スマートシンボルスイッチャー - 高度なチャートナビゲーションツール

スマートシンボルスイッチャーでトレーディングワークフローを効率化しましょう。これは、効率的なマルチシンボルおよびマルチタイムフレーム管理のために設計された強力なMT4インジケーターです。カスタマイズ可能なキーボードショートカットで、銘柄とチャート期間をシームレスに切り替え、超高速実行を実現します。

機能には、カラフルまたはシンプルな列レイアウトによる柔軟な表示オプション、最適な表示のための調整可能なズーム機能、ワークスペースを整理するための便利な非表示機能が含まれます。シンボルを手動で追加するか、自動検出でウォッチリストを作成できます。直感的なドラッグアンドムーブインターフェースにより、お好みに応じて要素を整理および再配置できます。

複数のチャートを管理するアクティブトレーダーに最適なスマートシンボルスイッチャーは、繰り返しのクリックを排除し、プロフェッショナルグレードのチャートコントロールにより、トレーディング効率を向上させます。

主な機能：

シンボルとタイムフレームの即座の切り替え

カスタマイズ可能なキーボードショートカット

カラーおよびシンプルな列表示モード

ズームイン/アウト機能

クリーンなチャートのための表示/非表示切り替え

手動および自動シンボル追加

カスタム配置のためのドラッグアンドムーブインターフェース

注意：TXTファイルの場所は - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files