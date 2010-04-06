ADR und Daily box

Gösterge, geçmiş fiyat aralıklarını günlük kutular şeklinde

sunarak her işlem gününün iç yapısını ayrıntılı şekilde analiz etmeyi sağlar.

Her gün için ayrı bir renk atanabilir.

Kutu içinde açılış ve kapanış fiyatları arasındaki aralık yönlere göre farklı renklerle

gösterilir ve bu durum birikim ile konsolidasyon bölgelerinin tespitini kolaylaştırır.


The indicator displays historical price ranges as daily boxes, enabling detailed analysis of intraday structure and market behavior.

Each trading day can be assigned an individual color. Inside every box,

the range between the opening and closing prices is drawn with separate directional colors,

helping traders identify accumulation and consolidation zones.




Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Göstergeler
"Haven Key Levels PDH PDL"   göstergesi, yatırımcıların grafikteki kilit seviyeleri görselleştirmesine yardımcı olur. Aşağıdaki seviyeleri otomatik olarak işaretler: DO (Daily Open)   — Günlük Açılış seviyesi. NYM (New York Midnight)   — New York Gece Yarısı seviyesi. PDH (Previous Day High)   — Önceki Günün En Yüksek seviyesi. PDL (Previous Day Low)   — Önceki Günün En Düşük seviyesi. WO (Weekly Open)   — Haftalık Açılış seviyesi. MO (Monthly Open)   — Aylık Açılış seviyesi. PWH (Previous Week
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine,   Auto Opt
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Göstergeler
Doctor Edge Strategy Pro – Range & Breakout Zones Doctor Edge Strategy Pro is a professional indicator designed to simplify market reading based on range and breakout zones. It combines concepts of Price Action, ICT, and Smart Money Concepts, providing an automated and precise approach for traders of synthetic indices, cryptocurrencies, and Forex pairs. How It Works Doctor Edge Strategy Pro automatically draws on the chart: The range zone (lateral accumulation); The upper breakout zone (gr
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT5 için Crypto_Forex Göstergesi "Çekiç ve Kayan Yıldız paterni", Yeniden boyama yok, gecikme yok. - "Çekiç ve Kayan Yıldız paterni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir. - Gösterge, grafikte boğa Çekiç ve ayı Kayan Yıldız formasyonlarını tespit eder: - Boğa Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Kayan Yıldız - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "Çekiç ve Kayan Yıldız paterni" gösterges
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Göstergeler
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Göstergeler
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Göstergeler
This indicator will help traders quickly identify inside bars, which are often used in price action trading strategies as potential consolidation or continuation patterns. An inside bar formation is a counter trend candle on both sides as it didn't break the previous candle high or low. Key feature: Identify inside bars in real-time. Colours inside bars while keeping normal bars. Configurable history bars. Optional pop-up alerts and phone notifications with symbol name and time of detection. W
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Göstergeler
Support & Resistance indicator is a modification of the standard Bill Williams' Fractals indicator. The indicator works on any timeframes. It displays support and resistance levels on the chart and allows setting stop loss and take profit levels (you can check the exact value by putting the mouse cursor over the level). Blue dashed lines are support level. Red dashed lines are resistance levels. If you want, you can change the style and color of these lines. If the price approaches a support lev
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Göstergeler
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Support and Resistances Lines
Xing Siyang -
Göstergeler
This indicator is used to find support and resistance lines The support and pressure of different time periods can be found in the same icon cycle, and two time periods are provided here Parameter Description: ---------------------- Main --------------------- Timeframe                        //Used to select the main time period (recommended as the default PERIOD_D1); Retracement interval        //This value is the root number of backtracking k-lines (recommended to be 20 by default); The
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Göstergeler
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
ProEngulfing'in ücretsiz versiyonu, QualifiedEngulfing, günde bir sinyal sınırlaması ve daha az özellik sunmaktadır. Koala Trading Solution kanalına MQL5 topluluğunda katılmak için, tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Bu ürünün MT4 versiyonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing Tanıtımı – MT4 için Profesyonel Engulfing
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Göstergeler
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Göstergeler
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Göstergeler
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Göstergeler
MT5 için WAPV Fiyat ve Hacim Göstergesi, (Wyckoff Academy Wave Market) ve (Wyckoff Academy Fiyat ve Hacim) araç setinin bir parçasıdır. MT5 için WAPV Fiyat ve Hacim Göstergesi, grafikteki hacim hareketini sezgisel bir şekilde görselleştirmeyi kolaylaştırmak için oluşturuldu. Bununla, piyasanın profesyonel bir ilgisinin olmadığı en yüksek hacim anlarını ve anları gözlemleyebilirsiniz. Piyasanın "akıllı para" hareketiyle değil, ataletle hareket ettiği anları belirleyin. Kullanıcı tarafından değişt
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Divergence In Chaos Environment
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesi ve EA Desteğini Alın  Doğrudan indirme — Buraya tıklayın [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment, Elliott Dalga Teorisi’ni Trading Chaos teknikleriyle birleştiren trader’lar için geliştirilmiş özel bir MT5 aracıdır. Bill Williams’ın tanımladığı kaotik piyasa ortamıyla senkronize olarak fiyat hareketlerindeki gizli ve normal uyumsuzlukları tespit eder. Ana Özellikler Elliott Dalgası Uyumlu Uyumsuzluk: Dalga yapılarıyla uyumlu boğa ve ayı uyumsuzluk
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Göstergeler
SuperScalp Pro – Gelişmiş Çoklu Filtreli Scalping Gösterge Sistemi SuperScalp Pro, klasik Supertrend ile çok sayıda akıllı onay filtresini birleştiren gelişmiş bir scalping gösterge sistemidir. Gösterge M1’den H4’e kadar tüm zaman dilimlerinde verimli çalışır ve özellikle XAUUSD, BTCUSD ve ana Forex pariteleri için uygundur. Bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret stratejilerine esnek şekilde entegre edilebilir. Gösterge, hız ve yavaş EMA’lar, trend belirleyen üç EMA, EMA e
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakika gibi daha düşük zaman dilimlerinde en iyi şekilde çalışır. Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro, trader'ların giriş noktalarını belirlemesine ve riski etkili bir şekilde yönetmesine destek olmak için tasarlanmış MetaTrader 5 için profesyonel bir göstergedir. Gösterge, sinyal tespit sistemi, otomatik Entry/SL/TP yönetimi, hacim analizi ve gerçek zamanlı performans istatistikleri içeren kapsamlı bir analiz araçları seti sunar. Sistemi anlamak için kullanım kılavuzu   |   Diğer diller için kullanım kılavuzu ANA ÖZELLİKLER Sinyal tespit sistemi Gösterge, price action a
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Göstergeler
MT4 / MT5 için Astronomi Göstergesini Tanıtıyoruz: En İleri Göksel Ticaret Arkadaşınız Ticaret deneyiminizi göksel seviyelere yükseltmeye hazır mısınız? MT4 için devrim niteliğindeki Astronomi Göstergemizi arayın. Bu yenilikçi araç karmaşık algoritmaları kullanarak eşsiz astronomik içgörüler ve hassas hesaplamalar sunmak için geleneksel ticaret göstergelerini aşmaktadır. Bilgi Evreni Parmaklarınızın Ucunda:   Göksel verilerin hazinelerini açığa çıkaran kapsamlı bir paneli gözlemleyin. Gezegenl
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Şimdi %50 indirimle edinin | Önceki fiyat 90 $ | Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir | Büyük bir güncelleme yakında geliyor ve orijinal fiyat güncellenecektir. Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde gösteren
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Göstergeler
Basitçe söylemek gerekirse, mevcut mum çubuğunun yanında “pip” olarak bilinen beyaz sayıların hareketi görünmeye başladığında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Beyaz “pip”ler, bir alım veya satım işleminin şu anda aktif olduğunu ve beyaz renkleriyle belirtildiği gibi doğru yönde ilerlediğini gösterir. Beyaz pip hareketi durduğunda ve sabit yeşil renge dönüştüğünde, bu mevcut ivmenin sona erdiğini gösterir. Sayıların yeşil rengi, alım veya satım işlemiyle elde edilen toplam kârı “pip” cinsinden t
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Yazarın diğer ürünleri
ADR Active
Andrej Hermann
Göstergeler
Adaptif ADR Adaptif ADR , ortalama günlük aralığı (ADR) hesaplamak ve görüntülemek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Hesaplama ve yöntemler Dört yumuşatma türü: SMA , EMA , SMMA (Wilder) , LWMA Farklı işlem tarzlarına ve volatilite modellerine uyum sağlar Dinamik gün mantığı İşlem seansı başlarken otomatik olarak çalışır Açılış fiyatı etrafında iki simetrik seviye belirler ADR’ye ulaşılana kadar seviyeler daralır Ulaşıldıktan sonra gün sonuna kadar sabit kalır Görsel yönlendirme İste
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Göstergeler
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
Yardımcı programlar
Trade Simulator        With this toolbar you have both: a compact surface, which simultaneously shows you the most important information you need for trading.    You can use it with your real account or also in the strategytester mode. This toolbar allows you to trade in the strategytester as real as possible with every  option available from the MT4 platform.   Settings available: Magic Number - When the 'MagicNumber' number is 0, the toolbar will watch all orders without a 'MagicNumber'. If th
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
Göstergeler
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
Yardımcı programlar
Universal trading advisor "WOz" with a built-in trading panel The EA's capabilities can be easily tested in the strategy tester in visual mode. The EA can simulate real trading with the ability to move the SL and TP levels.  The EA has 5 modes of operation:  1. AUTOTRADING automatic trading mode on a set signal  2. ONLY SIGNAL mode of tracking the set signal without auto trading  3. RANGE MODUS mode of automatic placement of equidistant orders on Bayi Sell at a specified time  4. HAND MODUS
FREE
Clonify PRO
Andrej Hermann
Yardımcı programlar
Clonify PRO - MT5 ve MT4 için Yerel İşlem Kopyalayıcı MT5 ve MT4 hesapları arasında işlemleri kopyalamak için profesyonel araç (paylaşılan "Common" klasörü üzerinden). ÖZELLİKLER: 1. GÖNDERİCİ (Sender): İşlemleri gerçek zamanlı olarak dışa aktarır Her şeyi gönderir (filtre yok) Ek ayar gerektirmez 2. ALICI (Receiver): İşlemleri kopyalar. Magic Number: Gönderenin hesap ID'sini kullanır (varsayılan) veya özel bir numara. Lot Modları: Analogous: Gönderenle tamamen aynı hacim. Lot Multiplier, ileti
Clonify PRO MT5
Andrej Hermann
Yardımcı programlar
Clonify PRO - MT5 ve MT4 için Yerel İşlem Kopyalayıcı MT5 ve MT4 hesapları arasında işlemleri kopyalamak için profesyonel araç (paylaşılan "Common" klasörü üzerinden). ÖZELLİKLER: 1. GÖNDERİCİ (Sender): İşlemleri gerçek zamanlı olarak dışa aktarır Her şeyi gönderir (filtre yok) Ek ayar gerektirmez 2. ALICI (Receiver): İşlemleri kopyalar. Magic Number: Gönderenin hesap ID'sini kullanır (varsayılan) veya özel bir numara. Lot Modları: Analogous: Gönderenle tamamen aynı hacim. Lot Multiplier, ileti
Sync Master
Andrej Hermann
Göstergeler
Sync Master   objects synchronization 1. MOD SEÇİMİ:    - SYNC_MASTER: Sadece BİR grafiğe yükleyin. AYNI sembole sahip DİĞER      tüm grafiklere nesneleri kopyalar.    - SYNC_PEER: Senkronize etmek istediğiniz HER grafiğe yükleyin (aynı sembol olmalı). 2. ÖZELLİKLER:    - Onay Kutuları: Hangi nesne türlerinin senkronize edileceğini seçin.    - Durum (Aktif/Pasif): İndikatörü kaldırmadan senkronizasyonu açar/kapatır.    - Tam Senk: Mevcut tüm nesnelerin anında kopyalanmasını zorlar.    - Hepsin
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt