesinde giriş , kapanış mumu ile onaylanır.

Görsel nesneler: kutular, CE çizgisi, Entry/SL/TP seviyeleri ve etiketler.

Panel, grafiğin sol üst köşesinde aktiftir.

Bu varsayılan yapılandırma, çoğu parite ve altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir.

⚠️ Önemli

FVG kutusu yalnızca gap tamamen doldurulduğunda kaldırılır.

Bu, bir sinyal oluşturulduktan sonra bile grafikte görünür kalabileceği anlamına gelir.

İşlem yapmadan önce mutlaka sinyalin oluşum zamanını ve fiyatın çoktan Zarar Durdur (SL) veya Kar Al (TP) yönüne gidip gitmediğini kontrol edin.

İndikatör açıkça Entry, SL, TP1 ve TP2 seviyelerini gösterir, ancak emir açmaz veya yönetmez ve kesinlikle işlem garantisi vermez.

Temel Özellikler

Boğa ve ayı FVG’lerinin otomatik tespiti.

Entry/SL/TP seviyeleri doğrudan grafikte.

Kutular ve CE çizgisiyle net görselleştirme.

Kompakt bilgi paneli .

Yeniden boyama yok, gecikme yok .

Renkler ve stiller tamamen özelleştirilebilir.

LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.