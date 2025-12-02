Smart Symbol Switcher
- Indicatori
- Ivar Uibukant
- Versione: 1.0
Smart Symbol Switcher - Strumento Avanzato di Navigazione dei GraficiOttimizza il tuo flusso di lavoro di trading con Smart Symbol Switcher, un potente indicatore MT4 progettato per la gestione efficiente di più simboli e timeframe. Naviga senza problemi tra strumenti e periodi dei grafici con scorciatoie da tastiera personalizzabili per un'esecuzione fulminea.Le funzionalità includono opzioni di visualizzazione flessibili con layout a colonne colorate o semplici, funzionalità di zoom regolabile per una visualizzazione ottimale e una comoda funzione di nascondere per liberare il tuo spazio di lavoro. Aggiungi simboli manualmente o lascia che il rilevamento automatico compili la tua watchlist. L'interfaccia intuitiva trascina e sposta ti consente di organizzare e riposizionare gli elementi secondo le tue preferenze.Perfetto per i trader attivi che gestiscono più grafici, Smart Symbol Switcher elimina i clic ripetitivi e migliora la tua efficienza di trading con il controllo dei grafici di livello professionale a portata di mano.Caratteristiche Principali:
- Cambio istantaneo di simbolo e timeframe
- Scorciatoie da tastiera personalizzabili
- Modalità di visualizzazione a colonne colorate e semplici
- Funzionalità zoom avanti/indietro
- Interruttore mostra/nascondi per grafici puliti
- Aggiunta di simboli manuale e automatica
- Interfaccia trascina e sposta per posizionamento personalizzato