Pips Counter Basic
- Yardımcı programlar
- Luca Enrico Mattei
- Sürüm: 1.39
- Güncellendi: 1 Eylül 2025
PipsCounter Basic, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir indikatördür. Açık pozisyonların pip değişimini gerçek zamanlı olarak gösterir ve gün içindeki kapatılmış işlemlerin özetini sağlar.
Tüm bilgiler, grafik ana penceresinde net ve dikkat dağıtmayan bir formatta görüntülenir.
Özellikler
-
Gerçek zamanlı pip takibi
Her piyasa tikinde, aktif pozisyonların pip farkını sürekli olarak günceller.
-
Günlük pip toplamı
Güncel işlem gününde kapatılmış tüm işlemlerin net pip değerini gösterir.
-
TP/SL fiyat etiketleri (Yeni)
Take Profit ve Stop Loss fiyatlarını ilgili çizgiler üzerinde otomatik olarak görüntüler. Renk, yazı tipi ve konum özelleştirilebilir.
-
Görsel özelleştirme
Panelin konumu (grafiğin dört köşesi), yazı tipi, metin boyutu ve kâr/zarar/nötr koşulları için renkler üzerinde tam kontrol.
-
Geniş uyumluluk
MetaTrader 5’in tüm enstrümanlarıyla çalışır: döviz çiftleri, endeksler, metaller, emtialar ve sentetik varlıklar. Pip boyutu, ondalık hassasiyet veya fiyat formatından etkilenmez.
Kullanım Alanları
-
Açık işlemlerdeki pip değişimlerinin görsel takibi
-
Görsel backtest sırasında manuel analiz
-
Hesap para birimindeki kâr/zarar yerine pip bazlı metriklerin tercih edildiği durumlar
Girdi Parametreleri
-
display_corner – panelin grafik üzerindeki köşesi
-
font_name – metin için yazı tipi (varsayılan: Tahoma)
-
font_size – metin boyutu (varsayılan: 11)
-
color_gain – kârlı işlemler için renk
-
color_loss – zararlı işlemler için renk
-
color_neutral – nötr/pasif değerler için renk
-
label_x_offset – TP/SL etiketleri için yatay kaydırma (varsayılan: 85)
-
label_y_offset – TP/SL etiketleri için dikey kaydırma (varsayılan: 20)
-
tp_label_color – Take Profit etiket rengi
-
sl_label_color – Stop Loss etiket rengi
Teknik Gereksinimler
-
MetaTrader 5 build 2450 veya üzeri
-
Tüm brokerlarla uyumlu (demo ve gerçek hesaplar)
-
Harici DLL bağımlılığı yok
-
WebRequest kullanılmaz
-
Tüm hesaplamalar platform içinde yerel olarak yapılır
👨💻 Geliştirici:
LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.