ADR und Daily box
- Göstergeler
- Andrej Hermann
- Sürüm: 3.22
- Etkinleştirmeler: 20
Gösterge, geçmiş fiyat aralıklarını günlük kutular şeklinde
sunarak her işlem gününün iç yapısını ayrıntılı şekilde analiz etmeyi sağlar.
Her gün için ayrı bir renk atanabilir.
Kutu içinde açılış ve kapanış fiyatları arasındaki aralık yönlere göre farklı renklerle
gösterilir ve bu durum birikim ile konsolidasyon bölgelerinin tespitini kolaylaştırır.
The indicator displays historical price ranges as daily boxes, enabling detailed analysis of intraday structure and market behavior.
Each trading day can be assigned an individual color. Inside every box,
the range between the opening and closing prices is drawn with separate directional colors,
helping traders identify accumulation and consolidation zones.