Trade Manager Ultra, işlem deneyiminizi basitleştiren ve geliştiren MT4 için kapsamlı hepsi bir arada işlem yönetim aracıdır. Bu güçlü EA, sezgisel bir arayüzle işlem operasyonlarınız üzerinde tam kontrol sağlar.

Ana Özellikler:

Tek tıkla işlem gerçekleştirme - Tek tıklamayla anında alım ve satım pozisyonlarına girin

Gelişmiş emir yerleştirme - Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit ve Sell Limit bekleyen emirlerini kolayca ayarlayın

Akıllı pozisyon yönetimi - Bireysel işlemleri veya tüm pozisyonları aynı anda kapatın

Otomatik takip durdurma - Özelleştirilebilir trailing stop işleviyle karları koruyun

Akıllı lot boyutlandırma - Risk yüzdesi ve hesap bakiyesine dayalı yerleşik lot boyutu hesaplayıcı

Gerçek zamanlı istatistikler - Canlı kar/zarar takibi ve kapsamlı işlem istatistikleriyle işlem performansınızı izleyin

Risk yönetimi araçları - Kar al ve zarar durdur seviyelerini hassasiyetle ayarlayın

Trade Manager Ultra, işlem iş akışınızı kolaylaştırır, manuel hesaplamaları ortadan kaldırır ve disiplinli risk yönetimini sürdürmenize yardımcı olur. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, bu gösterge profesyonel düzeyde işlem yönetimi yeteneklerini parmaklarınızın ucuna getirir.

Şunlar için mükemmel: Gün içi traderlar, swing traderlar ve MT4'te işlem verimliliğini ve risk kontrolünü geliştirmek isteyen herkes.