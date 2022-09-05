Apollo Price Action System

Apollo Fiyat Hareket Sistemi, tamamen Fiyat Hareketi ilkesine dayalı bir göstergedir. Gösterge, göstergenin stratejisine göre piyasaya giriş koşulları oluştuğu anda alım veya satım sinyali verir. Gösterge, temel bir ticaret sistemi olarak veya kendi ticaret sisteminize ek olarak kullanılabilir.

Bu göstergenin kullanımı çok kolaydır. Sadece sinyalleri takip etmeniz gerekiyor. Gösterge, grafikteki trend çizgilerinin yanı sıra pazara giriş noktalarını ve Zarar Durdurma seviyesini gösterir. Kârı sabitlemek için 1:2 veya daha iyi bir Risk/Ödül oranı kullanabilirsiniz. En iyi sonuçlar için bu göstergeyi destek ve direnç seviyeleriyle de birleştirebilirsiniz. Gösterge herhangi bir zaman diliminde çalışabilir, ancak D1'in kullanılması tavsiye edilir.

Lütfen satın aldıktan sonra bana yazın. Size tamamen ücretsiz ek göstergeler sağlayacağım. Sisteminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaklardır.

Size başarılı ticaret diliyorum!



