ECRO Extreme Compression and Release Oscillator
ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator
ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) é um indicador de análise técnica desenvolvido para identificar estados de compressão, liberação e transição do mercado por meio de um oscilador normalizado baseado no preço de fechamento.
O indicador mede a posição do preço de fechamento atual dentro de um intervalo de preços móvel e retorna um valor entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições do mercado.
ECRO é uma ferramenta descritiva, não um gerador de sinais de negociação.
Principais vantagens
-
Identificação clara dos estados COMPRESSION, RELEASE e NEUTRAL
-
Oscilador normalizado (0–100)
-
Cálculo baseado no preço de fechamento
-
Sem repintura
-
Delta ECRO para observar mudanças no impulso
-
Funciona em todos os ativos, períodos e tipos de gráfico (incluindo Renko)
-
Indicador leve, rápido e sem dependências externas
-
Sem DLL, sem conexões externas, sem restrições de conta
Como pode ser utilizado
ECRO pode ser utilizado para:
-
avaliar o regime do mercado
-
observar transições entre fases de compressão e liberação
-
complementar a análise de Price Action
-
apoiar estruturas de análise discricionárias ou sistemáticas
ECRO não fornece sinais de compra ou venda e não inclui instruções de negociação.
Estados do indicador
-
COMPRESSION — o preço está próximo ao limite inferior do intervalo recente
-
RELEASE — o preço está próximo ao limite superior do intervalo recente
-
NEUTRAL — o preço oscila dentro do intervalo sem pressão direcional
Esses estados descrevem o comportamento do mercado e não implicam movimentos futuros de preço.
Parâmetros (Inputs)
-
ECRO Window
Período utilizado para calcular o intervalo normalizado (padrão: 20).
-
Low Level
Limite que define a zona de compressão (padrão: 20).
-
High Level
Limite que define a zona de liberação (padrão: 80).
-
Show Text Overlay
Ativa ou desativa a exibição de informações textuais no gráfico.
-
Text Corner
Seleciona o canto onde o texto será exibido (superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito).
-
Text X Offset
Deslocamento horizontal do texto.
-
Text Y Offset
Deslocamento vertical do texto.
-
Text Color
Cor do texto.
-
Text Font Size
Tamanho da fonte do texto.
Notas adicionais
-
A lógica do indicador é consistente com implementações de pesquisa offline
-
Não requer otimização de parâmetros
-
Adequado para análise discricionária e suporte à pesquisa quantitativa
Desenvolvido por Luca E. Mattei
L.M. Trading & Development