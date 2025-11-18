Smart Moving Average Pro MT4

Ürün başlığı

Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView serisinin bir parçası

Kısa açıklama

12 özel hareketli ortalama türü, akıllı uyarı sistemi, iki renkli trend çizgisi ve grafik üzerinde entegre SmartView kontrol paneli ile Smart Moving Average'ın profesyonel gelişmiş sürümü. Profesyonel güç ve yüksek performansı kullanım kolaylığı ve akıllı arayüzle birleştirir.

Genel bakış

Smart Moving Average PRO, ücretsiz sürümden kapsamlı bir yükseltmedir ve dört standart türe ek olarak 8 ek gelişmiş hareketli ortalama türü (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA) sağlar. Anında ve kapanış tabanlı bildirimleri destekleyen profesyonel bir uyarı sistemi, MA eğimine göre otomatik olarak değişen iki renkli bir çizgi ve 8 fiyat kaynağı seçeneği içerir. Tüm bunlar, grafik üzerinde hızlı yönetim ve doğrudan değer görüntüleme sağlayan SmartView paneli ile birleştirilmiştir.

Öne çıkan özellikler

  • 12 hareketli ortalama türü: 4 standart (SMA, EMA, SMMA, LWMA) + 8 gelişmiş (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA)
  • Grafik üzerinde Smart kontrol paneli, canlı değer görüntüleme
  • Otomatik olarak değişen iki renkli çizgi: Yükselişte Yeşil/Lime, Düşüşte Kırmızı
  • Profesyonel uyarı sistemi: Price Cross (anında veya kapanışta), Slope Change (anında veya kapanışta)
  • 8 fiyat kaynağı seçeneği: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted, OHLC/4
  • Gelişmiş ayarlanabilir parametreler: HMA Speed, KAMA Fast/Slow, McGinley Constant, JMA Phase/Power
  • Hareketli ortalama için kaydırma özelliği (ileri veya geri)
  • İndikatör adından doğrudan yerel giriş penceresini açmak için çift tıklama
  • İndikatörü gizleme/gösterme hızlı düğmesi
  • Mevcut örneği anında kaldırma düğmesi
  • Temiz bir çalışma alanı korumak için katlanabilir/genişletilebilir panel
  • Açık ve koyu arka planlar için otomatik uyarlanabilir tasarım
  • Aynı grafikte birden fazla Smart indikatörüyle karmaşa olmadan çalışmak için özel olarak tasarlanmış arayüz

Gelişmiş hareketli ortalama türleri

  • HMA (Hull Moving Average): Minimum gecikme ile ultra hızlı yanıt, skolping için mükemmel, ayarlanabilir Speed parametresi (2.0 = klasik, 3.0 = daha yumuşak, 1.5 = daha hızlı)
  • KAMA (Kaufman Adaptive): Piyasa oynaklığına otomatik olarak uyum sağlar, trendlerde hızlı, yatay piyasalarda yavaş
  • DEMA (Double Exponential): Standart EMA'dan %50 daha az gecikme, salınım ticareti için mükemmel
  • TEMA (Triple Exponential): Maksimum duyarlılık ile minimum gecikme, fiyat değişikliklerine çok hassas
  • VWMA (Volume Weighted): İşlem hacmine göre ağırlıklandırılmış, kurumsal para akışını takip eder
  • RMA (Wilder's Smoothing): RSI/ATR'de kullanılan aynı yumuşatma, çok yumuşak ve yavaş tepki verir
  • McGinley Dynamic: Kendi kendini ayarlayan yumuşatma, parametre ayarlamaya gerek kalmadan tüm piyasa koşullarında çalışır
  • JMA (Jurik Moving Average): Yumuşaklık ve hızın en iyi kombinasyonu, ayarlanabilir Phase ve Power parametreleri ile profesyonel seviye performans

Akıllı uyarı sistemi

  • Price Cross: Fiyat MA'yı geçtiğinde anında uyarı (çubuk oluşumu sırasında)
  • Price Cross + Close: Çubuk kapanışından sonra yalnızca uyarı (onaylanmış sinyaller, daha az yanlış uyarı)
  • Slope Change: MA yönü değiştiğinde anında uyarı (yükselişten düşüşe veya tam tersi)
  • Slope Change + Close: Çubuk kapanışından sonra yalnızca uyarı (onaylanmış trend tersine dönüşü)
  • Bildirim yöntemleri: Açılır pencere, özel ses, e-posta
  • Yinelenenleri kaldırma: Çubuk başına maksimum bir uyarı
  • Yanlış uyarı koruması: İndikatör ilk yüklendiğinde uyarı yok

Buffer değer görüntüleme

Smart panel, grafik üzerinde çizilen çizgilerin renkleriyle tam olarak eşleşen renklerde mevcut indikatör değerlerini gösterir, bu da değer okumayı çok daha kolaylaştırır, özellikle farklı periyotlar, fiyatlar ve türlere sahip Smart Moving Average PRO gibi birden fazla indikatörü veya aynı indikatörün birden fazla ayarını karşılaştırırken.

Grafik etkileşimi (fare ve fiyat hareketi)

Herhangi bir mumun üzerine fare getirildiğinde, indikatör hemen Smart paneli güncelleyerek o belirli mum için indikatör değerini gösterir ve fare bırakıldığında, görüntüleme gerçek zamanlı canlı değerlere döner, bu da tüccarlara ek pencereler açmadan indikatörün yakın geçmişini hızlıca gözden geçirme yolu sağlar.

Geliştirilmiş ayarlar penceresi

Tüm çizgi özellikleri (renk, genişlik ve çizgi stili), kolay ve hızlı düzenleme için ayarlar penceresi içindeki bir ana sekmede gruplandırılmıştır, geleneksel MT sınırının ötesinde çizgi genişlikleri desteği ve çizgi desenlerini seçmek için modern, net açılır listeler içerir. Ayrıca, temel ayarlar, gelişmiş parametreler ve uyarılar için düzenlenmiş sekmeler.

Birden fazla örneğin kolay tanınması

Aynı indikatörün birden fazla örneği (farklı periyotlar, fiyatlar ve türlere sahip birden fazla Smart Moving Average PRO gibi) kullanıldığında, her Smart panel, indikatör adı + periyot + fiyat türü + MA türü + kullanılan rengi açıkça gösterir, bu da indikatör listesindeki örnekleri ayırt etme sorununu çözer ve değiştirilecek örneği anında seçmeye yardımcı olur.

Kullanım durumları

  • Aynı anda birden fazla indikatörle çalışan ve temiz, düzenli bir arayüze ihtiyaç duyan tüccarlar için uygundur
  • Strateji testleri sırasında indikatör değerlerini hızlıca izlemek için mükemmeldir
  • Yararlı ipuçları aracılığıyla yeni kullanıcıların ayarları anlamasını kolaylaştırır
  • Gelişmiş kullanıcılara indikatörleri gizleme/gösterme ve ayarlarını anında yönetme konusunda hızlı kontrol sağlar
  • MetaTrader'da bulunmayan gelişmiş MA türlerine ihtiyaç duyan tüccarlar için idealdir
  • Profesyonel ve esnek bir uyarı sistemi arayan tüccarlar için uygundur
  • MA yönünü renkler aracılığıyla görsel olarak görmeyi tercih eden tüccarlar için yararlıdır

Yararlı ipuçları

Smart panel içindeki herhangi bir öğenin üzerine fare getirildiğinde, o öğenin anlamını açıklayan küçük ipuçları görünür ("Period", "Price fiyat türü", "MA Type hareketli ortalama türü" veya uyarı türü gibi), bu da kullanıcıların uzun belgeler okumalarına veya platform içinde arama yapmalarına gerek kalmadan indikatör ayarlarını güvenle anlamalarına yardımcı olur.

Ücretsiz sürüm

SmartView paneli ve temel MA türleriyle ücretsiz bir Lite sürümü mevcuttur. Şu adresten görüntüleyebilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/155473

Uyumluluk

Tüm finansal çiftler ve varlıklar ile çoğu yaygın zaman diliminde sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; günlük ticaret ortamında rahat ve hızlı kullanıcı deneyimine odaklanan MetaTrader 4 platformlarına özeldir. M1'den Monthly'ye kadar tüm zaman dilimlerinde verimli çalışır.

Notlar

  • Diğer mevcut SmartView indikatörlerini şu adresten görüntüleyebilirsiniz: https://www.mql5.com/en/users/totsh/seller
  • Lütfen ürünü kullandıktan sonra değerlendirin ve yorumlarınızı paylaşın, böylece gelecekteki güncellemeler ve yeni Smart araçları gerçekten ihtiyacınız olan şeylerle eşleşir
  • Kendi indikatörlerinizi SmartView stilinde dönüştürmek istiyorsanız veya ticaret fikirleriniz etrafında özel programlama ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin
