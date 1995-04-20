Smart Symbol Switcher

Smart Symbol Switcher - Продвинутый инструмент навигации по графикамОптимизируйте свой торговый процесс с помощью Smart Symbol Switcher - мощного индикатора MT4, разработанного для эффективного управления несколькими символами и таймфреймами. Переключайтесь между инструментами и периодами графиков с помощью настраиваемых горячих клавиш для молниеносного исполнения.Функции включают гибкие параметры отображения с цветными или простыми колонками, регулируемое масштабирование для оптимального просмотра и удобную функцию скрытия для освобождения рабочего пространства. Добавляйте символы вручную или позвольте автоматическому обнаружению заполнить ваш список наблюдения. Интуитивный интерфейс перетаскивания позволяет организовывать и перемещать элементы согласно вашим предпочтениям.Идеально подходит для активных трейдеров, управляющих несколькими графиками, Smart Symbol Switcher устраняет повторяющиеся клики и повышает вашу торговую эффективность с профессиональным управлением графиками под рукой.Ключевые функции:
  • Мгновенное переключение символов и таймфреймов
  • Настраиваемые горячие клавиши
  • Цветной и простой режимы отображения колонок
  • Функция увеличения/уменьшения масштаба
  • Переключатель показа/скрытия для чистых графиков
  • Ручное и автоматическое добавление символов
  • Интерфейс перетаскивания для индивидуального позиционирования
Примечание: Расположение TXT файлов - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
