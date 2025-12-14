AuricPercent Grid EA mt5

AuricPercent Grid EA, özellikle XAUUSD (Altın) için tasarlanmış ancak tüm enstrümanlarda (Forex pariteleri, metaller, endeksler vb.) çalışacak şekilde ölçeklenen, Long-Only (sadece BUY) mantığıyla ilerleyen bir % (yüzde) bazlı grid + sepet yönetimi Expert Advisor’dır.

Bu EA’nın temel farkı şudur: Grid mesafeleri ve kâr hedefleri pip/point yerine fiyatın yüzdesi (%) ile hesaplanır. Böylece farklı sembollerde “pip değeri / digit /volatilite” kaynaklı tutarsız davranışlar azaltılır.





Strateji Özeti

EA yalnızca BUY (long) işlem açar. Fiyat belirlenen GridStepPercent kadar geri geldiğinde yeni bir BUY ekler. Açık BUY işlemlerinin lot ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplanır. Fiyat ortalamanın üzerine BasketTP_Percent kadar çıktığında sepet kârla kapatılır (tüm işlemler kapanır). İsteğe bağlı modüller ile (true/false) risk yönetimi, volatilite koruması, saat filtresi, kısmi kapama vb. aktif edilebilir.





Neden “% (Yüzde) Bazlı” Grid?

Pip bazlı sistemlerde aynı ayar:

XAUUSD’de çok sık/çok seyrek,

EURUSD’de başka,

Endekslerde bambaşka davranabilir.

Yüzde bazlı yaklaşım ise fiyata göre ölçeklendiği için:

farklı sembollerde daha “benzer” tepki verir,

digit/pip karmaşasını azaltır,

uzun dönem testlerde daha tutarlı parametre davranışı sağlar.





Risk Uyarısı (Çok Önemli)

Grid/martingale mantığı, güçlü ve uzun süren trendlerde yüksek drawdown üretebilir.

Aşağıdaki riskler her zaman mevcuttur:

Uzun düşüş trendlerinde sepet büyüyebilir.

Marjin yetersizliği oluşabilir.

Gap / haber / düşük likidite dönemlerinde beklenmeyen kayıplar yaşanabilir.

Bu EA sermaye güvenliği garantisi vermez.

Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka:

uzun dönem backtest,

forward test (demo),

düşük lot ile kademeli kullanım

önerilir.





MQL5 Market Denetim Uyumluluğu İçin Önemli Notlar

EA, marjin yetersizliği durumlarında emir spamlamasını önlemek için Margin Guard mantığı içerir. Yetersiz marjinde lotu otomatik küçültmeyi dener; mümkün değilse işlem açmayı durdurur.

OrderClose() dönüş değerleri kontrol edilir (denetimde sık görülen “should be checked” uyarıları önlenmiştir).

Zaman filtreleri ve “kapanışta tüm işlemleri kapat” seçeneği ile kullanıcıya net kontrol sunulur.





Özellikler Çekirdek Özellikler

Long-only (sadece BUY)

% bazlı grid step (GridStepPercent)

% bazlı basket take profit (BasketTP_Percent)

Lot artışı (martingale): LotMultiplier ile (kullanıcı kontrolünde)

Tek sembol / tek EA kontrolü: MagicNumber





Opsiyonel Modüller (true/false)

Trading Hours (Saat Filtresi)

Belirlenen saat aralığında işlem açar.

İsteğe bağlı: kapanış saatinde tüm işlemleri kapat (daily flat).

Spread Guard (% spread filtresi)

ATR tabanlı minimum mesafe (ATR çok büyürse step/TP’yi büyütür)

Time Brake (işlemler arasında minimum süre)

Regime Filter (EMA/ADX ile trend gücünde işlem eklemeyi sınırlama)

Equity Kill-Switch (maks. DD aşılınca tüm işlemleri kapatıp cooldown)

Volatility Guard (ATR%) (aşırı volatilitede pause/kill)

Max Total Lots (toplam lot limiti)

Partial Close (hedefe yaklaşınca kısmi kapama ile sepeti hafifletme)

Ek Koruma: Margin Guard

Emir gönderilmeden önce marjin uygunluğu kontrol edilir.

Gerekirse lot otomatik küçültülür.

Yeterli değilse emir denemeleri durdurulur (denetimde görülen 134 hataları azaltılır).





Kullanım Talimatları

MT4 terminalini aç → EA yı ürün sayfasından terminaline indir. MT4’ü yeniden başlat / Navigator’da EA’yı gör. Bir grafiğe ekle (öneri: XAUUSD H1/H4). “AutoTrading” açık olmalı. Input ayarlarını hesap büyüklüğüne göre yapılandır.





Önerilen Başlangıç Ayarları

Bu EA ücretsizdir ve farklı broker/hesap koşullarında değişkenlik gösterebilir. Genel yaklaşım:

Küçük hesaplarda: BaseLot düşük, LotMultiplier düşük, MaxOrders düşük

Güvenlik için: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (daily flat) kombinasyonu önerilir.

İlk test: Demo hesap + uzun dönem (en az birkaç yıl) backtest





Parametre Açıklamaları (Kısa Rehber) Temel

BaseLot: İlk işlemin lotu

LotMultiplier: Her eklemede lot çarpanı (yüksek değer riski büyütür)

MaxOrders: Maksimum açık BUY sayısı

GridStepPercent: Fiyat geri geldikçe ekleme aralığı (%)

BasketTP_Percent: Sepet kâr hedefi (%)

Koruma / Filtre

UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Spread aşırıysa işlem açmaz

UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: ATR yüksekse step/TP’yi büyütür

UseTimeBrake: İşlem eklemeleri arasında minimum süre

UseRegimeFilter: EMA/ADX ile trendde eklemeleri sınırlar

UseEquityKillSwitch: Equity drawdown limiti aşılınca sepeti kapatır

UseVolatilityGuard: ATR% eşiği aşılınca pause/kill

UseMaxTotalLots: Toplam lot limiti

UsePartialClose: Hedefe yaklaşınca kısmi kapama yapar

UseTradingHours: Saat aralığı dışında işlem açmaz

CloseAllAtSessionEnd: Kapanışta tüm işlemleri kapatır (daily flat)

UseMarginGuard: Marjin yetersizse lotu düşürür / işlem açmayı durdurur





Sık Sorulan Sorular

1) EA neden bazen işlem açmıyor?

Seçili filtreler (Trading Hours, Spread Guard, Regime Filter, Margin Guard vb.) yeni işlem açmayı engelliyor olabilir.

2) “Not enough money / error 134” olur mu?

Margin Guard, bu durumu azaltmak için lotu otomatik küçültür veya işlem açmayı durdurur. Yine de aşırı agresif ayarlarda marjin yetersizliği oluşabilir.

3) Hangi sembollerde çalışır?

Tüm sembollerde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak performans sembole/brokera göre değişebilir. XAUUSD için optimize kullanımı önerilir.

4) Martingale tehlikeli mi?

Evet, yanlış ayarlarda yüksek risk taşır. LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots ve kill-switch gibi korumalar doğru kullanılmalıdır.





Sorumluluk Reddi

Bu EA finansal tavsiye değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Tüm risk kullanıcıya aittir. Gerçek hesaba geçmeden önce demo test zorunlu önerilir.

Örnek Presetler Conservative (Önerilen)

BaseLot: düşük

LotMultiplier: 1.10–1.20

MaxOrders: 4–7

GridStepPercent: daha yüksek

MaxTotalLots: açık

EquityKillSwitch: açık

TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: açık

Aggressive (Yüksek risk)

LotMultiplier yüksek

MaxOrders yüksek

küçük TP ile hızlı kapanış hedefi

Bu mod yüksek risklidir ve önerilmez.