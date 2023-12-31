Mr Beast Paterns with alerts
- Luis Mariano Vazquez Marcos
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
El indicador "MR BEAST PATTERNS WITH ALERTS" es una herramienta avanzada diseñada para identificar y notificar automáticamente patrones de oportunidad en el mercado financiero. Basándose en una combinación de análisis técnico y algoritmos inteligentes, este indicador escanea constantemente el gráfico en busca de patrones específicos que podrían indicar momentos propicios para la toma de decisiones.
Características Principales:
Detección de Patrones:
- El indicador identifica patrones de oportunidad, como formaciones de velas, divergencias, y otros indicadores técnicos clave.
Personalización de Alertas:
- Los usuarios pueden personalizar las alertas según sus preferencias, eligiendo entre notificaciones visuales, auditivas o incluso alertas por correo electrónico.
Multiframe y Multisímbolo:
- Funciona en múltiples marcos de tiempo (timeframes) y símbolos, permitiendo a los usuarios adaptar su estrategia a diferentes condiciones del mercado.
Filtrado de Señales:
- Incorpora funciones de filtrado para ayudar a reducir las señales falsas, mejorando la precisión de las alertas generadas.
Interfaz Intuitiva:
- La interfaz de usuario simple y fácil de entender facilita la configuración y personalización del indicador según las necesidades individuales.
