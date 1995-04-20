Smart Symbol Switcher
- Indicadores
- Ivar Uibukant
- Versión: 1.0
Smart Symbol Switcher - Herramienta Avanzada de Navegación de GráficosOptimice su flujo de trabajo de trading con Smart Symbol Switcher, un potente indicador MT4 diseñado para la gestión eficiente de múltiples símbolos y marcos temporales. Navegue sin problemas entre instrumentos y períodos de gráficos con atajos de teclado personalizables para una ejecución ultrarrápida.Las características incluyen opciones de visualización flexibles con diseños de columnas coloreadas o simples, funcionalidad de zoom ajustable para una visualización óptima y una conveniente función de ocultación para despejar su espacio de trabajo. Agregue símbolos manualmente o permita que la detección automática complete su lista de seguimiento. La interfaz intuitiva de arrastrar y mover le permite organizar y reposicionar elementos según sus preferencias.Perfecto para traders activos que gestionan múltiples gráficos, Smart Symbol Switcher elimina los clics repetitivos y mejora su eficiencia de trading con control de gráficos de nivel profesional al alcance de su mano.Características Clave:
- Cambio instantáneo de símbolo y marco temporal
- Atajos de teclado personalizables
- Modos de visualización de columnas coloreadas y simples
- Funcionalidad de acercar/alejar
- Alternar mostrar/ocultar para gráficos limpios
- Adición de símbolos manual y automática
- Interfaz de arrastrar y mover para posicionamiento personalizado