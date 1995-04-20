Smart Symbol Switcher

Smart Symbol Switcher - Ferramenta Avançada de Navegação de GráficosOtimize seu fluxo de trabalho de negociação com o Smart Symbol Switcher, um poderoso indicador MT4 projetado para gerenciamento eficiente de múltiplos símbolos e períodos de tempo. Navegue perfeitamente entre instrumentos e períodos de gráficos com atalhos de teclado personalizáveis para execução ultrarrápida.Os recursos incluem opções de exibição flexíveis com layouts de colunas coloridas ou simples, funcionalidade de zoom ajustável para visualização ideal e uma conveniente função de ocultação para organizar seu espaço de trabalho. Adicione símbolos manualmente ou deixe a detecção automática preencher sua lista de observação. A interface intuitiva de arrastar e mover permite organizar e reposicionar elementos de acordo com suas preferências.Perfeito para traders ativos gerenciando múltiplos gráficos, o Smart Symbol Switcher elimina cliques repetitivos e aumenta sua eficiência de negociação com controle de gráficos de nível profissional ao seu alcance.Recursos Principais:
  • Troca instantânea de símbolo e período de tempo
  • Atalhos de teclado personalizáveis
  • Modos de exibição de colunas coloridas e simples
  • Funcionalidade de aumentar/diminuir zoom
  • Alternar mostrar/ocultar para gráficos limpos
  • Adição de símbolos manual e automática
  • Interface de arrastar e mover para posicionamento personalizado
Nota: A localização dos arquivos TXT é - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
