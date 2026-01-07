ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) é um indicador de análise técnica desenvolvido para identificar estados de compressão, liberação e transição do mercado por meio de um oscilador normalizado baseado no preço de fechamento.

O indicador mede a posição do preço de fechamento atual dentro de um intervalo de preços móvel e retorna um valor entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições do mercado.

ECRO é uma ferramenta descritiva, não um gerador de sinais de negociação.

Principais vantagens

  • Identificação clara dos estados COMPRESSION, RELEASE e NEUTRAL

  • Oscilador normalizado (0–100)

  • Cálculo baseado no preço de fechamento

  • Sem repintura

  • Delta ECRO para observar mudanças no impulso

  • Funciona em todos os ativos, períodos e tipos de gráfico (incluindo Renko)

  • Indicador leve, rápido e sem dependências externas

  • Sem DLL, sem conexões externas, sem restrições de conta

Como pode ser utilizado

ECRO pode ser utilizado para:

  • avaliar o regime do mercado

  • observar transições entre fases de compressão e liberação

  • complementar a análise de Price Action

  • apoiar estruturas de análise discricionárias ou sistemáticas

ECRO não fornece sinais de compra ou venda e não inclui instruções de negociação.

Estados do indicador

  • COMPRESSION — o preço está próximo ao limite inferior do intervalo recente

  • RELEASE — o preço está próximo ao limite superior do intervalo recente

  • NEUTRAL — o preço oscila dentro do intervalo sem pressão direcional

Esses estados descrevem o comportamento do mercado e não implicam movimentos futuros de preço.

Parâmetros (Inputs)

  • ECRO Window
    Período utilizado para calcular o intervalo normalizado (padrão: 20).

  • Low Level
    Limite que define a zona de compressão (padrão: 20).

  • High Level
    Limite que define a zona de liberação (padrão: 80).

  • Show Text Overlay
    Ativa ou desativa a exibição de informações textuais no gráfico.

  • Text Corner
    Seleciona o canto onde o texto será exibido (superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito).

  • Text X Offset
    Deslocamento horizontal do texto.

  • Text Y Offset
    Deslocamento vertical do texto.

  • Text Color
    Cor do texto.

  • Text Font Size
    Tamanho da fonte do texto.

Notas adicionais

  • A lógica do indicador é consistente com implementações de pesquisa offline

  • Não requer otimização de parâmetros

  • Adequado para análise discricionária e suporte à pesquisa quantitativa

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
Desenvolvido por Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development


