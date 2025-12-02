Simple Symbol Switcher, ticaret iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü ancak sezgisel bir MT4 göstergesidir. Şimşek hızında grafik gezinmesi için özelleştirilebilir klavye kısayolları ile semboller ve zaman dilimleri arasında anında geçiş yapın. Özellikler arasında ekran alanını en üst düzeye çıkarmak için göster/gizle işlevine sahip temiz, minimalist sütun arayüzü, hassas grafik analizi için yakınlaştırma/uzaklaştırma kontrolleri ve hem manuel hem de otomatik sembol ekleme yoluyla esnek sembol yönetimi bulunur. Sürükle ve taşı işlevi, paneli tam olarak ihtiyacınız olan yere konumlandırmanıza olanak tanır. Birden fazla enstrümanı yöneten ve parmaklarının ucunda verimlilik ve kontrol talep eden aktif yatırımcılar için mükemmeldir.

