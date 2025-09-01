Visual ATR Candlestick Scanner Pro

🚀 VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO 🚀
Yeni yatırımcılar için akıllı mum çubuğu formasyonu tanıma indikatörü.

🎯 BU ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYOR MUSUNUZ?
❌ Grafiğe bakıp duruyor ama hangi mum çubuğu formasyonunun ortaya çıktığını bilmiyor musunuz?
❌ Sinyalleri zamanında fark edemediğiniz için altın fırsatları kaçırıyor musunuz?
❌ Zayıf, güvenilmez formasyonlarda işlem açarak para mı kaybediyorsunuz?

✅ SİZİN İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM!
🌟 ÜSTÜN ÖZELLİKLER - KODLAMA BİLGİSİ GEREKTİRMEZ!
🔥 1. 25'TEN FAZLA PROFESYONEL MUM ÇUBUĞU FORMASYONUNU OTOMATİK OLARAK TANIYIN
🚀 Güçlü Yükseliş Grubu: Yutan Boğa, Üç Beyaz Asker, Sabah Yıldızı, Yükselen Tekme...
📉 Güçlü Düşüş Grubu: Yutan Ayı, Üç Siyah Karga, Akşam Yıldızı, Düşen Tekme...
🔥 Güçlü Dönüş Grubu: Çekiç, Kayan Yıldız, Doji, Harami...
⚖️ Ve bilimsel olarak sınıflandırılmış diğer birçok formasyon.
🎨 2. %100 GÖRSEL - ANINDA GÖRÜN, ANINDA ANLAYIN
✨ Otomatik mum renklendirme:
🟢 Yeşil: Güçlü yükseliş formasyonu
🔴 Kırmızı: Güçlü düşüş formasyonu
🔵 Mavi: Nötr sinyal
✨ Formasyon adını doğrudan grafikte gösterir - Tahmin etmeye gerek yok!

🛡️ 3. AKILLI ATR FİLTRESİ - SADECE GÜÇLÜ SİNYALLERİ GÖSTERİR
🎯 Neden önemli?

Zayıf, güvenilmez sinyallerin %90'ını ortadan kaldırır.

Sadece genliği > 0.3 ATR (özelleştirilebilir) olan formasyonları gösterir.

Filtre olmadan kazanma oranını 3-5 kat artırır.
🔧 Kolay özelleştirme:

ATR Periyodu: 14 (varsayılan, ayarlanabilir)

ATR Çarpanı: 0.3 (isteğe göre artırılabilir/azaltılabilir)
🔔 4. AKILLI UYARILAR - HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMAYIN
📱 Bir formasyon ortaya çıktığında anında bildirim alın:

Format: [EURUSD] [H1] [Yutan Boğa]

İsteğe göre aç/kapat.

Ekran başında olmasanız bile 7/24 çalışır.

💡 YENİ YATIRIMCILAR İÇİN ÜSTÜN FAYDALAR
🎓 1. İŞLEM YAPARKEN ÖĞRENİN

Formasyon adını görün → Otomatik olarak öğrenin ve hatırlayın.

Renkleri gözlemleyin → Trendi anlayın.

Acemilikten → Sadece birkaç ayda uzmanlığa.
⏰ 2. ANALİZ SÜRESİNDEN %90 TASARRUF EDİN

Saatlerce grafiklere bakmanıza gerek yok.

Formasyonlar otomatik olarak belirir, siz sadece işleme girip girmeyeceğinize karar verirsiniz.

Daha fazla boş zaman, daha yüksek verimlilik.
💰 3. KAZANMA ORANINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIN

ATR filtresi zayıf sinyalleri ortadan kaldırır.

Sadece güçlü genliğe sahip formasyonlarda işlem yapın.

Riski en aza indirin, karı en üst düzeye çıkarın.
🔧 4. ESNEK ÖZELLEŞTİRME - KODLAMA GEREKMEZ

Stratejinize göre formasyon gruplarını etkinleştirin/devre dışı bırakın.

ATR filtresinin hassasiyetini ayarlayın.

Tüm işlem tarzlarına uygundur.

🏆 NEDEN VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO'YU SEÇMELİSİNİZ?
✅ MUM ÇUBUĞU FORMASYONLARINI MANUEL OLARAK ÖĞRENMEYE KIYASLA:
| Geleneksel Yöntem | Visual ATR Candlestick Scanner Pro |
| :--- | :--- |
| 🔴 Öğrenmek 6-12 ay sürer | ✅ Hemen kullanın |
| 🔴 Yanlış tanımlamak kolaydır | ✅ %99.9 doğruluk |
| 🔴 Birçok fırsat kaçırılır | ✅ Asla fırsat kaçırmayın |
| 🔴 Stresli, yorucu | ✅ Rahat, kendinden emin |

✅ DİĞER İNDİKATÖRLERE KIYASLA:

En çok formasyonu tanır: 25+ formasyon vs 3-5 formasyon.

Özel ATR filtresine sahiptir: Zayıf sinyalleri ortadan kaldırır.

En görsel: Renkler + formasyon adları + uyarılar.

Bilimsel sınıflandırma: Güvenilirlik seviyesine göre 5 net grup.

🎯 KİMLER İÇİN UYGUN:
👨‍💼 Yeni Başlayan Yatırımcılar:

Mum çubuğu formasyonlarını nasıl tanıyacağını bilmiyor.

Hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmek istiyor.

Güvenilir bir destek aracına ihtiyacı var.
👩‍💻 Meşgul Yatırımcılar:

Analiz için fazla zamanı yok.

Otomatik uyarılar almak istiyor.

Kısa sürede yüksek verimliliğe ihtiyacı var.
🎓 Kendini Geliştirmek İsteyen Yatırımcılar:

Daha profesyonel işlem yapmak istiyor.

Akıllı bir sinyal filtresine ihtiyacı var.

Kazanma oranını artırmak istiyor.

🚀 BUGÜN BAŞLAYIN!
📋 SÜPER BASİT KULLANIM KILAVUZU:

Kurulum: Dosyayı Indicators klasörüne kopyalayın.

Sürükle ve bırak: Analiz etmek istediğiniz grafiğe sürükleyin.

Özelleştirme: Görüntülemek istediğiniz formasyon gruplarını seçin.

ATR'yi Ayarlama: Uygun bir filtre eşiği belirleyin (varsayılan 0.3).

Uyarıları Etkinleştirme: Yeni formasyonlar için bildirim alın.

İşleme Başlama: Renkleri gözlemleyin ve kararınızı verin.

⚙️ YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖNERİLEN AYARLAR:

ATR Periyodu: 14

ATR Çarpanı: 0.3 (güçlü formasyonlar) veya 0.2 (daha hassas)

Etiketleri Göster: Açık (formasyon adlarını öğrenmek için)

Uyarı Gönder: Açık (kaçırmamak için)

Güçlü Formasyonlar: Hepsini etkinleştir (en güvenilir sinyaller)

⚡ SONUÇ:
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO sadece sıradan bir indikatör değil - sizi yeni bir yatırımcıdan mum çubuğu formasyonlarını tanıma uzmanına dönüştüren sanal bir akıl hocasıdır.

🎁 NE ELDE EDECEKSİNİZ:
✅ 25'ten fazla mum çubuğu formasyonunu otomatik olarak tanıyan bir araç.
✅ Zayıf sinyalleri ortadan kaldıran akıllı bir ATR filtresi.
✅ Sezgisel, kullanımı kolay bir arayüz.
✅ 7/24 akıllı uyarılar.

🔥 PROFESYONEL BİR YATIRIMCI OLMA FIRSATININ KAÇMASINA İZİN VERMEYİN!
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO'nun yatırım yolculuğunuzdaki gizli silahınız olmasına izin verin!
Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Göstergeler
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Candle Fusion Pro — Formasyon Tanıma + Trend Filtresi + Momentum Filtresi (Repaint Yok) Güçlü mum formasyonlarını tespit edin ve trend ile momentum analizini canlı olarak yaparak güvenilirliğini doğrulayın. Candle Fusion Pro , fiyat hareketi hassasiyetine , trend yapısına ve çok katmanlı onaylara güvenen traderlar için nihai görsel araçtır. Temel Özellikler Formasyona Dayalı Giriş : 10'dan fazla gelişmiş Japon mum formasyonu algılar: Yıldız kayması (seviye 2, 3, 4) Boğa / Ayı Yutan Mumlar Saba
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Göstergeler
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Göstergeler
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
SMC Drawing tool
Yue Li
Yardımcı programlar
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine,   Auto Opt
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Göstergeler
Smart Stochastic Divergence Detector Description: The Smart Stochastic Divergence Detector is a professional tool that automatically identifies Bullish & Bearish Divergences on your chart using the Stochastic Oscillator . It helps traders detect early reversals , hidden momentum changes , and trend continuation signals without the need for manual analysis. Whether you trade Forex, Indices, Stocks, or Crypto , this tool provides clear divergence signals with arrows and trendlines – allowin
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Göstergeler
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. İngilizce ürün açıklamasından bir makine çevirisi kullanıldı. Olası yanlışlıklar için özür dileriz. Favori şamdan fiyat hareket kalıpları için bir görselleştirme sistemi. Eklendikten sonra, gösterge tablodaki sonraki kalıpları otomatik olarak işaretleyecektir: Pinokyo çubuğu  - çok iyi bilinen ters desenli uzun bir 'burnu' olan küçük gövdeli bir çubuk; İç çubuk  - aralığı önceki çubuğun a
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Göstergeler
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Göstergeler
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Göstergeler
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Göstergeler
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Göstergeler
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
GoldX Pro
Aleksandr Makarov
Göstergeler
GoldX PRO is a good trend indicator. The indicator's unique algorithm analyzes the asset price movement, taking into account technical and mathematical analysis factors, determines the most profitable entry points and issues a signal to open a BUY or SELL order. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Advantages of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed indicator signal does not disappear and is not redrawn - after the signal is confirm
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, olası minimum gecikme ile   yeniden boyama yapmadan   grafikte harmonik desenleri gösterir. Gösterge üstleri arayışı, fiyat analizinin dalga ilkesine dayanmaktadır. Gelişmiş ayarlar, ticaret tarzınız için parametreler seçmenize olanak tanır. Bir mumun (çubuk) açılışında, yeni bir model oluşturulduğunda, fiyat hareketinin olası yönünün değişmeyen bir oku sabitlenir. Gösterge aşağıdaki kalıpları ve çeşitlerini tanır: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2On
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 4 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizm
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Yazarın diğer ürünleri
Fakey Premium Entry Finder
Ich Khiem Nguyen
Göstergeler
Fakey Premium Entry Finder, "fiyat tuzakları" (boğa tuzağı, ayı tuzağı) veya "sahte kırılmalar" olarak da bilinen güçlü geri dönüş mum formasyonlarını bulmak için tasarlanmış profesyonel bir teknik analiz aracıdır. Fakey'nin en belirgin özelliği, piyasa tuzaklarına karşı uyarı yapabilmesidir. Özellikle, fiyat bir konsolidasyon alanını (Inside Bar) kırdığında ancak ardından hızla ters yönde döndüğünde, Fakey bunu tanımlar ve uyarır, deneyimsiz yatırımcıların tuzağa düşmesini engeller. Bu fenome
TrendSmart Entry Pro
Ich Khiem Nguyen
Göstergeler
TRENDSMART ENTRY PRO - Ticaret Oyununuzu Yükseltin İşlem verimliliğinizi otomatikleştirecek ve artıracak bir araç mı arıyorsunuz? Saatlerce grafikleri analiz etmek yerine, TRENDSMART ENTRY PRO'nun hızlı ve doğru ticaret kararları vermenize yardımcı olan güçlü asistanınız olmasına izin verin. Bu ürün sadece bir gösterge değil, kârınızı optimize etmenize ve riskleri en aza indirmenize yardımcı olan kapsamlı bir ticaret sistemidir. TRENDSMART ENTRY PRO neden en iyi seçimdir? Üstün Doğruluk Ticaret
Smart Entry Point Analyzer Pro
Ich Khiem Nguyen
Göstergeler
Tahmin Etmeyi Bırakın. Smart Entry Point Analyzer Pro ile Uzman Hassasiyetinde Tepeleri ve Dipleri Yakalayın! Şunlardan sıkıldınız mı: Sadece grafiğe bakmadığınız için resim gibi giriş noktalarını kaçırmaktan mı? Yatay (sideway) piyasaların gürültüsüyle oluşan sahte mum sinyalleri yüzünden para kaybetmekten mi? Zarar Durdur/Kâr Al (Stoploss/Take Profit) seviyelerini makul bir şekilde nereye koyacağınız konusunda tereddüt etmekten mi? Düzinelerce döviz çiftini ve zaman dilimini manuel olarak tar
Smart Pattern Hunter RSI Pro
Ich Khiem Nguyen
Göstergeler
Smart Pattern Hunter RSI Pro - Akıllı RSI ile Mum Formasyonu Avlama Aracı Birden Fazla Para Birimini Otomatik Olarak Tarar, Giriş Zamanlamasını Optimize Etmek İçin RSI ile Birleştirir. BU SORUNLARLA MI KARŞILAŞIYORSUNUZ?Aramak İçin Çok Fazla Zaman Kaybetmek Bir mum formasyonu bulmak için onlarca grafik mi açmak zorundasınız? İlgilendiğiniz tüm çiftleri takip etmek için her zaman yeterli zamanınız yokmuş gibi mi hissediyorsunuz? Para Kazanma Fırsatlarını Kaçırmak Siz EURUSD'ye bakarken, GBP
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt