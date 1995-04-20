Smart Symbol Switcher - Herramienta Avanzada de Navegación de Gráficos

Optimice su flujo de trabajo de trading con Smart Symbol Switcher, un potente indicador MT4 diseñado para la gestión eficiente de múltiples símbolos y marcos temporales. Navegue sin problemas entre instrumentos y períodos de gráficos con atajos de teclado personalizables para una ejecución ultrarrápida.

Las características incluyen opciones de visualización flexibles con diseños de columnas coloreadas o simples, funcionalidad de zoom ajustable para una visualización óptima y una conveniente función de ocultación para despejar su espacio de trabajo. Agregue símbolos manualmente o permita que la detección automática complete su lista de seguimiento. La interfaz intuitiva de arrastrar y mover le permite organizar y reposicionar elementos según sus preferencias.

Perfecto para traders activos que gestionan múltiples gráficos, Smart Symbol Switcher elimina los clics repetitivos y mejora su eficiencia de trading con control de gráficos de nivel profesional al alcance de su mano.

Características Clave:

Cambio instantáneo de símbolo y marco temporal

Atajos de teclado personalizables

Modos de visualización de columnas coloreadas y simples

Funcionalidad de acercar/alejar

Alternar mostrar/ocultar para gráficos limpios

Adición de símbolos manual y automática

Interfaz de arrastrar y mover para posicionamiento personalizado

Nota: La ubicación de los archivos TXT es - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files