Smart Symbol Switcher - Ferramenta Avançada de Navegação de Gráficos

Otimize seu fluxo de trabalho de negociação com o Smart Symbol Switcher, um poderoso indicador MT4 projetado para gerenciamento eficiente de múltiplos símbolos e períodos de tempo. Navegue perfeitamente entre instrumentos e períodos de gráficos com atalhos de teclado personalizáveis para execução ultrarrápida.

Os recursos incluem opções de exibição flexíveis com layouts de colunas coloridas ou simples, funcionalidade de zoom ajustável para visualização ideal e uma conveniente função de ocultação para organizar seu espaço de trabalho. Adicione símbolos manualmente ou deixe a detecção automática preencher sua lista de observação. A interface intuitiva de arrastar e mover permite organizar e reposicionar elementos de acordo com suas preferências.

Perfeito para traders ativos gerenciando múltiplos gráficos, o Smart Symbol Switcher elimina cliques repetitivos e aumenta sua eficiência de negociação com controle de gráficos de nível profissional ao seu alcance.

Recursos Principais:

Troca instantânea de símbolo e período de tempo

Atalhos de teclado personalizáveis

Modos de exibição de colunas coloridas e simples

Funcionalidade de aumentar/diminuir zoom

Alternar mostrar/ocultar para gráficos limpos

Adição de símbolos manual e automática

Interface de arrastar e mover para posicionamento personalizado

Nota: A localização dos arquivos TXT é - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files