Line Chart Signals PRO

Line Chart PRO EA, grafiğinizde doğrudan özelleştirilebilir sinyal çizgileri görüntüleyen çok yönlü bir sinyal uyarı aracıdır. İstediğiniz fiyat seviyelerini ayarlamak için bu çizgileri grafikte istediğiniz yere taşıyın ve konumlandırın. Fiyat, konumlandırdığınız çizgilere dokunduğunda veya geçtiğinde, sürekli grafik izleme gerektirmeden önemli piyasa hareketlerinden haberdar olmanızı sağlayan anında açılır pencere uyarıları alırsınız. Gerçek zamanlı bildirimlerle esnek, görsel sinyal yönetimi isteyen traderlar için mükemmeldir.

