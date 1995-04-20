Smart Symbol Switcher

Smart Symbol Switcher - Fortschrittliches Chart-NavigationstoolOptimieren Sie Ihren Trading-Workflow mit Smart Symbol Switcher, einem leistungsstarken MT4-Indikator, der für effizientes Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Management entwickelt wurde. Navigieren Sie nahtlos zwischen Instrumenten und Chart-Perioden mit anpassbaren Tastenkombinationen für blitzschnelle Ausführung.Zu den Funktionen gehören flexible Anzeigeoptionen mit farbigen oder einfachen Spaltenlayouts, einstellbare Zoom-Funktionalität für optimale Anzeige und eine praktische Ausblenden-Funktion zur Aufräumung Ihres Arbeitsbereichs. Fügen Sie Symbole manuell hinzu oder lassen Sie die automatische Erkennung Ihre Beobachtungsliste füllen. Die intuitive Drag-and-Move-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Elemente nach Ihren Vorlieben zu organisieren und neu zu positionieren.Perfekt für aktive Trader, die mehrere Charts verwalten, eliminiert Smart Symbol Switcher sich wiederholendes Klicken und steigert Ihre Trading-Effizienz mit professioneller Chart-Kontrolle direkt zur Hand.Hauptmerkmale:
  • Sofortiger Symbol- und Timeframe-Wechsel
  • Anpassbare Tastenkombinationen
  • Farbige und einfache Spalten-Anzeigemodi
  • Vergrößern/Verkleinern-Funktionalität
  • Ein-/Ausblenden-Umschaltung für saubere Charts
  • Manuelle und automatische Symbol-Hinzufügung
  • Drag-and-Move-Oberfläche für benutzerdefinierte Positionierung
Hinweis: TXT-Dateien befinden sich unter - C:\User\YourName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
