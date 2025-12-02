Smart Symbol Switcher

Akıllı Sembol Değiştirici - Gelişmiş Grafik Gezinme Aracı

Verimli çoklu sembol ve çoklu zaman dilimi yönetimi için tasarlanmış güçlü bir MT4 göstergesi olan Akıllı Sembol Değiştirici ile ticaret iş akışınızı kolaylaştırın. Özelleştirilebilir klavye kısayolları ile enstrümanlar ve grafik dönemleri arasında sorunsuz bir şekilde gezinin ve yıldırım hızında yürütme sağlayın.

Özellikler, renkli veya basit sütun düzenleriyle esnek görüntüleme seçenekleri, optimal görüntüleme için ayarlanabilir yakınlaştırma işlevi ve çalışma alanınızı düzenlemek için kullanışlı bir gizleme işlevi içerir. Sembolleri manuel olarak ekleyin veya otomatik algılamanın izleme listenizi doldurmasına izin verin. Sezgisel sürükle ve taşı arayüzü, öğeleri tercihlerinize göre düzenlemenize ve yeniden konumlandırmanıza olanak tanır.

Birden fazla grafiği yöneten aktif yatırımcılar için mükemmel olan Akıllı Sembol Değiştirici, tekrarlayan tıklamaları ortadan kaldırır ve profesyonel düzeyde grafik kontrolü ile ticaret verimliliğinizi artırır.

Ana Özellikler:

Anında sembol ve zaman dilimi değiştirme

Özelleştirilebilir klavye kısayolları

Renkli ve basit sütun görüntüleme modları

Yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevi

Temiz grafikler için göster/gizle geçişi

Manuel ve otomatik sembol ekleme

Özel konumlandırma için sürükle ve taşı arayüzü

Not: TXT Dosyalarının Konumu - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files