Sessions Panel PRO

Swing Nokta Tespiti ile Çoklu Seans İşlem Göstergesi

Bu güçlü MT4 göstergesi, dört ana işlem seansını (Sidney, Tokyo, Londra ve New York) net görsel sınırlarla doğrudan grafiğinizde görüntüler. Swing yüksek ve düşük noktalarını otomatik olarak tanımlar ve işaretler, hassas özelleştirme için otomatik tespit ile manuel yerleştirme arasında geçiş yapma seçeneği sunar.

Ana Özellikler:

İşlem seansı görüntüleme: Özelleştirilebilir renkler ve saydamlıkla Sidney, Tokyo, Londra ve New York seanslarını vurgulayan görsel kutular

Özelleştirilebilir renkler ve saydamlıkla Sidney, Tokyo, Londra ve New York seanslarını vurgulayan görsel kutular Swing yüksek/düşük tespiti: Anahtar swing noktalarının akıllı otomatik tanımlanması veya trader tarafından tanımlanan seviyeler için manuel mod

Anahtar swing noktalarının akıllı otomatik tanımlanması veya trader tarafından tanımlanan seviyeler için manuel mod Pop-up sinyal uyarıları : Fiyat seans sınırlarını geçtiğinde veya swing yüksek/düşük seviyelerine dokunduğunda gerçek zamanlı bildirimler

: Fiyat seans sınırlarını geçtiğinde veya swing yüksek/düşük seviyelerine dokunduğunda gerçek zamanlı bildirimler Yatay sinyal çizgileri: Grafik boyunca uzanan her swing noktasında açıkça işaretlenmiş destek ve direnç seviyeleri

Grafik boyunca uzanan her swing noktasında açıkça işaretlenmiş destek ve direnç seviyeleri Özelleştirilebilir uyarılar: Hangi sinyallerin pop-up bildirimleri tetikleyeceğini seçin (seans açılışları, swing seviye kırılmaları veya her ikisi)

Seans volatilitesinden yararlanmak, anahtar destek/direnç seviyelerini belirlemek ve fiyat kritik bölgelere ulaştığında anında uyarılar almak isteyen traderlar için mükemmel. Tüm zaman dilimlerinde ve döviz çiftlerinde çalışır.