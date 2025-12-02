Smart Symbol Switcher - Outil Avancé de Navigation de Graphiques

Rationalisez votre flux de travail de trading avec Smart Symbol Switcher, un indicateur MT4 puissant conçu pour une gestion efficace multi-symboles et multi-périodes. Naviguez facilement entre les instruments et les périodes de graphiques avec des raccourcis clavier personnalisables pour une exécution ultra-rapide.

Les fonctionnalités incluent des options d'affichage flexibles avec des dispositions de colonnes colorées ou simples, une fonctionnalité de zoom ajustable pour une visualisation optimale et une fonction de masquage pratique pour désencombrer votre espace de travail. Ajoutez des symboles manuellement ou laissez la détection automatique remplir votre liste de surveillance. L'interface intuitive glisser-déposer vous permet d'organiser et de repositionner les éléments selon vos préférences.

Parfait pour les traders actifs gérant plusieurs graphiques, Smart Symbol Switcher élimine les clics répétitifs et améliore votre efficacité de trading avec un contrôle de graphiques de niveau professionnel à portée de main.

Caractéristiques Principales :

Changement instantané de symbole et de période

Raccourcis clavier personnalisables

Modes d'affichage de colonnes colorées et simples

Fonctionnalité de zoom avant/arrière

Basculement afficher/masquer pour des graphiques épurés

Ajout de symboles manuel et automatique

Interface glisser-déposer pour positionnement personnalisé

Remarque : L'emplacement des fichiers TXT est - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files