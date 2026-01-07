ECRO Extreme Compression and Release Oscillator

ECRO – Extreme Compression & Release Oscillator

ECRO (Extreme Compression & Release Oscillator) é um indicador de análise técnica desenvolvido para identificar estados de compressão, liberação e transição do mercado por meio de um oscilador normalizado baseado no preço de fechamento.

O indicador mede a posição do preço de fechamento atual dentro de um intervalo de preços móvel e retorna um valor entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições do mercado.

ECRO é uma ferramenta descritiva, não um gerador de sinais de negociação.

Principais vantagens

Identificação clara dos estados COMPRESSION , RELEASE e NEUTRAL

Oscilador normalizado (0–100)

Cálculo baseado no preço de fechamento

Sem repintura

Delta ECRO para observar mudanças no impulso

Funciona em todos os ativos, períodos e tipos de gráfico (incluindo Renko)

Indicador leve, rápido e sem dependências externas

Sem DLL, sem conexões externas, sem restrições de conta

Como pode ser utilizado

ECRO pode ser utilizado para:

avaliar o regime do mercado

observar transições entre fases de compressão e liberação

complementar a análise de Price Action

apoiar estruturas de análise discricionárias ou sistemáticas

ECRO não fornece sinais de compra ou venda e não inclui instruções de negociação.

Estados do indicador

COMPRESSION — o preço está próximo ao limite inferior do intervalo recente

RELEASE — o preço está próximo ao limite superior do intervalo recente

NEUTRAL — o preço oscila dentro do intervalo sem pressão direcional

Esses estados descrevem o comportamento do mercado e não implicam movimentos futuros de preço.

Parâmetros (Inputs)

ECRO Window

Período utilizado para calcular o intervalo normalizado (padrão: 20).

Low Level

Limite que define a zona de compressão (padrão: 20).

High Level

Limite que define a zona de liberação (padrão: 80).

Show Text Overlay

Ativa ou desativa a exibição de informações textuais no gráfico.

Text Corner

Seleciona o canto onde o texto será exibido (superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito).

Text X Offset

Deslocamento horizontal do texto.

Text Y Offset

Deslocamento vertical do texto.

Text Color

Cor do texto.

Text Font Size

Tamanho da fonte do texto.

Notas adicionais

A lógica do indicador é consistente com implementações de pesquisa offline

Não requer otimização de parâmetros

Adequado para análise discricionária e suporte à pesquisa quantitativa

Desenvolvido por Luca E. Mattei

L.M. Trading & Development