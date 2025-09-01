Visual ATR Candlestick Scanner Pro
- Göstergeler
- Ich Khiem Nguyen
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 1 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO 🚀
Yeni yatırımcılar için akıllı mum çubuğu formasyonu tanıma indikatörü.
🎯 BU ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYOR MUSUNUZ?
❌ Grafiğe bakıp duruyor ama hangi mum çubuğu formasyonunun ortaya çıktığını bilmiyor musunuz?
❌ Sinyalleri zamanında fark edemediğiniz için altın fırsatları kaçırıyor musunuz?
❌ Zayıf, güvenilmez formasyonlarda işlem açarak para mı kaybediyorsunuz?
✅ SİZİN İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM!
🌟 ÜSTÜN ÖZELLİKLER - KODLAMA BİLGİSİ GEREKTİRMEZ!
🔥 1. 25'TEN FAZLA PROFESYONEL MUM ÇUBUĞU FORMASYONUNU OTOMATİK OLARAK TANIYIN
🚀 Güçlü Yükseliş Grubu: Yutan Boğa, Üç Beyaz Asker, Sabah Yıldızı, Yükselen Tekme...
📉 Güçlü Düşüş Grubu: Yutan Ayı, Üç Siyah Karga, Akşam Yıldızı, Düşen Tekme...
🔥 Güçlü Dönüş Grubu: Çekiç, Kayan Yıldız, Doji, Harami...
⚖️ Ve bilimsel olarak sınıflandırılmış diğer birçok formasyon.
🎨 2. %100 GÖRSEL - ANINDA GÖRÜN, ANINDA ANLAYIN
✨ Otomatik mum renklendirme:
🟢 Yeşil: Güçlü yükseliş formasyonu
🔴 Kırmızı: Güçlü düşüş formasyonu
🔵 Mavi: Nötr sinyal
✨ Formasyon adını doğrudan grafikte gösterir - Tahmin etmeye gerek yok!
🛡️ 3. AKILLI ATR FİLTRESİ - SADECE GÜÇLÜ SİNYALLERİ GÖSTERİR
🎯 Neden önemli?
Zayıf, güvenilmez sinyallerin %90'ını ortadan kaldırır.
Sadece genliği > 0.3 ATR (özelleştirilebilir) olan formasyonları gösterir.
Filtre olmadan kazanma oranını 3-5 kat artırır.
🔧 Kolay özelleştirme:
ATR Periyodu: 14 (varsayılan, ayarlanabilir)
ATR Çarpanı: 0.3 (isteğe göre artırılabilir/azaltılabilir)
🔔 4. AKILLI UYARILAR - HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMAYIN
📱 Bir formasyon ortaya çıktığında anında bildirim alın:
Format: [EURUSD] [H1] [Yutan Boğa]
İsteğe göre aç/kapat.
Ekran başında olmasanız bile 7/24 çalışır.
💡 YENİ YATIRIMCILAR İÇİN ÜSTÜN FAYDALAR
🎓 1. İŞLEM YAPARKEN ÖĞRENİN
Formasyon adını görün → Otomatik olarak öğrenin ve hatırlayın.
Renkleri gözlemleyin → Trendi anlayın.
Acemilikten → Sadece birkaç ayda uzmanlığa.
⏰ 2. ANALİZ SÜRESİNDEN %90 TASARRUF EDİN
Saatlerce grafiklere bakmanıza gerek yok.
Formasyonlar otomatik olarak belirir, siz sadece işleme girip girmeyeceğinize karar verirsiniz.
Daha fazla boş zaman, daha yüksek verimlilik.
💰 3. KAZANMA ORANINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIN
ATR filtresi zayıf sinyalleri ortadan kaldırır.
Sadece güçlü genliğe sahip formasyonlarda işlem yapın.
Riski en aza indirin, karı en üst düzeye çıkarın.
🔧 4. ESNEK ÖZELLEŞTİRME - KODLAMA GEREKMEZ
Stratejinize göre formasyon gruplarını etkinleştirin/devre dışı bırakın.
ATR filtresinin hassasiyetini ayarlayın.
Tüm işlem tarzlarına uygundur.
🏆 NEDEN VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO'YU SEÇMELİSİNİZ?
✅ MUM ÇUBUĞU FORMASYONLARINI MANUEL OLARAK ÖĞRENMEYE KIYASLA:
| Geleneksel Yöntem | Visual ATR Candlestick Scanner Pro |
| :--- | :--- |
| 🔴 Öğrenmek 6-12 ay sürer | ✅ Hemen kullanın |
| 🔴 Yanlış tanımlamak kolaydır | ✅ %99.9 doğruluk |
| 🔴 Birçok fırsat kaçırılır | ✅ Asla fırsat kaçırmayın |
| 🔴 Stresli, yorucu | ✅ Rahat, kendinden emin |
✅ DİĞER İNDİKATÖRLERE KIYASLA:
En çok formasyonu tanır: 25+ formasyon vs 3-5 formasyon.
Özel ATR filtresine sahiptir: Zayıf sinyalleri ortadan kaldırır.
En görsel: Renkler + formasyon adları + uyarılar.
Bilimsel sınıflandırma: Güvenilirlik seviyesine göre 5 net grup.
🎯 KİMLER İÇİN UYGUN:
👨💼 Yeni Başlayan Yatırımcılar:
Mum çubuğu formasyonlarını nasıl tanıyacağını bilmiyor.
Hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmek istiyor.
Güvenilir bir destek aracına ihtiyacı var.
👩💻 Meşgul Yatırımcılar:
Analiz için fazla zamanı yok.
Otomatik uyarılar almak istiyor.
Kısa sürede yüksek verimliliğe ihtiyacı var.
🎓 Kendini Geliştirmek İsteyen Yatırımcılar:
Daha profesyonel işlem yapmak istiyor.
Akıllı bir sinyal filtresine ihtiyacı var.
Kazanma oranını artırmak istiyor.
🚀 BUGÜN BAŞLAYIN!
📋 SÜPER BASİT KULLANIM KILAVUZU:
Kurulum: Dosyayı Indicators klasörüne kopyalayın.
Sürükle ve bırak: Analiz etmek istediğiniz grafiğe sürükleyin.
Özelleştirme: Görüntülemek istediğiniz formasyon gruplarını seçin.
ATR'yi Ayarlama: Uygun bir filtre eşiği belirleyin (varsayılan 0.3).
Uyarıları Etkinleştirme: Yeni formasyonlar için bildirim alın.
İşleme Başlama: Renkleri gözlemleyin ve kararınızı verin.
⚙️ YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖNERİLEN AYARLAR:
ATR Periyodu: 14
ATR Çarpanı: 0.3 (güçlü formasyonlar) veya 0.2 (daha hassas)
Etiketleri Göster: Açık (formasyon adlarını öğrenmek için)
Uyarı Gönder: Açık (kaçırmamak için)
Güçlü Formasyonlar: Hepsini etkinleştir (en güvenilir sinyaller)
⚡ SONUÇ:
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO sadece sıradan bir indikatör değil - sizi yeni bir yatırımcıdan mum çubuğu formasyonlarını tanıma uzmanına dönüştüren sanal bir akıl hocasıdır.
🎁 NE ELDE EDECEKSİNİZ:
✅ 25'ten fazla mum çubuğu formasyonunu otomatik olarak tanıyan bir araç.
✅ Zayıf sinyalleri ortadan kaldıran akıllı bir ATR filtresi.
✅ Sezgisel, kullanımı kolay bir arayüz.
✅ 7/24 akıllı uyarılar.
🔥 PROFESYONEL BİR YATIRIMCI OLMA FIRSATININ KAÇMASINA İZİN VERMEYİN!
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO'nun yatırım yolculuğunuzdaki gizli silahınız olmasına izin verin!