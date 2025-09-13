Neuro Future

Sinir Ağı Göstergesi   Dahili Öğrenme ile.

Bu, çok seviyeli özelleştirilebilir bir algılayıcı ve gelecekteki fiyat değişimlerini tahmin etmek için gelişmiş eğitim ayarlarıyla desteklenen gerçek otonom bir yapay zeka sistemidir . Göstergeyi herhangi bir finansal sembol üzerinde kendiniz eğitebilirsiniz. Makine öğrenimi konusunda özel bir bilgiye ihtiyacınız yoktur. İhtiyacınız olan her şey bu araçta toplanır ve otomatik mod ve ön ayarlarla kolayca uygulanır.

Özellikler:
  • Kolay Başlangıç . Otomatik mod ile hızlı başlangıç için basit ayarlar. (Örneğin:   Maksimum eğitim dönemi = 5000, Maksimum eğitim örneği = 1500 ve doğrulama ayarlarını aşağıdaki gibi yapın, ardından öğrenme butonuna tıklayın).
  • MT5'te Doğrudan Eğitim. Başka programlama dilleri kullanmadan, terminaldeki ağı herhangi bir sembol ve zaman diliminde eğitmek için eşsiz bir fırsata sahipsiniz. En yeni MT5 derleyicisi, öğrenme sürecini verimli bir şekilde yönetir.
  • Gelişmiş Tahmin. Özelleştirilebilir bir bildirim sistemiyle seçili sayıda gelecekteki bar için tahmin alın.
  • Akıllı Dosya Yönetimi. Sinir ağlarını, seçili grafikler ve dönemler için otomatik adlandırma ve otomatik yükleme ile dosyalara kaydetmek için kullanışlı bir sistem. Bu sistem, gösterge yüklenirken sinir ağı adlarını manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Doğrulama ve Erken Durdurma. Gösterge, bir doğrulama sistemi (Profit, Binar ve NetError kriterleriyle) ve bir erken durdurma işlevi içerir. Sinir ağını test etmek ve gelecekteki çubuklardaki tahminleri kontrol etmek için en son geçmişin bir kısmını ayırır. Bu, eğitimin başarısını belirlemenize ve ağı aşırı uyumdan korumanıza olanak tanır. Daha fazla eğitim etkisiz kaldığında gösterge otomatik olarak durur. (Doğrulamayı etkinleştirmek için Doğrulama periyodunu >0 (örneğin 200) olarak ayarlayın, Erken durdurma için doğrulama kriterlerini kullan = doğru, En iyi ağırlıkları kaydet = doğru).
  • Gelişmiş Özelleştirme. İleri düzey kullanıcılar için, kolay kullanım için önceden ayarlanmış kombinasyonların yanı sıra çeşitli sinir ağı türleri ve aktivasyonları mevcuttur. Sinir ağı katmanlarını, aktivasyonları, degradeleri ve daha fazlasını yapılandırabilirsiniz. Gerektiğinde düğmelerin öğrenmesiyle manuel olarak durdurup devam edebilirsiniz.
  • EA Entegrasyonu.   Göstergeyi Uzman Danışmanınıza kolayca entegre edin.

Ayrıntılı Parametreler:   Burada

Talimatlar ve öneriler:   Burada


