Clonify PRO - MT5 ve MT4 için Yerel İşlem Kopyalayıcı
MT5 ve MT4 hesapları arasında işlemleri kopyalamak için profesyonel araç (paylaşılan "Common" klasörü üzerinden).
ÖZELLİKLER:
1. GÖNDERİCİ (Sender):
- İşlemleri gerçek zamanlı olarak dışa aktarır
- Her şeyi gönderir (filtre yok)
- Ek ayar gerektirmez
2. ALICI (Receiver): İşlemleri kopyalar.
- Magic Number: Gönderenin hesap ID'sini kullanır (varsayılan) veya özel bir numara.
- Lot Modları:
- Analogous: Gönderenle tamamen aynı hacim. Lot Multiplier, iletilen lotu azaltmanıza veya artırmanıza olanak tanır.
- Proportional: Equity'nin risk yüzdesine orantılı.
- Fixed: Sabit lot.
- Max Deviation (Points): Bir işlem açmak için maksimum fiyat sapması.
- Yeniden Deneme Sistemi: Hata durumunda 'Max Retries'a kadar emir açma denemelerini tekrarlar ve sorunlu biletleri engeller.
- Sembol Eşleme: Otomatik sonek arama (EURUSD -> EURUSD.m). Manuel eşleme (S1=R1, S2=R2).
- Bildirimler: Bildirimlerin çalışması için MetaTrader 5 terminalinde iki şeyin yapılandırılması gerekir:
- Push bildirimleri için: Araçlar -> Seçenekler -> Bildirimler'e gidin. "Push bildirimleri"ni etkinleştirin ve MetaQuotes ID'nizi girin (MT5 mobil uygulamasında Ayarlar -> Sohbet ve Mesajlar bölümünde bulunabilir).
- Telegram için: Araçlar -> Seçenekler -> Expert Advisor'lere gidin. "Aşağıdaki URL için WebRequest'e izin ver"i etkinleştirin ve https://api.telegram.org adresini ekleyin.
- MT5 Push: yerleşik SendNotification işlevini kullanır. Dakikada 10 mesaj sınırına dikkat edin.
- Telegram: bir bot gerektirir (@BotFather aracılığıyla oluşturulur). Verileri WebRequest aracılığıyla Telegram API uç noktalarına POST isteği olarak gönderirsiniz.
- SYNC Düğmesi: Engellenenler dahil tüm emirleri kopyalamak için tek seferlik istek gönderir.